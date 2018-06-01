 蓬佩奥对贸易谈判乐观 提出解套两大条件 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.01.2019

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时政风云

蓬佩奥对贸易谈判乐观 提出解套两大条件

美国国务卿蓬佩奥透过视讯参与在达沃斯举行的世界经济论坛。 他在發言中称，如果中国政府愿意接受公平开放地進行贸易与承诺保障知识产权，中美双方有机会解决贸易争端。

Ägypten | Mike Pompeo (picture-alliance/dpa/AP Photo/A. Nabil)

美国国务卿蓬佩奥週二透过视讯在世界经济论坛发表演说，表示对中美贸易谈判感到乐观。他强调中国只要愿意接受公平贸易原则与承诺保障智慧财产权，中美应该可以解决贸易争端。

(德国之声中文网) 蓬佩奥周二 (1月22日) 發言时表示，虽然有人称中美之间的冲突已无法避免，美国却不这么认为。 当提到1月30与31日将于华盛顿举行的贸易谈判时，他说﹕「我乐观看待这次的谈判，相信我们能从这次对话得到好的结果。 」

他对贸易战的乐观态度呼应了特朗普上周末的论调，虽然特朗普否认他有考虑取消对中国进口货物征收的关税。中国周一 (1月21日) 公布了2018年的经济成长率，受到美国关税的影响，成长幅度创下近三十年来最低。 此外，国际货币基金组织 (IMF) 也表示因受贸易战影响，决定将2019的世界经济预期下修至3.5%，创三年来新低，也是最近三个月内第二度调低预测。

除了谈论贸易战外，蓬佩奥也说预期美国在下个月的美朝高峰会中，能在朝鲜半岛去核议题上有所进展。 由于朝鲜急于吸引外资进入，他暗示企业可能在与朝鲜协商的过程中扮演重要角色。 他表示﹕「我们二月底会与朝鲜一起再创下一个里程碑。 」

此外，他说为了防止进一步的核武發展，美国须尽快与俄罗斯展开协商。 他除了呼吁俄罗斯改变立场外，也强调美国须与俄罗斯合作巩固中东的和平。他也表示，华盛顿不但希望能找到方法终结也门的内战，也会继续鼓励以色列与巴勒斯坦重新展开协商。

杨威廉/李芊 (路透社、美联社)

 

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