蓬佩奥指香港自治难评 彭定康：北京违一国两制

(德国之声中文网)美国国务卿蓬佩奥周三(20日)表示,近期香港民主派人士的遭遇,令他更难评估香港是否仍有高度自治,华府正密切关注事态发展。

他举出的例子,包括本周泛民立法会议员试图阻止建制派议员作出不符程序的违规行为时,遭受粗暴对待,以及民主派知名人物如民主党创党主席李柱铭丶壹传媒创办人黎智英被法庭检控。

一周内两度谈香港

这是蓬佩奥一周内第二次谈到香港问题。他周日(17日)曾发表声明指,关注中国政府威胁会干预驻港美国记者的工作,警告任何侵犯《中英联合声明》及《基本法》保障香港自治和自由的决定,都会影响美国对「一国两制」及香港地位的评估。

他月初宣布,国务院将押后向国会提交香港报告,以观察北京在两会前后会否进一步削弱香港自治。根据美国总统特朗普去年底签署的《香港人权与民主法案》规定,国务院每年要向国会提交报告,检视香港是否仍有足够自治,可享美国给予的地位。

中国外交部多次就蓬配奥言论回应指,香港事务纯属中国内政,不容任何外国势力干预。

英殖时期最后一任港督彭定康

彭定康:取消独立关税区建议「疯狂」

1997年香港主权从英国移交中国后,北京承诺香港「一国两制丶港人治港丶高度自治」50年不变,这是香港享有独立关税区地位的基础。不少「反送中」抗争者倡美国取消香港独立关税区,作为对北京报复的手段。

据《明报》和《苹果日报》报导,回归前最后一任港督彭定康(Chris Patten)周三(20日)在香港外国记者会举办的网上直播中,形容有人想透过把事情弄得很糟而达到政治目的(help your own political cause by making things worse),这是「疯狂的(crazy)」,又称自己任内积极游说华府给予中国最惠国待遇,就是希望香港得益,「我希望香港继续保持繁荣和自由,与世界各地的关系也保持不变」。但他也提到,北京若继续视香港为一个普通国内城市,其他各国都会有相应回应,这对香港是灾难,他不希望看到此事发生。

彭定康呼吁林郑月娥凭良心做事

批两办「指鹿为马」

彭定康认为,习近平上台後,北京对香港的管治收得越来越近,情况比起以往回归初期更差。他又对港澳办丶中联办(两办)曲解《基本法》第22条感到愤慨,批评此举违反「一国两制丶高度自治」原则。他重申,政府过去的文件及官员在立法会的表述,清楚证明两办是中央人民政府所属部门,按《基本法》不能干预香港事务,两办的做法是「指鹿为马」。

他被问到回归前曾在香港表示:「我感到忧虑的,不是香港的自主权会被北京剥夺,而是这项权利会一点一滴地断送在香港某些人手里。」如今是否一语成谶?彭定康认为,香港政府现时的决定常常紧跟中央,形容是「极之令人担心(extremely worrying)」,希望特首林郑月娥和其他官员凭良心做事,并指香港特首不是中方在港的代表,应站在港人一边向中方反映港人意见。

他又主动谈及香港示威,指香港「沉默大多数」已站在抗争者一方,运动中数千名被捕者无一人是警察,他理解抗争者心情,但呼吁示威者不要因被挑衅而更趋暴力,尤其在9月立法会选举前夕,以免予人口实延後选举。他又认为,香港监警会上周五(15日)针对反送中期间警方行动的报告,反而加剧社会撕裂,重申应成立独立调查委员会让社会回归平静。

外交部:彭定康贼心不死

对於彭定康的发言,中国外交部驻港公署发言人周四(21日)凌晨发表题为「千古罪人彭定康一定会被钉在历史的耻辱柱上」的声明,表示极度愤慨,指其肆意歪曲「一国两制」和《基本法》丶诋毁中央对港政策丶恶毒抹黑中国国际形象。

发言人表示,香港回归23年,「末代港督彭定康作为贼心不死的老殖民主义者,仍不停对香港事务指手画脚丶妄加置喙,这种自不量力的倒行逆施可笑又可耻」,又形容彭定康之流自去年反修例风波开始便上蹿下跳,颠倒黑白地诋毁港府依法施政,恶毒攻击克制执法的香港警察,挑动社会撕裂及践踏法治秩序。

声明续指,在香港防疫取得初步成效之际,彭定康就急不可耐地跳出来,老调重弹,为香港反中乱港势力撑腰打气,「必将继续遭到世人的唾弃,留下历史的駡名」。

李澄欣/邹宗翰(综合报导)