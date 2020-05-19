蓬佩奥怼习近平 批20亿金援微不足道

(德国之声中文网) 美国国务卿蓬佩奥周三(5月20日)再次因新冠疫情抨击中国，称北京提供全球20亿美元援助的做法与全球数万人消逝的生命相比「微不足道」。

蓬佩奥说: 「我非常期待中国履行其提供20亿美元国际援助的承诺，但是中国对抗疫情的贡献与他们给世界带来的伤害相比，微不足道。」

他说: 「这场灾难已经带走了九万名美国人的性命。从三月以来，超过3600万美国人失去工作。全世界有三十万人丧命。根据我们的估计，因为中国共产党的失误，世界蒙受了将近9兆美元的损失。」

周一(5月18日)，中国国家主席习近平于世界卫生大会视讯开幕式上致辞时宣布，中国将在2年内提供20亿美元的国际援助，用来支持疫情影响的国家，特别是发展中国家。习近平也在致辞中称，中国在通报疫情上始终秉持「公开、透明、负责任」的态度。

对此，蓬佩奥反批习近平，如果习近平真的想要展现透明度，他应该要主持一个记者会，然后开放记者们提出任何他们想要问的问题。

习近平还在世卫开幕致辞中称，中国新冠疫苗在研发完成、投入使用后，将作为全球公共产品。但蓬佩奥仍然批评中国不愿意与世界共享病毒样本，也不愿意分享关键器材、或开放他国参与核心讨论。

美国成为新冠疫情冲击最严重的国家，在经济与人命上皆蒙受重大损失。美国屡次指责中国需要负责，但中国并不买账。周三，中国外交部发言人赵立坚抨击美方"谎言谣言很多"，特朗普则不指名道姓的对中国开炮，说北京要为"大规模全球范围人员死亡"负责。

张慈/杨威廉(路透社)