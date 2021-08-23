蓬佩奥回忆录爆料：金正恩称防范中国需要驻韩美军

（德国之声中文网）美国前国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）在1月24日出版的回忆录"Never Give an Inch"（《永不退缩：为我所爱的美国奋斗》，暂译）中写道，2019年印巴之间险些爆发核战，是美国的干预阻止了事态的升级。

"我想世界并不真的知道印度和巴基斯坦2019年2月离一场核战争有多近"，蓬佩奥在新书中写道。这本回忆录涉及他在特朗普政府担任国务卿以及之前担任中情局局长的时期。

2019年2月，印度打破先例，在巴控克什米尔发起空袭。导火索是该地区发生的一场造成40多名印度后备警察部队官兵丧生的自杀性袭击事件。巴方击落了一架印度战机并俘获一名飞行员。

蓬佩奥当时正在河内参加特朗普和金正恩的峰会。蓬佩奥说，他被一位印度高级官员的紧急电话吵醒的。这名官员称，他认为巴基斯坦已开始准备核武器，而印度正考虑是否将行动升级。蓬佩奥写道，"我要求他什么都不要做，给我们一分钟时间来理清情况。"在美国外交官的说服下，印度和巴基斯坦都没有去准备动用核武器。

蓬佩奥写道，巴基斯坦 "可能促成了"克什米尔袭击事件，他与巴基斯坦当时的陆军总参谋长卡马尔·贾韦德·巴杰瓦将军（Qamar Javed Bajwa）通了话。 蓬佩奥称他为巴基斯坦的实际领导人，暗指文职政府的软弱。蓬佩奥当时公开为印度的行动权利辩护。他的书中高度评价了印度，并明确表示希望与印度结盟，"以抗衡中国的侵略"。

金正恩担忧中国威胁，希望美军驻扎韩国

蓬佩奥在书中还大篇幅地写了他与金正恩的接触，其中包括准备三次特金会。 他回忆说，2018年3月，他作为中情局局长在一次秘密旅行中飞抵平壤。金正恩对他说，"我没有想到你会出现。我知道你一直想杀我。"蓬佩奥写道，"我决定幽默一下，于是说，委员长先生，我仍试图杀死你。"

蓬佩奥还在书中谈到与金正恩谈话的实质性谈话，称金正恩坦率地谈到了对中国的担忧。

蓬佩奥写道，他向金正恩表示，中国共产党常对美国说，如果美军撤出韩国，金正恩会很高兴。"金正恩笑了，拍了拍桌子感叹道，中国人是骗人精"，蓬佩奥写道。他说，金正恩表示，"他需要有美国人在韩国，以保护他不受中共的伤害，而中共需要美国人离开，这样他们就可以像对待西藏和新疆一样对待半岛。"

蓬佩奥2022年3月访问台湾并和台湾总统蔡英文会面

蓬佩奥根据这番对话认为，即使美军在朝鲜半岛追加部署导弹或地面部队，朝鲜也不会在意。

蓬佩奥因其对中共的鹰派立场而闻名，他曾将新冠病毒称为"武汉病毒"，并表示，有"大量证据"表明，新冠病毒起源于中国武汉的一个实验室，而不是附近市场。

蓬佩奥在书中写道，特朗普告诉他，中国国家主席习近平 "讨厌你"，并要求蓬佩奥 "暂时闭嘴"，因为美国需要来自中国的医疗设备。

蓬佩奥不排除2024年与特朗普竞争共和党总统提名的可能性，尽管早期民调显示，他得到的支持率很低。

(法新社）

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