蓬佩奥呼吁美台复交 称台湾已“事实独立”

（德国之声中文网）美国前国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)3月4日在台北的“两岸交流远景基金会”发表演讲时呼吁美国政府与台湾当局恢复正式外交关系。他说：“美国政府应该立刻采取一项必要、且拖延了太久的措施：予以中华民国(台湾)正式的外交承认，认定其是一个自由的主权国家。”

蓬佩奥认为，台湾独立早已是现实，“它没有必要宣布独立，因为它已经是一个独立的国家。”他说，予以台湾外交承认是“正确且明显的”。

蓬佩奥担任国务卿期间，曾加强了与台湾的官方交流，但未曾公开主张正式外交承认台北政权。美国政府1979年初与台北断交，转而和北京的中华人民共和国政权建立了正式外交关系，并且接受了北京方面提出的“一个中国”政策，但同时也在台海问题上保持模糊，即认可“只有一个中国，台湾是中国的一部分”，也认可中华人民共和国“代表”中国，却不承认中华人民共和国对台湾“拥有主权”。

类比乌克兰

在3月4日演讲中，这位可能参与2024年总统角逐的前总统特朗普麾下高官还说，当前发生在俄罗斯和乌克兰之间的战火是“民主和专制国家之间的斗争”，并且赞扬台湾站在了“自由与暴政之争”的前线。

蓬佩奥周四（3月3日）在台北会晤台湾总统蔡英文时也表示，不能把自由视为理所当然，看一看眼下在欧洲发生的事情，就会明白，自由何等不易，需要珍视自由的人们协力维护。

蓬佩奥指出，需要强调，要求自由绝非是一种挑衅，若人们在此时沉默，那么，“那些渴望破坏自由、改变人类生活方式的人”就会将此视为其“机会”。

去年1月，即将卸任蓬佩奥国务卿宣布，华盛顿将结束对与台官方接触的限制。此举激怒了北京。

台湾总统蔡英文在周四授予蓬佩奥台湾最高荣誉——特种大绶景星勋章，以表彰他为台美关系所做的突出贡献。蔡英文称这位美国第70任国务卿为促进台美双边关系实现了“多项突破”。

对于蓬佩奥与蔡英文会面，中国外交部在周四回应称，“蓬佩奥的有关行径是无耻的，也必然是徒劳的”。

蓬佩奥是美国前总统特朗普政府在中国问题上对北京态度最强硬的成员之一。本周三，他飞抵台北访问，这正值华盛顿和北京围绕台湾问题的紧张关系升级、俄罗斯入侵乌克兰危机爆发之时。

不断受到中国军事恐吓的台湾密切关注乌克兰局势。北京声称对台拥有主权，必要时将不惜动用武力收复之。

自蔡英文2016年当选就任台湾总统以来，中国加大对台施压。蔡英文不承认台湾是中国的一部分。 过去一年，台海两岸紧张局势加剧，不断发生中国战机突入台湾防空识别区事件。

就在莫斯科入侵乌克兰前几周，中俄发表联合声明，声称在一系列外交政策目标上立场一致，其中包括视台湾为大陆中国“不可分割的一部分”。

本周，另一个前美国安全官员代表团也到访台湾，旨在向这个地区盟友显示华盛顿对其的“坚定支持”。

（法新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。