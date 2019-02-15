蓬佩奥：菲律宾若在南海受攻击美将出手

（德国之声中文网）蓬佩奥在参加美朝领导人河内峰会后顺访菲律宾。周五（3月1日）他在马尼拉与菲律宾总统杜特尔特会面后表示，北京在南中国争议海域修建人工岛礁的行动对美、菲两个盟国构成潜在的威胁。包括菲律宾在内的多个东南亚国家对这一海域也有主权声索。

"中国在南中国海的造岛和军事活动是对菲律宾主权、安全以及经济基础的威胁，同时也是对美国的威胁。"蓬佩奥在与菲律宾外长共同召开的记者会上说，"南中国海是太平洋的一部份，对南中国海上的菲律宾军队、飞机和船只的任何武装攻击，都会使美菲共同防卫条约第4条规定的防卫义务启动"。

路透社报道称，蓬佩奥的这一表述，是美国官员首次在公开场合如此明确地表达华盛顿在南海保卫其盟国的意愿。根据1951年签署的美菲共同防卫条约，在美菲任何一方在太平洋地区遭到武装攻击的情况下，另一方都有义务驰援。

菲律宾政府一些高层官员呼吁重新审视这一60多年前签署的条约，因为对该条约是否适用于南中国海的纠纷，存有争议。美国曾表示，在南中国海的领土争端问题上不选边站队，但强调其军舰和商船在南海自由航行的权利必须得到保障。

蓬佩奥还表示，美国的盟国应意识到使用中国技术的风险。在记者会上回答有关使用华为5G技术的问题时，蓬佩奥提醒菲律宾警惕中国技术隐藏的风险："我们希望，在将这一技术作为基础设施、核心设施或网络的一部份使用时，世界能睁大双眼。"他还指出，在安装了华为设备的一些地方，美国公司日后在操作上会遇到问题。

菲律宾曾是中国在南海造岛和军事化行动最坚定的批评者之一。但在杜特尔特2016年当选总统以来，就不再将这一争议置于显著地位，以免影响与中国的经贸关系和来自中国的投资。

杜特尔特还疏远了与美国的关系。在特朗普当政后，双边关系才得以修复。特朗普对杜特尔特无情打击毒品犯罪的手法大加赞赏，视其为有魄力的领导人。