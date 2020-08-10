 蓬佩奥访中欧 警告中俄影响 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.08.2020

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时政风云

蓬佩奥访中欧 警告中俄影响

美国国务卿蓬佩奥敦促捷克不要在能源政策上与俄罗斯和中国联手。在访问布拉格期间，他称最近的白俄罗斯动乱是「专制主义 」的蔓延。

Tschechien US Aussenminister Mike Pompeo zu Besuch in Prag (picture-alliance/AA/L. Kabon)

美国国务卿蓬佩奥（左）与捷克总理安德烈-巴比什一起出现在布拉格的联合新闻发布会上。

(德国之声中文网) 美国国务卿蓬佩奥周三 (8月12日)在布拉格表示，北京和莫斯科对捷克的能源独立构成威胁。在与捷克总理巴比什 (Andrej Babis)会面后，这位美国最高外交官警告说，他指的是扩大杜科瓦尼核电站的风险。

他说：「与俄罗斯和中国的核电公司合作，事实上将损害捷克共和国的国家主权」。

捷克是蓬佩奥中欧行第一站，他在那里的首要议程是谈能源政策。

他在当天稍晚对捷克议员发表讲话时，特别提到了中国和中共，他说，中国的经济实力使其能够在全球范围内施加影响力。

他说:「现在发生的不是冷战2.0......抵御中共威胁的挑战在某些方面比冷战更困难。」她也表示:「中共已经深入在我们的经济、政治、社会中，这是苏联也从未有过的方式。」

在与捷克总理的会晤中，蓬佩奥还讨论了捷克新的5G蜂窝网络计划。他说，各国越来越明白，在建设5G网络时必须考虑到国安威胁。

他告诉巴比什：「潮流正在转向，毫无疑问，反对不受信任的网络，走向自由国家的价值观，你在这方面是真正的领先。」

白俄罗斯的镇压行动

US-Außenminister Mike Pompeo zu Besuch in Prag (picture alliance/dpa/M. Kamaryt)

蓬佩奥当天晚些时候在捷克参议院与立法者进行了会谈。

蓬佩奥还谈到白俄罗斯的动荡情势，他警告说，独裁主义正在欧洲自己的后院复苏。该国在经历了一场有争议的选举后，发生了多日的抗议活动和警察暴力事件，选举官员宣布强人总统卢卡申科 (Alexander Lukashenko)获胜，并允许他连续第六个任期。

他说：「我们看到，专制主义并没有在1989年或1991年死去。风暴还在那里，且即将降临。虽然我们为那种类型的政权写了墓志铭，但我们现在知道，这为时过早。」

周三稍早，蓬佩奥与巴比什共同发言时，曾谴责白俄罗斯正在发生的暴力事件。他强调：「我们将继续谈论白俄罗斯人民面临的风险......我们希望他们能像全世界的人一样拥有自由。」

他称白俄罗斯对抗议者的镇压「令人难以想象」，并敦促欧盟采取行动。

蓬佩奥定于本周晚些时候访问斯洛文尼亚、奥地利和波兰。在波兰，在特朗普政府选择缩减驻德部队人数后，他预计将签署一项协议，增强美国在波兰的驻军。

邹宗翰/杨威廉 (德新社、美联社、路透社) 

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