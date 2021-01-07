蓬佩奥：美常驻联合国代表将访台

（德国之声中文网）美国国务卿蓬佩奥表示，美国正在考虑对那些参与香港50多人被捕行动的个人及实体实施制裁，并将派遣美国常驻联合国代表克拉夫特(Kelly Craft)访问台湾。中国对此表示愤怒并扬言报复。

蓬佩奥还说，他对一名美籍公民在周三的大规模拘捕行动中被捕感到"震惊"，称 "美国不会容忍对美国公民的任意拘留或骚扰。"

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香港警方周三在黎明时分突袭民主派人士，拘捕53人。这是自去年实施香港国安法以来最大规模的拘捕行动。批评人士称，实施国安法的主要目的是打压异议人士。

消息人士称，被捕者中包括居港美籍人权律师关尚义(John Clancey)。

蓬佩奥称此番拘捕行动是"一种暴行，也是一种提醒，表明中共根本不把自己的人民和法治放在眼里"。

美国常驻联合国代表将访问台湾

蓬佩奥说，"美国将考虑对涉及此次香港大规模拘捕行动的任何和全部个人和实体实施制裁及采取其他限制措施。"

他表示还将"探讨针对香港驻美国经济贸易办事处的限制措施，并对破坏香港民主进程的官员立即采取更多其他行动"。

在同一份声明中，蓬佩奥还宣布，美国常驻联合国代表克拉夫特(Kelly Craft)

将访问台湾。这将是一次极具象征意义的访问。由于北京的反对，台湾并非联合国成员。北京认为台湾是中国一个分离的省份。

蓬佩奥说，"台湾展示了一个自由的中国也能够取得的成就。"

中国外交部发言人华春莹说，蓬佩奥的言论是对中国内政的严重干涉，中国对此表示强烈谴责。

华春莹在周四的记者例会上说，"中方将采取一切必要措施，坚决维护自身主权安全利益，美方必将为其错误行为付出沉重代价。"

台湾外交部对克拉夫特的访问表示欢迎。这将是美国驻联合国当任大使首次访问台湾岛。台湾外交部认为，这表明美国对台湾参与国际事务的大力支持。

华盛顿动荡的一天

蓬佩奥发表此番声明的前一天，华盛顿经历了极大的动荡。总统特朗普的支持者冲进国会大厦，试图推翻他在11月选举中的失败结果。

两党议员都谴责这场两百多年来对国会两院最严重的袭击，称这是美国民主的尴尬，将被中国等对手国家利用。

"我认为中国人正在北京振臂欢呼，他们目睹这一切，非常高兴。"共和党参议员卢比奥（Marco

Rubio）是对华鹰派，他对福克斯新闻频道主持人卡尔森（Tucker

Carlson）说，"这有点支持了他们的说法，即我们正在崩溃，他们是未来的国家。"

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周三，中国驻华盛顿大使馆在其网站上发布公告，鉴于"华盛顿特区发生大规模示威游行，当地政府紧急宣布宵禁"，提醒在美中国公民"注意安全防范"。

在贸易、间谍和新冠疫情等问题上，特朗普对中国实行强硬政策。他的政府对参与镇压香港的民主运动和涉嫌其他侵犯人权行为的中国官员实施了制裁。

在美国当选总统拜登1月20日上任之前，特朗普执政的最后几周，美国对华政策的紧张程度有所升级。

纽约证券交易所周三表示会将三大中国电信运营商的证券摘牌。美国政府也在考虑把网络巨头阿里巴巴和腾讯列入黑名单，称它们由中国军方拥有或控制。

观看视频 01:50 港警拘捕53民主人士 国安法后最大规模

张平/达扬（路透社）

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