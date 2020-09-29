 蓬佩奥批中国迫害宗教自由 梵蒂冈不以为意 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.10.2020

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时政风云

蓬佩奥批中国迫害宗教自由 梵蒂冈不以为意

蓬佩奥在10月1日与梵蒂冈高官会晤前一日，再度於公开场合指控中国迫害宗教自由，并呼吁教宗与美国联手捍卫全球基本人权。然而，此举未获教廷高官青睐。

US-Außenminister Pompeo im Vatikan (Guglielmo Mangiapane/Pool/Reuters)

美国国务卿蓬佩奥即将于10月1日与两名梵蒂冈高官会面，但他却在会面前一日，再次公开批评中国迫害宗教自由，并呼吁梵蒂冈与美国一起谴责中国。

(德国之声中文网) 梵蒂冈9月30日表示，他们已婉拒了美国国务卿蓬佩奥希望会见教宗方济各的请求，并指控蓬佩奥意图透过谴责梵蒂冈与中国的关系，将梵蒂冈卷入美国总统大选。

梵蒂冈的外交部长加拉格尔大主教 (Paul Gallagher) 与国务卿帕罗林枢机主教 (Cardinal Pietro Parolin) 表示，方济各为了避免在美国大选前与政治人物碰面，婉拒接见美国国务卿蓬佩奥。帕罗林说：「蓬佩奥确实有要求与教宗见面，但是教宗已明确表示在选举期间，他不接见任何政治人物。这是为何教宗不见蓬佩奥的原因。」

帕罗林与加拉格尔说，他们对蓬佩奥的批评感到惊讶，强调通常当一个政治人物准备出访某个国家前，双方通常会私下沟通会谈的议程，他们认为这是外交的基本准则。

在蓬佩奥上个月透过文章与推文批评教宗同意延长中梵协议的决定，表示该举动为梵蒂冈的道德权威带来极高风险。这个举动也让蓬佩奥与梵蒂冈陷入紧张关系。梵蒂冈表示，中梵协议并非完美，但是他们仍将该协议视为增进中梵关系的重要一步。

蓬佩奥痛批中国侵犯宗教自由

蓬佩奥30日出席一场美国驻梵蒂冈大使馆举办的活动时，再次批评中国迫害宗教自由，并呼吁梵蒂冈与美国一起谴责中国侵犯宗教自由的行为。他重申，天主教应该挺身而出，保护基本人权。

蓬佩奥在演说中表示，论及侵犯宗教自由，中国可说是世界第一。他说：「世界上没有任何一个国家像中国一样对宗教自由展开攻击。我们必须支持那些要求获得自由的人。」

蓬佩奥呼吁全球宗教领袖为捍卫宗教自由做出更多承诺，支持所有有宗教信仰的人。他指出：「一个教会要永远坚守使命是一个有多种意涵的讯息，其中一个意涵就是教会要永远捍卫基本人权。」

「中梵协议与美国政治无关」

US-Außenminister Pompeo im Vatikan (Andrew Medichini/AP/picture alliance)

在蓬佩奥上个月透过文章与推文批评教宗同意延长中梵协议的决定，表示该举动为梵蒂冈的道德权威带来极高风险。这个举动也让蓬佩奥与梵蒂冈陷入紧张关系。

帕罗林向路透社表示，有些人将蓬佩奥对梵蒂冈的批评视为一种政治操作，因为他的言论已超越国内政治的范畴。他说：「我没有办法证明蓬佩奥这麽做的目的是要操作美国国内政治，但这确实是一个解读方式。」

帕罗林也说中梵协议与美国政治一点关系也没有，因为这是属於不同国家教堂之间的事宜，所以美国不该将中梵协议作为美国国内政治的筹码。当蓬佩奥被问到他是否为了中国议题与梵蒂冈宣战，他说这种解读方式太「疯狂了」。

美国总统特朗普在竞选连任的过程中，不断强烈抨击中国。他在美国国内与保守的新教和天主教运动维持紧密关系，这些教派时常会批判教宗的决定。虽然蓬佩奥近期与梵蒂冈关系紧张，他仍预计於10月1日跟加拉格尔与帕罗林会晤。

杨威廉/张慈 (路透社、法新社) 

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