蓬佩奥批北京掠夺 美设马尔代夫使馆抗中

(德国之声中文网) 美国国务卿蓬佩奥28日在出访斯里兰卡时表示，中国共产党在斯里兰卡与马尔代夫从事违法行为。而为了对抗中国在印度洋岛国的势力，蓬佩奥也宣布美国将在马尔代夫的首都开设大使馆。

蓬佩奥将中国在印度洋地区的行为形容成「违法且具威胁性」。他说，中国违法侵占土地，并破坏环境。中国政府未立即回应蓬佩奥的批评。

过去几年，中国透过一带一路基础建设计画，在斯里兰卡与马尔代夫投资了数十亿美元，希望在这两个国家建造运输与能源的基础建设。美国批评中国这样的作法会让小型国家陷入其「债务陷阱」。

蓬佩奥28日与斯里兰卡总统戈塔巴雅(Gotabaya Rajapaksa) 会面，他在过程中批评中国正在掠夺斯里兰卡的资源。他说：「中国是个掠夺者。他们与其他国家签署很糟的投资协议，他们也破坏他国主权，并在海上与陆地上都目无法纪。美国是以朋友与夥伴的身份前来斯里兰卡。」

有别於印度与中国军队在其边境持续对峙，斯里兰卡与中国关系紧密。斯里兰卡总统戈塔巴雅的办公室28日发布声明，否认中国试图让斯里兰卡陷入债务陷阱。斯里兰卡的外交部长纳瓦德纳（Dinesh Gunawardena) 则表示，斯里兰卡想与所有国家建立和平且良好的关系。

纳瓦德纳在与蓬佩奥一起举办的联合记者发布会上表示：「斯里兰卡是一个中立的国家，我们崇尚和平。我们希望可以延续与美国跟其他国家的关系。」

蓬佩奥出访越南与印尼

在结束出访印度丶斯里兰卡与马尔代夫後，越南政府28日也宣布，蓬佩奥将增加亚洲之行停留国家，在29日与30日出访越南。越南政府在官方网站上简短的表示，蓬佩奥将出访越南，也将庆祝两国建交25周年。

美国国务院也在网站上发表简短声明，证实蓬佩奥将出访越南，并藉由这次出访重申两国的全面合作关系，并推动美国与越南共同维护该区域和平与繁荣的目标。

越南总理阮春福26日会见美国商务人士与政要时表示，他希望美国总统特朗普能更客观的检视越南的实际情况。

此前，美国贸易谈判代表8月曾表示，他们正在调查越南是否有刻意降低货币的价值，并藉此伤害美国的商务利益。阮春福重申越南的货币转换的政策并非是要有助於越南的商品出口。

此外，蓬佩奥也预计出访印度尼西亚，并计画发表公开演说与跟印度尼西亚的官员见面。美国国务院的声明写道：「美国将重申与印度尼西亚一同维护一个自由且开放的印太地区的目标。」

杨威廉/邹宗翰 (路透社、法新社)

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