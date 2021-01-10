 蓬佩奥在美国之音发表演说 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.01.2021

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时政风云

蓬佩奥在美国之音发表演说

周一，美国国务卿蓬佩奥前往位于华盛顿的美国之音总部发表演说，他呼吁美国之音作为对外新闻机构，应以传播“美国卓越论”为己任，他没有正面回应有关特朗普当局试图将美国之音变成政府宣传喉舌的指控。

US-Außenminister Pompeo in Israel

蓬佩奥在演说中批评说，在特朗普就任总统之前，美国之音很少介绍关于美国的真相，而是更多地贬损美国。

（德国之声中文网）美国之音前不久进行了管理高层大规模的人事变更。因为特朗普当局认为，财政来源于纳税人款项的美国之音更应宣讲政府的政策。

蓬佩奥在演说中批评说，在特朗普就任总统之前，“美国之音很少介绍关于美国的真相，而是更多地贬损美国。”他说，我们不想将这里政治化，但美国之音重新遵守其宪章、履行其使命是至关重要的，只有这样，该机构才能传播自由、民主以及有关美国卓越地位的信息。”

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在美国国务卿蓬佩奥9日对台美关系做出重大宣布後，两岸反应激烈。专家告诉德国之声，特朗普政府在卸任前宣布此消息，给了新任政府一个难解的习题。

美国国务卿蓬佩奥警告商界领袖，美国将视香港如中国其他城市。香港特首林郑月娥则跳出来辩称香港全球贸易和金融中心的地位不会改变。

尽管蓬佩奥发出了反对政治化的呼吁，但他还是对特朗普总统账号遭脸书和推特封闭提出了批评。他说：“这一切都指向一个方向，掩饰在道德正义外表下的威权主义。”上周质疑选举结果的特朗普支持者冲击国会，并造成伤亡后，脸书和推特等社交媒体指责特朗普宣扬暴力。

演讲结束时，一名美国之音记者试图提问，但此时现场直播被掐断。美国之音成立于1942年，当时是为了抗击纳粹德国的宣传攻势。目前，美国之音提供超过40个语种的节目。按照美国相关法律，美国之音有权在不受政界干预的情况下，开展“客观、独立的新闻报道”。

蓬佩奥在演讲中多次批评中国政府压制人权以及在新疆和香港的暴行，并赞扬美国之音记者不畏恐吓和压力，对香港等地事态的报道。他说：“当中国共产党企图利用乔治·弗洛伊德的悲剧死亡来宣称他们的威权体制似乎比我们优越时，我发表了一项声明，其中有这样一段话：‘在境况最好的时候，中华人民共和国也在残酷地推行共产主义。而身处最为困难的挑战之中时，美国依然保障自由。’”

  • Frances Hui

    香港人的漫漫流亡路

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    21岁的许颖婷在2020年12月17日宣布离港，她是前学民思潮成员，也是在美港人组织We The Hongkoners发起人，曾在同3月针对美国人口普查发起活动，呼吁在美港人在普查问卷上的种族栏选择「其他亚洲人」，并填上「香港人」，澄清与中国人之间的分别。

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    前立法会议员、青年新政前召集人梁颂恒(中)，在2020年12月11日宣布与香港家人断绝关系，并辞去青年新政一切职务。隔日，梁颂恒证实自己身处美国华府，将申请政治庇护。

  • Hongkong Großbritannien Asyl Aurora Protest

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    最年轻流亡者

    2019年反送中运动期间，少年曾志健遭警察实弹射中胸口闻名。其15岁女友因参与反送中，2019年曾被检控，在2020年12月14日宣佈抵达英国伦敦寻求政治庇护，成为记录上最年轻的流亡抗争者。

  • Hongkong Oppositionelle von Polizei freigelassen

    香港人的漫漫流亡路

    许智峯

    面對九項控罪的香港前立法会议员许智峯，在保释期间赴丹麦出席公务訪問，同行的還有其父母、妻子和兩名年幼子女。结束外访后，他在2020年12月3日宣布退出民主党、正式流亡，數天後他一家人的银行账户遭冻结，之後又獲部份解冻，港府谴责其弃保潜逃行为。

  • Deutschland Berlin | Aktivisten protestieren in Solidarität mit Hongkong vor der chinesischen Botschaft

