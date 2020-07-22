蓬佩奥吁中国人民联手国际改变中共

(德国之声中文网) 美国国务卿蓬佩奥周四 (7月23日) 在加州尼克松总统图书馆发表对中国政策演说，表示美国与其盟友应该采取更有创意且果断的作法，来迫使中国共产党改变其发展方向，强调这是「我们这个时代的任务」。

蓬佩奥也在演说中指出，前美国国务卿季辛吉 (Henry Kissinger)秘密访中即将於明年满50年，隔年则是前美国总统尼克松 (Richard Nixon) 访中的50周年，他强调，尼克松当年担忧他替世界与中国接轨可能制造一个「科学怪人」，而他认为尼克松的担忧预见了中国现在的发展。

此外，蓬佩奥也呼吁中国人民加入国际社会的行列来改变中国政府的行为，他希望受到中国政府「监控丶压迫与恐吓的14亿中国人民勇敢发声」，并邀请越南与澳大利亚等亚太地区国家组成一个新的民主联盟来对抗中国共产党的霸权。

他说：「如果我们能正确的运用联合国丶北约丶七大工业国与20国集团所拥有的经济丶外交与军事力量，我们足以面对这个挑战。或许现在我们该集结一群理念相同的国家，但我们的作法不能只是一味强硬。我们必须与中国人民交流，并赋予他们力量，而这群中国人与中国共产党截然不同。」

蓬佩奥也利用演说抨击中国，表示由於中国共产党违背对世界的承诺，迫使美国官员必须戴着口罩坐在尼克松总统图书馆，看着新冠疫情的死亡人数上升，阅读与香港跟新疆遭压迫相关的新闻，目睹中共的不当贸易行为使美国人民丢掉饭碗，并看着中国军力增长且变得更具威胁性。

他指出，认为繁荣将使中国自由化，并促使其对外变友善的时代已经过去，因为美国与中国交流并未带来尼克松当年所期望的改变，自由国度的政策让中国的经济得以复苏，但後来却被中国反咬一口。

美国智库威尔逊中心 (Wilson Center) 的季辛吉中美研究机构的主任戴利 (Robert Daly) 表示，美国政府官员近期对中国议题发表的演说，加上本周美国下令中国关闭总领事馆的事件，都显示美国正在施行一些新的策略。

他重申，自由世界欢迎中国人民，中国政府却利用自由开放的社会，派遣政治宣传人士到记者会丶研究中心与校园。此外，自由世界提供中国特别经济待遇，北京却要求西方企业对人权侵害噤声。另一方面，自由世界将台湾边缘化，但台湾之後却发展成欣欣向荣的民主制度。

蓬佩奥说，自由国度该努力捍卫自由，并了解该如何保护自身国安丶经济繁荣与理念，不受到中国触角的影响。他呼吁其他国家效法美国，要求中国确保互惠丶资讯透明与责任追究。他说：「如果自由世界无法改变中国，中国将会改变我们，而我们不能因舒适或方便，就回到过往的作法。」

美国智库威尔逊中心 (Wilson Center) 的季辛吉中美研究机构的主任戴利 (Robert Daly) 向香港南华早报表示，美国政府官员近期对中国议题发表的演说，加上本周美国下令中国关闭总领事馆的事件，都显示美国正在施行一些新的策略，而他们甚至会愿意考虑取消与中国的外交关系。

杨威廉/邹宗翰 (路透社丶南华早报)

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