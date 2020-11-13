蓬佩奥称“台湾一直不是中国的一部分” 两岸回应

（德国之声中文网）美国国务卿蓬佩奥11月12日接受电台主持人休·修伊特(Hugh Hewitt)的电话采访，谈到多项外交议题。美国国务院公布了采访的文字记录。

修伊特在采访提问中称，蓬佩奥在担任中央情报局局长和国务卿时都曾说过，美国对台湾的承诺是明确的，而且将会继续。他接着问道：“我知道你一直在和民主党人对话。你是否认为，中共必须认识到这是一个两党承诺？因为中共最极端分子发出了在必要情况下必须用武力收复台湾的疯狂言论。”

对此，蓬佩奥回答说：“措辞正确总是很重要。台湾一直不是中国的一部分，这在里根政府所作的政策制定工作中得到了承认，这些政策美国至今遵守了三十五年，而且两党政府都是这样做的。不，我确实认为事实上这是两党性质的。我想，核心的理解是，这是一个民主的模范，生活在台湾的人民应当通过让中国信守他们做出的承诺而获得尊重—我认为这是两党都能够认同的。”

他接着说道，”我希望，只要中国人和台湾人无法找到解决问题的办法，这将一直继续下去，我们应当尊重已做出的承诺，我们有一系列的义务。你已经看到，我们宣布对台湾出售武器以协助他们的自卫能力。坦率地说，所有这些事情都是旨在落实中国与台湾人民之间做出的承诺。”

台湾外交部：中华民国台湾是一个主权独立国家

对于蓬佩奥的以上表态，台湾总统府发言人张惇涵11月13日表示，“我们有注意到美国国务卿相关谈话。中华民国是一个主权国家，这是不争的事实，我们有2300万友善、热爱自由民主的台湾人民，并且乐意贡献国际社会。他还称，“在两岸与区域上，我们一贯的主张是，两岸应给予对等尊严原则，共同维护台海和平稳定现状，我们也将持续善尽国际义务，为台海与区域的和平稳定与繁荣发展贡献良善力量。”

台湾外交部13日上午表示已注意到并感谢蓬佩奧的”友善言论“。台湾外交部发言人欧江安说：”我们感谢他对于台湾的支持以及对于台湾民主的肯定。中华民国台湾是一个主权独立的国家，的确不是中华人民共和国的一部分。这是事实，也是现状。“

中国外交部发言人汪文斌13日在例行记者会上对蓬佩奥的言论回应说，“世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表中国的唯一合法政府。这是一个客观事实，也是国际关系基本准则。在一个中国原则基础上，中国已经同世界上180个国家建立了正式外交关系。”

他说，一个中国原则是中美关系的政治基础。1979年发表的“中美建交公报”明确指出，美国承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府。在此基础上，中美两国相互承认并建立外交关系。在此范围内，美国人民将同台湾人民保持文化、商务和其他非官方关系。

汪文斌谴责说，”蓬佩奥出于一己政治私利、置中美两国人民根本利益于不顾，颠倒黑白、编造谎言，目的是误导舆论、扰乱视听，进一步破坏中美关系、损害台海和平稳定。其险恶居心早已大白于天下。“他还补充道，”我们正告蓬佩奥之流，任何损害中国核心利益、干涉中国内政的行径都会遭到中方坚决回击，也阻挡不了中国统一的历史潮流。我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止任何形式美台官方接触和军事联系，停止任何损害台海和平稳定和中美关系的言行，不要在错误和危险的道路上越走越远。“

汪文斌在此番回应中3次提到”一个中国原则“，强调该原则是”中美关系的政治基础“，并敦促美国恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定。

美国助理国务卿史达伟：美国的”一个中国政策“不同于北京的‘一个中国原则’

今年8月31日，负责东亚事务的美国助理国务卿史达伟(David R Stiwell)曾在华盛顿传统基金会举办的美台经济合作网络会议上说，美国的”一个中国政策“不同于北京的‘一个中国原则’。他说，特朗普政府已经解密1982年里根总统在与中国发表《八一七联合公报》前涉及台湾的两个机密电报，其中包括给台湾的六项保证。这六项保证的第五项为“美国没有同意对台湾主权持任何立场”。 他说，“美国长期以来维持一个中国政策，这不同于中共对台湾宣示主权的北京的‘一个中国原则’。美国对台湾的主权不持立场。”

对美方公布”六项保证“，台湾总统蔡英文回应说，”这一次美方的公布与宣示，其实意味美国对台政策上更清晰、更明确”。中国外交部发言人华春莹9月1日回应称，美国《台湾关系法》和对台“六项保证”是美国单方面制定的，“严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重违反国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政，是完全错误和非法、无效的，中国政府从一开始就坚决反对。她同时敦促美国“停止提升美台实质关系”，并称台湾问题“涉及中国核心利益，任何人都不能低估中方捍卫国家主权和领土完整的坚定决心和意志”。中国国台办发言人马晓光也回应称，“美方所谓的‘六项保证’严重违背中美三个联合公报和美方对一个中国原则的承诺，是非法、无效的。我们对此坚决反对。民进党当局挟洋自重、倚美谋‘独’无异饮鸩止渴，必将自食恶果。”

乐然（综合报道）

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