 蓬佩奥呼吁正面“反共” 北京批其挑拨离间 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.10.2019

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时政风云

蓬佩奥呼吁正面“反共” 北京批其挑拨离间

美国国务卿蓬佩奥本周三在保守派智库纽约哈德逊研究所发表演讲时表示，中共政权正在谋求主导世界的权力，因此必须要予以正面反抗。中国外交部则抨击蓬佩奥暴露了“阴暗的反共心理”。

Mike Pompeo (picture-alliance/AP Photo/M. Conroy)

蓬佩奥在演讲中说，美国一直非常珍视与中国人民之间的友谊，但是中共政府与中国人民并非一回事

(德国之声中文网) 蓬佩奥周三(10月30日)晚间发表此番言论的时机十分微妙。特朗普总统近日来多次表示，美中两国即将签署第一阶段贸易协议，从而为延续了一年半的贸易战画上休止符。

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在联合国大会进入总辩论环节的前一天，几乎所有国家的领袖都去参加讨论气候变迁的峰会，但是美国总统特朗普却选择将他的重点放在宗教自由。虽然他本人没有直接针对中国，但是他的幕僚却直接批评中国打压新疆穆斯林，也准备用具体行动捍卫宗教自由。 (24.09.2019)

美国总统特朗普29日才说中美贸协进度提前，30日美国又传出贸协来不及在APEC上完成签署的消息。白宫强调只是要确认细节，但魔鬼就藏在细节里，其中也许还跟新疆有关。在纽约，23国齐声批评中国迫害维吾尔少数民族。北京领导层大为不满，作出愤怒反应。 (30.10.2019)

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蓬佩奥在演讲中说，美国一直非常珍视与中国人民之间的友谊，但是中共政府与中国人民并非一回事。"中共正在寻求用各种方法来挑战美国和全世界，我们所有人都要直面这些挑战。……继续无视美中两国制度间的根本差异是不现实的，我们也无法忽视这种差异对美国国家安全构成的影响。"他认为，造成当前局面的不仅仅是北京，以往的华盛顿政界也都错误估计了中国对美国的威胁。

就在一星期前(10月24日)，美国副总统彭斯在华盛顿智库威尔逊研究中心发表了第二次对华政策演讲，强烈抨击了中国的人权政策以及旨在扩张全球影响力的贸易策略，认为中共当局近年来一直在与外部世界"脱钩"。彭斯表示，美国现在不再期待仅靠经贸接触就能将威权中国改造成尊重私产、法治和国际贸易规则的开放自由社会，而是将中国示威战略和经济对手。

认识到中国威胁"多亏了特朗普"

蓬佩奥周三的讲话也体现了相似的观点。他说，特朗普总统刚上任时，就已经在中国问题上拉响了警报，"今天，我们终于认识到，中共在多大程度上敌视美国以及美国价值观。"蓬佩奥强调，美国今天能够认识到这一点，"多亏了特朗普总统的领导"。

蓬佩奥还说，中国共产党是一个注重"斗争"的马列主义政党，同时还在寻求支配全世界，"我们只需要听听中共领导人的讲话就能意识到这一点"。蓬佩奥指责中国迅速增强的军力"远远超过了自卫的需求"。同时，他也强调，美国部寻求与中国对抗，而是希望看到一个透明的、由市场竞争主导的互惠互利体制，而有望即将签署的美中第一阶段贸易协议就是第一步。"对此我表示乐观，协议是个好东西，说明我们可以相互合作。"

US-Präsident Trump und Pompeo in einer Kabinettsitzung (picture-alliance/Consolidated News Photos/O. Contreras)

蓬佩奥对特朗普：幸亏有你

中国外交部周四对蓬佩奥的讲话做出了回应，指责其"恶毒攻击中国共产党和中国政府"，还"挑拨中国共产党与中国人民的关系"，"充分暴露了美国一小撮政客根深蒂固的政治偏见，以及阴暗的反共心理。这种言论体现的不是自信和力量，暴露的是傲慢与恐惧。"发言人耿爽说，"在中国共产党的坚强领导下，中国取得了举世瞩目的发展成就。中国的朋友圈越来越大"，"任何诋毁抹黑中国阻挠中国稳定发展的图谋都是徒劳的，也注定失败。"中方敦促"美方官员反省和纠正错误，停止损害中美关系的言行，同中方相向而行"。

而蓬佩奥在周三讲话中则强调，今后几个月，他还将发表多次演讲，谈及美中之间的意识形态和价值观之争、中共情报机关在全球拓张影响力、北京的不公正经贸政策等议题。

文山/乐然/(路透社)

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