 蓬佩奥批港禁六四纪念会 港府以抗疫为由维持原计划 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.06.2020

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时政风云

蓬佩奥批港禁六四纪念会 港府以抗疫为由维持原计划

在中美两国争端持续升级之际，美国国务卿蓬佩奥周二在推特发文，批评香港政府禁止人民举办天安门纪念晚会。此前，连续30年举办维园烛光晚会的香港支联会称，已收到警方的相关通知。

Hongkong Gedenken zum 30. Jahrestag des Tiananmen-Massakers (picture-alliance/AP Photo/V. Yu)

（德国之声中文网）本周全球多地都在纪念天安门事件31周年，美国国务卿蓬佩奥 (Mike Pompeo) 周二 (6月2日) 在推特上发文批评中国与香港政府禁止人民举办纪念晚会。他在推文中写道：「三十年来首次，香港政府禁止民间团体举办天安门纪念晚会。北京的目的是要剥夺香港人民发声与做决定的权利，让他们变得跟中国人民一样。他们所谓的『一国两制』也不过如此而已。」

香港食物与卫生局局长陈肇始周二表示，他预计未来香港社区会有零星个案或者小型疫情爆发，所以需要因应疫情减少社交接触，禁止多於8人聚集的「限聚令」将延长至6月18日。他说：「当局会按疫情发展，检视措施，再决定6月18日以後的安排。」

然而，部分香港内部人士认为，港府此举是为了防止人民举办一年一度的天安门烛光晚会。往年负责主办烛光会的香港支联会在被警方发反对通知书之后，呼吁香港人民在各地以个人方式悼念。周二稍晚，国务院官员也证实蓬佩奥接见了一群当年参与天安门事件的代表，但该官员并未透露双方会面的细节。

港警禁六四烛光晚会

香港支联会6月1日下午收到警方"禁止公众集会通知"，其理由计划中的集会将违反"限聚令"。支联会原计划按照往年的传统，在6月4日当晚在香港维多利亚公园举行烛光晚会。

香港电台报道，支联会秘书蔡耀昌表示，不排除上诉的可能，但现阶段将继续准备B方案，当晚支联会成员会进入维园，点燃纪念烛光，以及在网上聚会。

Hongkong Gedenken an Massaker von Tiananmen in Peking 1989 (picture-alliance/AP Photo/K. Cheung)

2019年6月4日香港18万人参加维园烛光晚会

以往香港支联会每年都会在6月4日以烛光晚会的形式纪念1989年的天安门屠杀事件。如果今年无法举行，将是31年来的首次。去年在维园的纪念活动有18万人参加。支联会主席李卓人今年4月曾对德国之声表示，"如果确实有疫情问题，我们当然理解，最怕是政府借疫情打压集会权利。如果六四让步，那七一游行呢？往后的集会怎样？"他认为，若届时已撤销"限聚令"，就没有理由以防疫之名禁止集会。

目前，香港旨在控制新冠病毒的防疫"限聚令"禁止在公众场所举办超过8人的聚会。这个禁令原本在5月21日到期，但港府于5月19日宣布延长至6月4日。截至到今天（6月1日），香港共确诊感染新冠病毒的人数为1084人，死亡4人，治愈1035人。6月1日，香港新增患者3人。根据港府的标准，连续28天无本地新增病例，才算疫情结束。不过，当地的"高考"已开始，中小学也已复课。

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香港「限聚令」延至六四 支联会倡遍地开花

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六四晚会恐中断 港警或防疫为由拒批

今年是六四事件31周年。香港以往每年在维园举行烛光晚会悼念，数以十万计民众出席，从未间断，但今年情况可能有变。主办方担心当局借疫情打压集会权利。 (22.04.2020)  

维园烛光追思:人民不会忘记

本周二晚，香港支联会依循往例，在维多利亚公园举办烛光晚会，纪念八九民运，悼念“六四”被屠杀的死难者。今年的纪念活动题为“人民不会忘记”，“平反六四公义必胜”。 (04.06.2019)  

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