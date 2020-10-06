蓬佩奥呼吁美日印澳深化合作共同对抗中国 

（德国之声中文网）路透社报道称，这是蓬佩奥担任美国国务卿以来首次对东亚国家进行访问，而且恰逢美中紧张关系不断升温之时。他在访日期间呼吁美国在亚太地区的盟国建立对抗中国的“统一战线”。但特别是包括日本、澳大利亚在内的盟国对中国都具有较强的经贸依赖性。

在美、日、印、澳四国外长共同参加的四方会谈开始前，蓬佩奥毫不掩饰地批评中国共产党。但是另外三国外长都尽量避免直接提及中国。

日本共同社报道称，面对日益崛起的中国， 四国外长会议就为推进“自由开放的印度太平洋”构想加强合作达成一致。确认了在海洋安全保障、网络和高质量的基础设施建设领域开展合作。 日本外相茂木敏充表示， “四国共同拥有民主主义、法治等基本价值观，以及加强基于规则的自由开放的国际秩序的目的。”



各方同意大致每年一次定期举行四国外长会议。但是会后并没有发表联合声明。





会议结束后， 蓬佩奥在接受日本经济新闻专访时表达出，希望将美、日、印、澳四国合作制度化后，扩大到周边其他国家，建立印度太平洋地区的多边安保框架，强化具有共同价值观和战略的国家间的凝聚力。



路透社引述分析人士认为，由于日、印、澳三国需要在地区寻找同中国之间的平衡关系，所以蓬佩奥提出的正式化的印太地区多边安保框架可能永远无法成型。但是这同时也是对中国发出的一种警告，四国会议有可能会发展成像对抗苏联的北约那样的组织。



美国是否做好防卫台湾的准备？



蓬佩奥在接受专访时还被问到对台湾的看法。他回答说，美国长期与台湾建立关系，美台拥有共同的价值观，但是很令人遗憾地，中国共产党对此充满抗拒，原本承认香港能维持50年高度自治，中国却罔顾承诺。记者追问如果中国武力攻击台湾，美国是否做好防卫台湾的准备？





蓬佩奥表示：“只要能缓和区域的紧张，美国会想方设法去做，这是美国川普政府在世界上的任务。美国不是追求纷争，而是追求和平，该感到羞耻的是中国共产党。中国除了与越南的关系之外，日本的航空自卫队在钓鱼台列屿周边海域上空也不得不频繁地紧急升空，以因应中国军机。”

蓬佩奥原本计划此次东亚之行还访问韩国和蒙古。但是上周五（10月2日）美国总统特朗普宣布自己的新冠病毒检测呈阳性之后， 蓬佩奥将此次东亚行缩减为一天。



路透社报道称，周二（10月6日）， 蓬佩奥同蒙古国总统巴特图勒嘎（Khaltmaa Battulga）通了电话，双方讨论了如何在亚洲地区加强安全合作。蓬佩奥还表示未来会访问乌兰巴托。





中方回应：“其图谋不得人心，更不会得逞”



10月7日，中国驻日本大使馆网站发布《驻日本使馆发言人就美日印澳四国外长会及美国国务卿接受日媒采访答记者问》。中国驻日本大使馆发言人说，中方一贯主张，任何多边合作都应当秉持开放、包容、透明的精神，而不是搞封闭、排他的“小圈子”，不应针对第三方或损害第三方利益。“我们希望有关国家多做有利于增进地区国家间相互理解与信任、促进地区和平稳定与发展的事，而不是相反”。



针对蓬佩奥在日发表的涉华言论，发言人说，“蓬佩奥屡次编造涉华谎言，恶意制造政治对抗，有关行径与当今和平发展、合作共赢的时代潮流和世界大势背道而驰，其图谋不得人心，更不会得逞。我们再次敦促美方摒弃冷战思维和意识形态偏见，停止对中国的无端指责攻击，以建设性的态度对待同中国的关系”。



洪沙/苗子 （路透社、共同社、台湾中央社）



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