    香港人的漫漫流亡路

    香港中文大学女学生

    一名因参与反送中示威被控暴动罪的香港中文大学女学生2019年赴德国申请难民庇护，2020年10月14日获批，成为因反送中运动获德国政府批准的首宗政治庇护个案。

  • USA Hongkong Samuel Chu

    香港人的漫漫流亡路

    朱牧民

    朱牧民是美國「香港民主委員會」總監、「占中三子」之一朱耀明兒子，是美國多部挺港法案幕後推手。他本身是美国公民，但在2020年7月31日同陈家驹、黄台仰、郑文傑、刘康、罗冠聪等人被港府通缉，是首位因《國安法》遭緝的外籍人士，也因此以後不能回到香港。

  • Hongkong Proteste

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    刘康

    18歲的香港效益主義黨主席、公開大學學生刘康，在2020年7月30日宣佈流亡，指6月底已到英國寻求政治庇护。他曾到英美领事馆请求制裁林鄭月娥，並出版主张港独书籍《轻论时政》。他流亡後遭警方通緝，涉嫌違反《國安法》中的煽动分裂国家、勾结外国或境外势力危害国家安全。

  • Hongkong Nathan Law

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    罗冠聪

    《香港国安法》2020年6月30日在中國人大常委會通過，香港众志随即解散，黃之鋒、羅冠聰等人陸續宣佈退黨。同年7月2日，罗冠聪透过脸书证实离港，落脚英国。他是反送中爆发后，最早离开香港的公众人物之一。他離港後，被香港警方以違反《國安法》、涉嫌煽動分裂國家罪名通緝。

  • Hongkong Protest für Unabhängigkeit von China

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    陳家駒

    「香港独立联盟」召集人陈家驹曾因非法集结罪被捕，在2020年6月保释期间未报到，后证实离开香港，被爆料飞往荷兰，又传转匿英国。陈家驹也曾是学生独立联盟召集人与前公民党成员。他因煽动分裂国家、勾结外国或境外势力危害国家安全等罪名，于2020年7月31日被香港国安处通緝。

  • Simon Cheng

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    郑文傑

    曾在英国驻港领事馆任职的郑文傑曾在2019年被深圳公安以嫖娼为名带走，行政拘留15天后获释。随后郑到台湾暂避，辗转到英国暂居，终在2020年6月获得英国政治庇护。郑文傑现在英国筹组香港「流亡议会」，也创立英国港侨协会，盼协助在英港人融入当地生活又保有原文化。

  • Deutschland Göttingen | Ray Wong, ehemaliger Aktivist aus Hongkong

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    黄台仰

    2019年5月，在反送中争议延烧期间，德国当局证实两位香港人－黄台仰与李东昇在2018年已获得德国庇护。黄台仰是本土民主前线前创办人，因参与2016年的「旺角骚乱」被控暴动等罪名，2017年9月弃保潜逃。黄台仰目前在哥廷根(Goettingen)大學修讀哲學和政治，也有份成立组织「避风驿」，协助流亡港人。

  • London Aktivist Alan Li Tung-sing aus Hongkong

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    李东昇

    李东升为本土民主前线前成员，与黄台仰弃保潜逃到德国寻求庇护之后，于2018年获德国政府批出难民身份，2019年起在德国柏林的一所大学修读学位课程。

  • Taiwan Taipeh | Coronavirus | Buchhandlung Causeway Bay Books, Wiedereröffnung

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    林荣基

    2019年，香港铜锣湾书店店长林荣基因担心《逃犯条例》修订后，自己会被引渡到中国大陆，4月即流亡至台湾，隔年在台湾重开铜锣湾书店。


在演讲后，同美国之音台长莱利（Robert Reilly）展开的问答环节中，蓬佩奥强调，中国共产党对西方核心价值观构成了独特的威胁，他并希望新一届美国政府能够继续视北京为威胁的外交路线。蓬佩奥说：“中国共产党有明确的霸权统治意图，我们对美国人民，坦率的说，对世界各地热爱自由的人民，负有义务和责任，以确保那不是我们的子孙后代生活的世界。 ”

蓬佩奥批评中国政府，在南海、香港及台湾等议题上屡屡违背国际承诺。他说：“当我谈到中国的时候，我说，不管他们说什么，我们都必须不信任并且加以核实。”

2018年四月，曾担任美国中央情报局长的蓬佩奥被特朗普总统提名出任美国国务卿以来，一直以其强硬的对华政策而著称，并强调不应将“中共”和“中国以及中国人民”混为一谈。而在北京的官方媒体里，蓬佩奥则被描绘成十恶不赦的“人类公敌”。

 

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