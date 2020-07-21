蓬佩奥炮轰谭德塞 世卫组织反驳

（德国之声中文网）据《泰晤士报》和《每日电讯报》报纸报道，美国国务卿蓬佩奥在与英国议员会晤时说，根据秘密情报，世界卫生组织的决策受到谭德塞与北京领导人达成的一项秘密协议的影响。

世卫组织“渎职”

媒体援引蓬佩奥的话说，北京帮助了谭德塞上任。“当情况变得异常艰难，到了至关重要的时刻”，“所达成的协议”导致了众多人的死亡。据称美国国务卿明确表示，是世卫组织这样的“政治”而非科学机构的失误，导致了“英国的死亡案例”。英国是受新冠疫情影响最严重的欧洲国家之一，死亡人数超过45000人。

蓬佩奥指谭德塞与北京领导人达成秘密协议

美国的指控并不新鲜

如其所料，世卫组织驳斥了这些指控。该组织发言人在日内瓦强调，“从未有过”这样的协议，并表示驳回所有此类攻击和毫无根据的指控。

在新冠疫情问题上美国对世卫组织频频发难已不新鲜。美国总统特朗普就一再批评世卫组织是“中国的傀儡”，并指责该组织在公共卫生危机中渎职。 7月初，特朗普领导下的美国宣布退出世卫组织。

李京慧/ 叶宣 (德新社、法新社)

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