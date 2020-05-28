蓬佩奥报告香港自治不再 特朗普的下一步是什么?

美國國務卿蓬佩奧周三 (5月27日)向國會表示，香港不再符合美國法律規定的特殊地位。这项决定可能會對香港国际金融中心的地位造成嚴重打擊。

蓬佩奥说，中国从根本上破坏了香港的自主权，以至于他不能支持香港持续拥有1997年以前的特殊贸易地位。

蓬佩奥说，中国实施新法例的计划 「只是一系列从根本上破坏香港自治和自由的行动中的最新行动」。

他说:「今天，没有一个合理的人可以断言，鉴于当地的事实，香港保持高度自治。」

他表示已向国会证明，香港不再值得根据美国法律特别对待，「就像1997年7月之前美国法律适用于香港的方式一样」，当时英国结束了对香港的管治，将其归还中国。

接下来看特朗普

中国的香港国安法草案引发抗争，现在将由美国总统特朗普决定是否终止香港享有的部分或全部的美国经济特权。

虽然蓬佩奥在声明中没有提出任何建议，但特朗普有一长串可能的应对措施，包括签证和经济制裁，美国国务院负责东亚事务的助理国务卿斯蒂尔韦尔(David Stilwell)告诉记者。

熟悉此事的人士告诉路透社，特朗普政府正在考虑暂停对香港出口美国的优惠关税税率，作为应对中国计划的一部分。

其中一位不愿透露姓名的消息人士称，特朗普还可能选择对参与执行新法规的中国官员、政府实体和企业进行定向制裁。

特朗普已经在贸易和新冠病毒疫情问题上与北京交恶。他在周二曾表示，华盛顿正在制定强有力的应对措施，并将在本周结束前宣布。

香港街头抗议不休

周三，反对国歌法以及国安法的香港示威者持续上街。警方发射催泪瓦斯、水炮和胡椒弹。在数千位抗议者中，香港警方共逮捕了360人。

邹宗翰/杨威廉 (路透社等)