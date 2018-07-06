蓬佩奥结束朝鲜之旅 应没见到金正恩

（德国之声中文网）蓬佩奥周六（7月7日）结束了对朝鲜的访问、启程前往日本。据美联社报道，同前两次访朝不同，这位美国国务卿此行没有与朝鲜最高领导人金正恩见面。不过，蓬佩奥在离开平壤前对媒体表示，他与朝鲜高官金英哲的会谈"很有效率和基于善意"，在一些领域取得了"不少进展"。

不过，这位美国国务卿并没有给出这些"进展"的太多细节，只是提到，五角大楼的一个工作小组将于7月12日与朝鲜方面的官员在朝韩边境会面，讨论朝鲜战争美军遗骸归还和销毁核试验基地设施的问题。

蓬佩奥也称在另一些领域还有许多工作要做。美国方面希望朝鲜制定一个时间表，列出如何具体实现"去核化"这一目标的细节。

蓬佩奥的发言人诺尔特（Heather Nauert）此前表示，美国在两国谈判中的立场没有改变，也就是特朗普与金正恩上月在新加坡会面时商定的朝鲜半岛的无核化、安全保证和美军遗骸归还这几点。

平壤：去核化决心可能动摇

朝鲜官媒则在周六发出不同的声音，称在与美方会谈后，“坚定的去核化决心可能会动摇”。据路透社援引朝中社报道称，美国在为期两天的会谈中，单方面地要求平壤实现去核化，称双方会谈的结果“极其成问题”。

朝中社在一份声明中援引一位未透露姓名的外交人士称，“最快”实现朝鲜半岛无核化的途径是通过分阶段的方法，朝美双方同时采取措施。

美朝关系十个历史时刻 朝鲜战争 1950年代的朝鲜战争造成数百万人死亡，其中包括3.6万名美国士兵。 战争的开端是朝鲜军队越过三八线。后来，美国领导下的联合国军队、中国的军队加入战争。1953年7月停火。目前，美国在韩国仍有2.85万名驻军。

美朝关系十个历史时刻 平壤的美国海军舰船 1968年1月，美国海军USS Pueblo舰在朝鲜东海岸受到朝鲜军队袭击，一名美国船员丧生，82人被俘。美朝双方对事件有不同的描述。美国船员被俘11个月后，美国首席谈判人员签署声明承认船只非法进入朝鲜领海后，船员才被释放。这艘船舰如今展示在平壤。

美朝关系十个历史时刻 板门店斧头杀人事件 1976年夏，在板门店非军事区，美方砍伐一棵遮挡哨所视线的树，遇朝方阻止，发生冲突。两名美国士兵被杀死。美国十分愤怒。朝鲜领导人金日成后表示遗憾，紧张情势有所缓和。

美朝关系十个历史时刻 卡特访朝 1994年6月，美国前总统卡特从非军事区访朝，与金日成进行两轮谈话。返回韩国后，卡特向韩总统金泳三传递了朝方希望举行峰会的信息，金泳三接受了。但7月，金日成心脏病发去世。2000年，金正日与金大中举行了会晤。

美朝关系十个历史时刻 “美朝框架协议” 1994年10月，美朝签署标志性意义的“关于解决朝鲜核问题的框架协议”。朝方冻结核活动，同意以拆除核设施换取美国为其建造两座轻水核反应堆用于发电，以及获得重油。但2002年，该协议破裂。美方指责朝方秘密以浓缩铀进行核计划。

美朝关系十个历史时刻 朝鲜高官访美 2000年，金正日的亲信赵明禄次帅访问美国，成为朝鲜战争后访美的朝鲜最高级别官员。时任美国总统克林顿与他会晤。赵明禄转交金正日亲笔信。当年早些时候，朝韩领导人实现首次会晤。

美朝关系十个历史时刻 奥尔布赖特访朝 赵明禄访美后数周，美国国务卿奥尔布赖特回访平壤，并尝试安排克林顿访朝。奥尔布赖特还与金日成共同观赏了阿里郎大型表演。2001年1月小布什总统上台，对朝缓和的声调戛然而止。2009年，克林顿以前总统身份访朝，带领两名美国记者人质回美。

美朝关系十个历史时刻 六方会谈 2003年，美朝重返谈判桌，六方会谈框架还包括韩、中、俄、日。对话持续到2008年，但在如何核查朝鲜的去核措施上出现分歧，会谈破裂。2009年，国际社会谴责朝鲜试射远程导弹后，平壤宣布退出六方会谈。

