蓬佩奥访华 开场气氛凉凉

（德国之声中文网）本周一美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)在北京与中国外长王毅的会谈在冷若冰霜的气氛下拉开帷幕。

两人在新闻发布会上都发表了讲话，根据《人民日报》报道，王毅表示，最近一段时间，美方在不断升级对华贸易摩擦的同时，又在台湾等问题上采取了一系列损害中方权益的行为，并且无端指责中国的内外政策。这些做法直接冲击了双方的互信，给中美关系的前景蒙上了阴影，也完全不符合两国人民的利益。该文写道，"我们要求美方立即停止错误言行。"

蓬佩奥当场作出回应："关于你描述的问题，我们有着根本分歧……我们对中国采取的行动非常关注，我期待着今天有机会对这些问题逐一进行讨论，因为对中美关系至关重要"。刚刚结束访朝的这位美国国务卿在会面时也会向王毅介绍他与金正恩会面的情况。

美国国务院一位高级官员透露，美国仍然期望与北京在朝鲜无核化问题上进行合作："我当然希望如此。这是一个非常重要的问题，他们意识到并接受了这一点。"

蓬佩奥一行与杨洁篪举行了会晤

联合早报周一指出，蓬佩奥这次访问北京期间不会与中国国家主席习近平会晤，这引发揣测，中美贸易紧张关系可能蔓延至围绕朝鲜的合作。今年6月，蓬佩奥结束朝鲜之行后曾与习近平会面。路透社指出，韩国总统文在寅周一在内阁会议上透露，习近平即将访问朝鲜，但他并未进一步说明详情。他还说，金正恩预计也很快将访问俄罗斯。

彭博社（Bloomberg）报道，蓬佩奥周一早些时候曾表示，自己不会与习近平见面，除了王毅之外，他还与中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪举行了会面。路透社指出，杨洁篪周一在与美国国务卿会晤时说，中国和美国必须扩大政治合作。蓬佩奥说，华盛顿和北京在很多问题上存在分歧，但双方互相倾听非常重要。

上周，美国副总统彭斯（Mike Pence）在一个智库发表讲话，尖锐地对中国提出批评，尤其指出，中国试图干预11月的美国中期选举，影响特朗普的选票。

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文木 / 李鱼（路透社等）