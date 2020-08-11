蓬佩奥称黎智英为爱国人士 前众志成员声援周庭

(德国之声中文网) 在港警周一 (8月10日) 逮补了包含壹传媒创办人黎智英与前香港众志成员周庭等10人後，美国国务卿蓬佩奥出面针对此事抨击中国政府，他称黎智英是一个「爱国人士」，并强调藉由周一的大规模抓捕可以看出来中国政府没有打算改变其对港策略。

蓬佩奥在出席一场政治论坛时表示：「黎智英是个希望香港人民能过好日子的爱国人士，对於今天在香港所发生的事，我不认为中国政府会改变他们的治港策略。」

蓬佩奥也重申，他会确保美国将香港视为中国的一部份，并以相对应的作法来对待香港。在香港特首林郑月娥7月底宣布将原订9月6日举行的立法会选举延後一年後，蓬佩奥担忧2019年的区议会选举已成为香港最後一场民主选举。

周庭遭十多名警员带离住处

与此同时，前香港众志的成员周庭成为周一第十位遭港警已违反香港国安法逮补的人。根据周庭官方脸书粉丝页的讯息，周一晚间9点，十多名警员突然抵达周庭住处，并以「勾结外国或境外势力危害国家安全罪」逮捕她。

警方逮补周庭时表示，他们认为周庭今年7月至今，曾透过社交媒体请求外国对中国实施制裁与敌对行动。周庭的粉丝页写道：「在过去一个月，周庭已屡次遭不明人士跟踪丶在家门外监视，甚至有邻近周庭住所人士向我们透露，近日有人在周庭居所外安装红外线镜头，而该器材在刚才周庭被捕後，已被不明人士拆除。」

曾与周庭一起参与了多场社运的前香港众志秘书长黄之锋也在周庭被捕後，於官方脸书粉丝页写道，周庭应该是同龄的「政治人物」中最不政治的一位。他强调，当年若非香港的情势发展，周庭应该不会投入政治工作。

黄之锋写道：「当时，她选择加入学民思潮，接下来8年的历程，反国教丶雨伞丶众志丶DQ丶补选丶反送中丶反国安法，就与她一起作战。基本上，这8年来，也是一起共事，我想若果香港有民主的话，她还是会较喜欢，把多一点时间摆在拍私影。」

目前流亡英国的罗冠聪，也在脸书官方粉丝页分享一张周庭遭港警从家中带走的照片，并表示这些所谓的「政治明星」与「社运人士」都有着与普通少年一样的追求。他写道：「几年下来，眼见大家的成长，以及在岁月中保留下来丶仅馀的少年情怀——与最恶劣的时代相对照，这是最让人痛心的部分。」

美国国会及行政当局中国委员会也透过官方推特帐号评论周庭被捕一事，表示周庭与其他香港人被香港政府以国安法逮补一事验证了联合国特使的担忧。贴文写道：「当香港政府强硬施行定义模糊的法律时，香港可能发生任意拘捕的情况。国际社会应该针对香港情势进行协调，透过制裁或其他行动来保障基本权益。」

杨威廉/邹宗翰 (综合报导)

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