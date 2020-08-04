蓬佩奥批中通缉海外港人 崔天凯：依法执行

(德国之声中文网) 美国国务卿蓬佩澳 (Mike Pompeo) 周二 (8月4日) 针对香港政府上周对包含一名美国公民在内的六名海外港人发布通缉令一事发表声明，表示中国的作法如同「威权主义的长臂管辖」。

他在声明中写道：「中国共产党无法接受他们人民的自由思想，并尝试将他们的管辖范围延伸至中国境外。美国与其他自由国家将持续保护我们的人民，让他们不受中国威权主义长臂管辖的威胁。」

除了声明外，蓬佩奥也在推特上发文表示，美国谴责中国共产党尝试起诉在中国境外的民主运动人士，包含一个美国公民。」

中国驻美大使崔天凯周二透过视频参与「亚斯本安全论坛」（Aspen Security Forum）时，出面证实对六人的指控，并强调这些执法手段都是根据《港区国安法》所衍伸出来的。他说道：「任何人若是违反了《港区国安法》，都应该被惩罚，不管他们的政治理念为何。」

中国官媒上周五报导，香港警方针对六名海外的香港民主运动人士发布通缉令，控诉他们违反了港区国安法。其中一个被起诉的是住在华府的美国公民朱牧民，他在接受德国之声采访时强调自己早在25年前便成为美国公民。

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朱牧民在接受德国之声采访时表示：「我是一个在美国住了30年的美国公民。这是他们对於国安法管辖权的一种侵略性的解释，他们要证明他们可藉由国安法去追捕一个在美国工作的美国公民。」

此外，同样遭港警以违反国安法通缉的还有近期刚揭露自己流亡英国的27岁前立法会议员罗冠聪。他在大公报8月1日披露他遭通缉的原因後，在个人脸书专页发文表示：「我因『涉嫌煽动分裂国家』而被通缉，罪行内容是『出席美国众议员听证会丶会见外国议员及接受外媒访问时，呼吁世界制裁中国及香港政府』，而具体的『制裁』措施只罗列两项：中止引渡协议丶制裁香港官员和警察。」

罗冠聪写道：「一年过去，香港的现实变得更魔幻，政策制订者的脑袋也愈来愈具想像力了。欲加之罪，何患无辞，我更担忧香港的自由一步步地丧失在完全无法制衡的暴虐权力上，或是市民不断的自我审查或恐惧。」

也遭通缉的还有在德国寻求庇护的黄台仰，他在接受德国之声访问时强调，港府出此下策，是为了阻止海外的香港人与国外的政治人物联系还有进行游说。他说：「对我来说，我不怕这个法律，也不怕香港政府把我列入通缉名单。德国政府已经给予我政治庇护，所以我相信德国政府会继续保护我。德国外长马斯周五也宣布，德国政府将暂停与香港的引渡条约。这说明香港政府没有理由要求德国政府将我引渡回香港。」

不过法律学者古举伦却警告，他认为香港政府可以用这个法律来起诉一个人，不管他是不是美国公民。他告诉德国之声：「港府在做出威胁时，都不是在开玩笑。他们是真的想运用这部法律，所以如果能严格执行这部法律，他们宁愿付出失去外国政府的合作关系或香港的国际声誉。」