美朝关系十个历史时刻 核试验、导弹试验 2011年金正恩上台后，进行一系列武器试验。2017年，朝鲜进行第六次、也是威力最大的一次核试验，以及试射三枚远程弹道导弹。金正恩与特朗普进行一系列言辞上的相互威胁。

美朝关系十个历史时刻 新的缓和 2018年，金正恩改变战术，向韩国派团参加冬奥会，与文在寅举行会晤。如今，6月12日，金正恩按计划将与特朗普在新加坡会晤。 （苗子/乐然 据美联社等）



会面小插曲

情报系统出身的金英哲被看作是金正恩的心腹。蓬佩奥在担任国务卿前是中情局局长。朝美这两位情报出身的高官这次在平壤的会面地点是平壤锦绣山太阳宫附近的一处别墅，朝鲜第一代、第二代领导人金日成、金正日的遗体都保存于锦绣山太阳宫内。

这次蓬佩奥访朝，还有一些对话的小插曲：在他访朝的第二天，金英哲问这位美国国务卿，是否因为"艰难的谈判"而没有睡好？蓬佩奥回答说，自己睡得很不错。这被分析人士解读为，双方预计未来谈判难度会更大。另外，由于这是蓬佩奥短期内第三次访朝，金英哲表示，希望越多见面，友谊越深厚。而蓬佩奥则开玩笑地回答说："如果我再来一次，就要在这里缴税了。"

就在蓬佩奥这次访朝前夕，有消息说，卫星图像显示朝鲜核设施持续更新中。《金融时报》在周五报道称，脱北者们对朝鲜去核化没有信心，称"金正恩永远不会放弃核武器"，认为特朗普和金正恩两人"都在作秀"。

特金进化论：“值得尊敬”的“小火箭男” 以正式官职称呼美国人 金正恩与美国国务卿蓬佩奥会晤，朝中社新闻稿中称特朗普为美国总统。这可不是寻常的事情。要知道，过去，金正恩曾骂过特朗普是“老糊涂”、“疯子”等等。

特金进化论：“值得尊敬”的“小火箭男” 什么？！特金会？！ 特朗普答应与金正恩会晤的消息，曾在今年3月震惊了世界。二人在2月的时候，还在相互“骂战”。

特金进化论：“值得尊敬”的“小火箭男” “小火箭男”似乎就在昨日 回顾一下二人的口水骂战，是从2017年下半年开始逐渐激烈和升级的。朝鲜几次试射导弹，2017年8月特朗普威胁“火与怒”应对，9月，特朗普多次在推特和联合国大会上称金正恩是“小火箭男”，“在执行自杀使命”。

特金进化论：“值得尊敬”的“小火箭男” “老糊涂” 特朗普胆敢侮辱最高领袖，朝鲜人民决不容忍。朝鲜官方的朝中社发表了金正恩的声明，其中将特朗普称为“老糊涂”，“是爱玩火的恶棍、流氓”。声明中还说：“胆怯的狗叫得更响。”

特金进化论：“值得尊敬”的“小火箭男” 金正恩为什么说我老？ 特朗普总统的某些推文，的确有点匪夷所思的意味。比如，2017年11月，他写道：“金正恩为什么侮辱我，说我‘老’，我又从来没说过他‘又矮又胖’？哦，我那么努力作他的朋友，或许有一天会实现！”

特金进化论：“值得尊敬”的“小火箭男” 更大的核按钮 进入2018年，金正恩在新年讲话中宣称“核按钮随时在我桌上”。特朗普在推特回应说：“请告诉他，我也有一个核按钮，而且比他的更强大，而且我的管用！”

特金进化论：“值得尊敬”的“小火箭男” 特型演员的“预演” 在剑拔弩张中，韩国平昌冬奥会突然成为一个契机：金正恩的胞妹金与正来了，特朗普的女儿伊万卡来了。不过图中这两位特型演员的合影，在当时恐怕很少有人会相信，将来真人会晤会成为现实。

特金进化论：“值得尊敬”的“小火箭男” “尊敬的”金正恩 直到后来，特朗普答应了金正恩提出的会晤。韩朝领导人也举行了板门店会晤。到4月份，特朗普向媒体表示，在有关会晤的讨论中，金正恩“很开放、我想从我们看到的很多东西来说也很值得尊敬”。

特金进化论：“值得尊敬”的“小火箭男” “善意的姿态！” 在5月12日的推文中，特朗普写道：“朝鲜宣布本月将拆除核试验场。谢谢！这是一个非常聪明和善意的姿态！”二人定于6月12日举行历史性的峰会。 作者: 苗子



王凡/雨涵（美联社，路透社，金融时报等）