蓬佩奥声援厄齐尔 国际体坛的政治红线

(德国之声中文网)美国国务卿蓬佩奥周二(12月17日)声援英超联赛阿森纳球员厄齐尔（Mesut Özil），要求央视恢复转播阿森纳的球赛。

蓬佩奥在推特上说: 「就算中国共产党的宣传机器有办法一整个球季都持续审查厄齐尔与阿森纳的所有比赛，真相最后还是会胜出。」他继续写道: 「中国共产党没有办法隐瞒它对维吾尔人与其他宗教信仰所做的违反人权的行动。」

英超联赛阿森纳球员厄齐尔（Mesut Özil）批评中国新疆政策事件继续延烧，也被拿来与10月的NBA事件比较。当时火箭队总经理因为支持港人言论使球队遭到封杀抵制。

中国官媒环球时报则是在推特上建议阿森纳把厄齐尔卖掉，并且把握冬歇期重建队伍，跟这个「麻烦制造者」断绝关系，重新赢回中国的球迷。

利物浦大学的足球金融专家马奎尔（Kieran Maguire）表示，阿森纳也可能受到影响。他说：「诸如当地赞助合约的谈判、季前巡迴、商品销售等方面，我认为都会受到负面影响。」

他强调阿森纳必须小心对待中国政府认为敏感的议题。他说:「英超联赛是全球性的比赛，有许多外国投资者的支持。就不同球队而言，他们对个别国家的政府如何运作是没有绝对意见的。」

大赦国际的商业与人权分析师倪伟平( William Nee)说：「阿森纳不需要赞同厄齐尔的言论，但必须意识到，如果随后因为他的观点而惩罚他，就有可能成为中国审查制度的工具。」

中国官方回应

中国外交部16日对厄齐尔有关维吾尔族人的言论做出最新回应。发言人耿爽表示，「中国历史上从来没有把新疆称为『东突厥斯坦』，更不存在所谓的『东突厥斯坦国』」，强调厄齐尔是被「假新闻」蒙蔽双眼，「被一些不实之辞影响了判断」。

他说:「他并不知道中国政府依法保护包括维吾尔族在内的中国公民的宗教信仰自由，不知道中国政府在新疆开展的反恐维稳措施得到当地各族民众的衷心拥护，不知道新疆已经连续3年没有发生暴恐事件。」

耿爽也说，只要厄齐尔「怀有良知、明辨是非，秉持客观公正原则」，就会看到一个「不一样」的新疆。

这个事件从厄齐尔13日在推特上谴责中国政府迫害新疆维吾尔族穆斯林后延烧至今。除了中国足协出面批评，中国媒体也取消其所属球队最近一场赛事的电视转播。

厄齐尔所效力的球队阿森纳14日在官方微博刊登声明，称相关发言是厄齐尔个人观点，阿森纳一贯坚持不涉及政治的原则。

中国现在是英超联赛最赚钱的海外市场，也为3年的电视转播权协议支付了5.64亿英镑（7.24亿美元）。今年的亚洲超级联赛亚洲杯冠军赛则在上海和南京举行。

除此之外，2016年中国财团复星国际以4500万英镑全资收购了简称狼队的伍尔弗汉普顿流浪足球俱乐部（Wolverhampton Wanderers）。英国冠军曼彻斯特城也有13％股权被中资收购。

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夏立民/杨威廉 (路透社)