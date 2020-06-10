 蓬佩奥点名批评英资银行亲中 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.06.2020

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时政风云

蓬佩奥点名批评英资银行亲中

一个多世纪以来一直秉持“闷声大发财”策略的英资银行汇丰、渣打，近期在香港问题上受到了越来越大的政治站队压力。北京方面指责其“吃饭砸锅”；而在表态支持港版《国安法》后，渣打、汇丰遭到了投资者的批评，美国国务卿也予以点名警告。

Standard Chartered Bank (Kin Cheung/AP/dapd)

(德国之声中文网) 一周前，英国汇丰银行副主席兼行政总裁王东胜在香港街头为"撑国安立法"签名，汇丰银行官方也发表声明对港区《国安法》立法表示支持，强调在"一国两制"原则下，汇丰"尊重和支持所有稳定香港社会秩序、振兴经济繁荣发展的法律" ，"始终认为，稳定的环境是香港作为国际金融中心长期经济复苏的关键。" 王东胜在接受中国官媒新华社采访时还说，希望"涉港国安法"可以为香港带来长远的繁荣稳定。

同样以亚洲为业务重点的英资银行渣打银行也在一周前表示，相信"涉港国安法"有助香港长远稳定，希望最终立法条文更加清晰，令香港得以保持经济及社会稳定。

Hongkong Polizisten vor einer Bank (Reuters/T. Peter)

2019年8月11日，香港湾仔一间汇丰银行前的防爆警察

一周以来，驻港英资银行支持《国安法》之事件持续发酵。泛民派政界人士抨击汇丰屈服于北京的压力，《华尔街日报》还披露称，汇丰的香港员工也对高管王东胜的签名支持举动"表示愤怒"，认为其"一旦面临压力，就背叛了香港"。

本周二(6月9日)，汇丰和渣打两家银行的重要股东英杰华投资集团(Aviva Investors)也对银行高管支持港版《国安法》的姿态提出了批评。英杰华投资集团首席证券投资官康明(David Cumming)说："汇丰和渣打在不知道该法律的细节或其将如何实际落实的情况下，在香港公开支持拟议中的新国安法的决定让我们感到不安。"他呼吁，如果新法导致民主自由受到了侵害，汇丰以及渣打应当直言不讳。

Standard Chartered Bank (Kin Cheung/AP/dapd)

渣打银行位于香港的总部

卖港赚钱？卑躬屈膝？

一百多年来，主营亚洲、中国地区业务的渣打、汇丰银行，一直尽量避免就政治问题表态。但是，最近一年，随着香港"反送中"运动愈演愈烈，这两家具有"闷声大发财"传统的英资银行面临着越来越大的政治站队压力。就在今年5月29日，香港前特首梁振英曾在脸书发文点名汇丰银行，指责其"仍然未就国安法表态"，还警告说，"汇丰的利润主要来自中国，这家自称英资的银行万万不能一边赚中国的钱，一边跟着西方国家做损害中国主权、尊严和人民感情的事"。

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英国首相约翰逊再次受到来自华盛顿和他自己党内议员的压力，表示华为的设备可能被北京用于间谍活动。虽然华为已多次否认这些指控，但英国官员们表示，伦敦正在研究到2023年将华为从5G网络中完全淘汰的可能性。 (10.06.2020)

英国《泰晤士报》报导，在英国因香港问题批评中国之际，英国还准备立法监督可能威胁到国家安全的公司并购案。这很可能会让已经紧绷的中英关系雪上加霜。 (08.06.2020)

英国首相约翰逊表示，英国无意阻碍中国崛起，但是若中国执意实施「港版国安法」，英国将改变其移民法规，让港人获得在英国居住、工作的权利。 (03.06.2020)

《商报》批评汇丰银行为港版《国安法》背书，认为这家英国企业为了金钱而放弃了底线。《南德意志报》则赞同欧中峰会延期举行，指出如果现在仓促举行峰会，很可能演变成中共的宣传秀。 (05.06.2020)

专门支持香港示威者的平台「星火同盟」昨日传出卷入一起涉嫌洗黑钱的案件，该平台上千万港币的资金被全数冻结。 对此结果，民主派表示警察的作法太离谱，但建制派却呼吁律政司尽速处理相关检控。 (20.12.2019)

中国科技大厂华为的财务长孟晚舟在2018年底被加拿大当局拘捕，至今一年多，都还未能决定是否将其引渡到美国受审。孟晚舟案引发了一连串外交上的争端，是否有可能化解? (20.01.2020)

中共北京市委机关报《北京日报》6月初也在微信公众号刊文，指责汇丰银行在孟晚舟案件中"出卖伙伴给自己垫背"，换取美国司法部宽恕汇丰的其他违法行为。这篇文章警告汇丰"卖友求荣是为不信，吃饭砸锅是为不义，背信弃义之辈……迟早会为自己行为付出更为惨痛的代价"，还认为英资汇丰银行是"港英时代殖民政府在香港埋雷"，质问"在这个时候装聋作哑，意欲何为？是担心法网恢恢藏不住自己做的腌臜事，还是怕惹怒西方靠山，从此丢了'卖港赚钱'的路子？"

而在重重压力之下做出支持《国安法》表态之后，汇丰银行又面临来自另一边的政治压力。美国国务卿蓬佩奥周二指责汇丰"卑躬屈膝"，认为这不会从北京方面得到什么回报。"这种忠诚表现似乎没有为汇丰赢得北京方面的尊重，北京方面继续利用该行在华业务作为对抗英国的政治杠杆。"

此前据路透社报道，北京曾经威胁英国方面说，如果不允许华为参与英国5G网络建设，就会惩罚汇丰银行，并撕毁援建核电站的承诺。英国《每日电讯报》6月6日也报道指出，汇丰控股集团主席杜嘉祺(Mark Tucker)曾警告英国不要禁止华为生产的网络设备，声称汇丰可能在中国面临报复。蓬佩奥对此表示，美国随时准备以替代方案帮助英国，而"中共对汇丰的威吓应当成为一个警示"。

蓬佩奥的表态则招致了中国外交部的反驳。发言人华春莹说：“建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制，维护香港长期繁荣稳定，不仅符合香港社会的根本利益，也有助于保护各国在港机构和人员的合法权益。”她还敦促美方“正确看待涉港国安立法，停止挑拨离间、煽风点火，停止借涉港问题干涉中国内政”。

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