蓬佩奥在夏威夷会晤杨洁篪

(德国之声中文网) 美国国务院表示，国务卿蓬佩奥周三(6月17日)在夏威夷州首府檀香山会见中国主管外事工作的政治局委员杨洁篪。闭门会谈定于上午九点举行，地点在檀香山的希卡姆空军基地 (Hickam Air Force Base)。蓬佩奥还带着副手比根(Stephen Biegun)同行。行程高度保密，不允许记者随访。

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新华网报导: 「双方就中美关系和共同关心的国际与地区问题深入交换了意见。双方充分阐明了各自的立场，认为这是一次建设性的对话。双方同意采取行动，认真落实两国元首达成的共识。双方同意将继续保持接触和沟通。」

外交部发言人赵立坚在6月18日，就杨洁篪同美国国务卿蓬佩奥举行对话答记者问，表示杨洁篪愿意推动「推动两国关系回到协调、合作、稳定为基调的轨道」。

赵立坚表示，杨洁篪在台湾问题上，「强调世界上只有一个中国，台湾是中国不可分割的一部分」。对于香港，杨洁篪认为香港事务纯属中国内政，反对美方干预香港事务的言行，反对七国集团外长就涉港问题发表的声明。赵立坚说，在新疆议题上，杨洁篪表示中方对美方签署『维吾尔人权政策法案』表示强烈不满，「敦促美方尊重中方反恐维稳和去极端化努力，停止在反恐问题上搞双重标准，停止利用涉疆问题干涉中国内政。」

美国国务院也发表声明，证实美国国务卿蓬佩奥与中国政治局委员杨洁篪会面。声明中写道:「国务卿强调美国利益的重要性，并且重申两国之间在商业、安全、外交互动上面展现互惠的需要。他也强调，关于新冠病毒抗疫，美国需要完全的透明度以及信息分享，并且防范类似疫情在未来再度发生。」

蓬佩奥的此次会面前几个小时，前国安顾问博尔顿所撰写的白宫回忆录，内容透过媒体部份披露，提到美国总统特朗普曾在G20峰会上与特朗普会面时，请求习近平协助其竞选连任。

中美关系恶化

中国近期不断藉由美国的反种族歧视示威抨击美国政府的处理方式。蓬佩奥上周形容中国政府的批评为“可笑的政令宣导”，中国外交部则在回应时称蓬佩奥的回答才是真的可笑。

美国时间周日晚间，美国国务院也透过推特发布了美国总统特朗普针对美中关系做出的最新表态，表示美国希望与中国保持一个公开且有建设性的关系，但美国同时也必须坚决捍卫自身利益。特朗普强调，中国政府持续违反之前向美国与其他国家做出的承诺。

除了蓬佩奥与中国官员的夏威夷会晤外，美国国务院的军备控制特别代表比林斯利（Marshall Billingslea) 本月也预计与俄罗斯官员在维也纳讨论军备控制。比林斯利在推特上表示，美国有邀请中国与会，但中国表示他们将不会出席该会议。

张慈/邹宗翰/杨威廉 (路透社、法新社)