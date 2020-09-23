蓬佩奥吁美官员提防中国 演说再提新疆情势

(德国之声中文网) 美国国务卿蓬佩奥 (Mike Pompeo) 9月23日在威斯康辛州参议会发表演说，警告美国各州与地方政治人物与中国外交官交涉时必须有所警惕，提防中国外交官试图利诱他们。他称，这些举动都是中国大外宣与间谍行动的一部份。

蓬佩奥也说，美国国务院正在重新审视「美中人民友好协会」以及「中国和平统一促进会」的一些活动，因为他们怀疑这些组织尝试影响美国各级学校丶商业组织与地方官员。他称，这两个组织都与中国的中央统战部有关连。

蓬佩奥说：「你必须知道当中国外交官尝试与你接触时，他们可能不是想与你建立友好关系或是与你合作。美国联邦政府无法去管制所有中国所发动的侵略性行为。我们需要地方政治人物的协助，透过提高警觉来捍卫美国的利益。所有的州议员都应该要提高警觉。」

随着11月的总统大选将近，美国政府过去几周开始加强批评中国的力道，而威斯康辛州被视为是两党必争的摇摆州。蓬佩奥近期的言论引发民主党议员的不满，他们指控蓬佩奥运用纳税人的钱来增加特朗普的支持度，并同时提高他个人角逐2024总统大选的机会。

美国政府的新疆情势用词

蓬佩奥除了呼吁地方政治人物提防中国的间谍行动外，他也要求威斯康辛州的议员要提升对智慧产权的保护，并更严格审核外来投资。此外，他还鼓励美国商界人士忽略中国的威胁，多与台湾互动。

此外，蓬佩奥也提到美国政府正在小心的考虑，该用什麽样的词汇来描述新疆当地的人权情势。根据联合国统计，有至少超过100万名维吾尔人与少数民族穆斯林被中国政府关押於再教育营内。他说：「当美国出面谴责反人类罪或是种族灭绝时，我们必须非常小心且非常精准的描述实际情况，因为美国的言论往往是具有很大的影响力的。」

今年8月，美国政治新闻网Politico曾报导美国政府在考虑正式将中国政府在新疆的所做所为标示为「种族灭绝」。中国政府不断驳斥国际社会指控其在新疆施行强迫劳动，并批评美国意图干涉其内部事务。

杨威廉/邹宗翰 (路透社、法新社)

