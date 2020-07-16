蓬佩奥：欢迎英德法拒绝中共南中国海海事主张

（德国之声中文网）美国国务卿蓬佩奥在9月22日的推文中写道："我们欢迎英国、德国和法国在联合国拒绝中共非法的南中国海海事主张。中国必须遵守国际准则。我们与盟国一道拒绝'强权即公理'的观点"。

东南亚新闻（South East Asia News）9月18日援引自由亚洲电台报道称，德国、法国和英国在提交给联合国的普通照会中表示，（中共）在南中国海的"历史性"主张不符合国际法，2016年7月12日菲律宾诉中国一案的仲裁裁决明确证实了这一点。

印度《经济时报》 （The economic times)也报道了这一消息，称德国、法国和英国9月16日在致联合国的照会中表示，（中共）在南中国海的"历史性"主张不符合国际法和《联合国海洋法公约》（UNCLOS）的规定。此外，这三个欧洲国家强调了"无阻碍地行使公海自由，特别是海空航行自由以及《海洋法公约》所规定的包括南海在内的无害通过权的重要性，同时还强调《公约》中对应用岛屿权适用于自然形成的土地这样的特殊而具体的条件，认为"土地建设活动或其他形式的人工改造不能改变《海洋法公约》对这一特征的分类。报道称，"法国，德国和英国认为，必须根据《海洋法公约》的原则和规则以及《公约》规定的解决争端的手段和程序，和平解决南中国海的所有海事主张。"

乐然（综合报道）

©️ 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。