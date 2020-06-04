蓬佩奥指中企作假帐 吁全球证交所收紧监管

(德国之声中文网) 美国国务卿蓬佩奥周四(6月4日)发表声明，警告美国投资人提防中国企业会计账目造假，并提议世界各地的证券交易所应效仿美国纳斯达克近日的决定，收紧上市条例反制欺诈行为。

他在声明中说: 「那些和美国遵从不同准则的公司所隐藏的不当风险，不应该由美国投资者承担。」

他也认为纳斯达克的举动应该作为「美国和世界各地其他证交所的典范」。他赞许纳斯达克要求所有上市公司符合国际申报与审计制度的做法。

2019年初在美国上市的中国公司「瑞幸咖啡」几个月前发出声明，指其财务长在财务报表造假，虚报了22亿元的销售额。该公司一度遭到纳斯达克证交所暂停交易。上个月，纳斯达克证交所宣布收紧上市规则，并试图防止被内部人士把持而且会计方式不透明的中国公司上市。

美国总统特朗普说他正在指挥一个总统工作小组，了解中国在美国上市公司的各种操作，期许保护美国投资者。

负责检查在美上市中国企业财报的美国证券交易委员会 (SEC)已与北京搏斗数十年。但是该委员会监管会计业务的部门，美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)，至今仍然无法获得关键的财务记录。

根据美国2013年与中国签订的备忘录，中国企业被允许不分享中国法律禁止分享的信息。一位美国高官说，希望美国证券交易委员会能重新检视这项备忘录: 「在现在这个时后，应该要重新检视这项豁免权是否仍然适当、或是否应该撤销。」

在美国的政治压力之下，在美国上市的中国公司可能会在今年以内改到香港上市。然而，美国总统上周五取消对香港的优惠待遇，认为北京准备在香港实施国安法，代表香港不再享有美国经济特权的条件。

张慈/邹宗翰 (美联社、路透社)