 蓬佩奥：欢迎英德法拒绝中共南中国海海事主张 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.09.2020

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蓬佩奥：欢迎英德法拒绝中共南中国海海事主张

本周二，美国国务卿蓬佩奥在推特上对英国、德国和法国在联合国拒绝中国在南中国海的海事主张表示欢迎。有报道称，上述三国9月16日在提交给联合国的照会中做出上述表态。

Südchinesisches Meer (Getty Images/AFP/T. Aljibe)

（德国之声中文网）美国国务卿蓬佩奥在9月22日的推文中写道："我们欢迎英国、德国和法国在联合国拒绝中共非法的南中国海海事主张。中国必须遵守国际准则。我们与盟国一道拒绝'强权即公理'的观点"。

东南亚新闻（South East Asia News）9月18日援引自由亚洲电台报道称，德国、法国和英国在提交给联合国的普通照会中表示，（中共）在南中国海的"历史性"主张不符合国际法，2016年7月12日菲律宾诉中国一案的仲裁裁决明确证实了这一点。

印度《经济时报》  （The economic times)也报道了这一消息，称德国、法国和英国9月16日在致联合国的照会中表示，（中共）在南中国海的"历史性"主张不符合国际法和《联合国海洋法公约》（UNCLOS）的规定。此外，这三个欧洲国家强调了"无阻碍地行使公海自由，特别是海空航行自由以及《海洋法公约》所规定的包括南海在内的无害通过权的重要性，同时还强调《公约》中对应用岛屿权适用于自然形成的土地这样的特殊而具体的条件，认为"土地建设活动或其他形式的人工改造不能改变《海洋法公约》对这一特征的分类。报道称，"法国，德国和英国认为，必须根据《海洋法公约》的原则和规则以及《公约》规定的解决争端的手段和程序，和平解决南中国海的所有海事主张。"

乐然（综合报道）

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