蓬佩奥：台湾不应有乌克兰一样的命运

（德国之声中文网）访问台湾的前美国国务卿蓬佩奥周四（3月3日）在台北会晤台湾总统蔡英文时表示，不能把自由视为理所当然，看一看眼下在欧洲发生的事情，就会明白，自由何等不易，需要珍视自由的人们协力维护。

蓬佩奥指出，需要强调，要求自由绝非是一种挑衅，若人们在此时沉默，那么，“那些渴望破坏自由、改变人类生活方式的人”就会将此视为其“机会”。

去年1月，即将卸任蓬佩奥国务卿宣布，华盛顿将结束对与台官方接触的限制。此举激怒了北京。

台湾总统蔡英文在周四授予蓬佩奥台湾最高荣誉——特种大绶景星勋章，以表彰他为台美关系所做的突出贡献。蔡英文称这位美国第70任国务卿为促进台美双边关系实现了“多项突破”。

对于蓬佩奥与蔡英文会面，中国外交部在周四回应称，“蓬佩奥的有关行径是无耻的，也必然是徒劳的”。

蓬佩奥是美国前总统特朗普政府在中国问题上对北京态度最强硬的成员之一。本周三，他飞抵台北访问，这正值华盛顿和北京围绕台湾问题的紧张关系升级、俄罗斯入侵乌克兰危机爆发之时。

不断受到中国军事恐吓的台湾密切关注乌克兰局势。北京声称对台拥有主权，必要时将不惜动用武力收复之。

自蔡英文2016年当选就任台湾总统以来，中国加大对台施压。蔡英文不承认台湾是中国的一部分。 过去一年，台海两岸紧张局势加剧，几乎每天都发生中国战机突入台湾防空识别区事件。

就在莫斯科入侵乌克兰前几周，中俄发表联合声明，声称在一系列外交政策目标上立场一致，其中包括视台湾为大陆中国“不可分割的一部分”。

本周，另一个前美国安全官员代表团也到访台湾，旨在向这个地区盟友显示华盛顿对其的“坚定支持”。

（法新社）

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