 蓬佩奥呼吁德国：一起对抗中俄 为自由而战 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.11.2019

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时政风云

蓬佩奥呼吁德国：一起对抗中俄 为自由而战

在柏林墙倒塌30周年之际，访德的美国国务卿蓬佩奥向西方盟友发出呼吁，共同为自由而战，对抗专制体制，并点明俄罗斯和中国。蓬佩奥在此前也对中方发出严厉批评，并招致北京发出格外激烈的谴责声。

Deutschland | US-Außenminister Mike Pompeo (AFP/Getty Images/H. Hanschke)

蓬佩奥在柏林克贝尔基金会（Koerber-Stiftung）发表演讲

（德国之声中文网）"我们必须认识到，自由从不是理所当然的"，蓬佩奥（Mike Pompeo）在柏林克贝尔基金会（Koerber-Stiftung）演讲时说。他表示，德国应该与美国一道，对抗俄罗斯、中国这样的专制体制。因此，德国不应该依赖于俄罗斯的能源输送。这位美国国务卿也再次对华为参与德国5G建设提出警告。

中国电信巨头华为受到美国当局怀疑，可能帮助中国政府从事间谍活动。华为因此被美国列上"黑名单"。此外，华盛顿也对德国和俄罗斯的"北溪2号线"（Nord Stream 2）输气管道工程提出严厉批评。

不过，在默克尔和德防长均承诺截至2024年将德国军费开支提升至GDP的1.5%后，蓬佩奥没有再重复之前美国对德国国防预算过低的批评。

蓬佩奥这次访德，主要是来参加柏林墙倒塌30周年的纪念活动。与此同时，他与德国防长克兰普-卡伦鲍尔(Annegret Kramp-Karrenbauer)讨论了安全议题和跨大西洋关系。此前一天，这位德国防长刚表示，德国应该在世界上扮演更积极的军事角色。

Offizieller Besuch des US-Außenministers Pompeo in Deutschland (Reuters/H. Hanschke)

另外，蓬佩奥此行还与德国总理默克尔、德国财长肖尔茨（Olaf Scholz）会面，会谈内容很可能会涉及"北溪2号线"项目。

狠批中俄

在柏林演讲中，蓬佩奥继续他近期对中国的严厉批评，称中国使用那些前共产主义东德居民熟悉的手段来压迫本国人民。在此前一天，他也提到了中共带来的挑战与威胁。

这位美国国务卿也批评俄罗斯"侵略邻国、迫害政治反对派"。他呼吁西方面对这些"不自由国家"联合起来，"让我们作为盟友站在一起"。

周五晚些时候，蓬佩奥将在美国驻德大使馆为美国前总统里根的铜像揭幕。这座高2.1米的铜像将被竖立在柏林大使馆的阳台上（属于美国领土）。铜像将俯视柏林墙和德国联邦议院所在的德国国会大厦，而这正是里根1987年发表演讲的地点。在那里，里根对时任苏共总书记戈尔巴乔夫喊话："请推倒这堵墙!"

北京：蓬佩奥通过反华来捞取个人政治资本

北京在周五（11月8日）强烈驳斥蓬佩奥此前所发表针对中国的言论，称其"在德抹黑中国政治制度"。

面对记者援引蓬佩奥周四针对中共威胁和德国电信网络建设言论的提问，中国外交部发言人耿爽在当日的例行记者会上说，"蓬佩奥渲染所谓中国威胁，充满意识形态偏见和冷战零和博弈思维，中方表示强烈不满和坚决反对"。

针对这位美国国务卿此前所说的"中共政府与中国人民并非一回事，美国珍视与中国人民的友谊"，耿爽谴责蓬佩奥"将中国人民和中国共产党割裂对立，企图挑拨中国人民和中国共产党的关系"，并称"企图割裂中国人民和中国共产党的言行，就是对全体中国人民的挑衅，注定不会得逞"。

耿爽还称，"蓬佩奥的有关言论十分危险，与其美国国务卿的身份严重不符，充分暴露了他企图通过反华来捞取个人政治资本的险恶用心"。

王凡/凝炼（德新社，美联社等）

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