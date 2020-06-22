蓬佩奥：美欧将开展对话以共同抵御中国

（德国之声中文网）美国国务卿蓬佩奥周四表示，在中国问题上，美国和欧盟要达成共识，这样才能共同与中国对抗。华盛顿将北京视为威胁，并且指责其窃取欧洲技术，用来发展自己的经济。

蓬佩奥说，他已经接受了欧盟外交政策高级代表博雷利（Josep Borrell）的提议，建立一个有关对华政策的美欧正式对话，他也将在近期前往欧洲，以主持第一次对话。

"大西洋两岸已经共同觉醒，认识到当前所发生的一切之真相"，蓬佩奥在通过视频连线参加一个智库机构会议时说，"那就是并非美国在对抗中国，而是世界在对抗中国。"

本月早些时候，博雷利在一次蓬佩奥和欧盟各国外长之间的视频会议临近尾声时，提出了开展相关美欧对话的建议。细节情况尚不清楚，蓬佩奥只是透露该对话将由高级官员参加，内容和时间方面不设限制。

两名欧盟外交官透露，该对话并不会成为一个制定共同贸易政策的平台，而是更多地去讨论类似如何应对中国释放出来的被西方视为假新闻的信息。

欧盟外交政策高级代表博雷利

欧盟尝试"中间道路"

路透社报道指出，尽管欧盟在某些领域和华盛顿存在共识，比如说指责中国采用掠夺性的贸易行为来占据战略性产业的主导地位；但是布鲁塞尔仍然尝试在美国和中国之间开辟一条中间道路。

作为世界上规模最大的贸易共同体，欧盟高级代表在本周一和中国领导人进行了视频对话。布鲁塞尔认为北京是气候保护领域的合作伙伴，但同时也是经济上的竞争对手。

蓬佩奥指责中国窃取欧洲的知识产权，滥用贸易规则来保护本国经济，从而给美国造成损害，因此欧盟必须要对抗中国。

"他们能够进入我们的资本市场，但我们却不能以同样的方式进入他们的"，蓬佩奥批评中国的金融体制。他还补充道，这个新的美欧对话平台还将共享一些关于中国的信息。这位美国国务卿表示，届时对话中会出现不同观点，但他希望这将是"促进行动的催化剂"。

"一旦我们有信心已经就中共所构成的威胁建立了共识之后，我们就可以开始采取行动了"，蓬佩奥还指出，双方将努力建立对一些事实信息的共同认知，并在此基础上提出一系列采取共同行动的建议。不过他没有透露更多细节。

蓬佩奥一直在不遗余力地施压，以阻止欧盟各国与中国科技巨头华为合作，但是至今取得的成果有限。这位美国国务卿之前也不断宣称新冠病毒（COVID-19）源自中国的实验室，但主流科学家对这一观点不以为然。

雨涵/达扬（路透社、法新社）