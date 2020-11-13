蓬佩奥：即兴外交的“最后疯狂”？

（德国之声中文网）蓬佩奥这位特朗普手下忠实的国务卿，现在处于一个无比尴尬的位置。一方面，对外还必须坚持宣称特朗普其实才是胜利者。另一方面，不得不开始为自己的未来做些打算。像他的总统一样，蓬佩奥一定程度上是美国历史上最不按常理出牌的政要之一。我们来回顾一下近一段时间以来，他的那一系列“跳出格子”的举动。

拜访约旦河西岸

不顾巴勒斯坦的反对，只还有几个月任期的蓬佩奥放着家里大选的烂摊子不顾，前往以色列占领的约旦河西岸。在最高安保级别的护送下拜访了当地的一家葡萄酒庄。而这个酒庄的地理位置正处于耶路撒冷和巴勒斯坦临时首都拉姆安拉之间。按照酒庄主的说法，去年他就已经灌装了以蓬佩奥命名的葡萄酒。蓬佩奥短暂访问酒庄后表示，美国将取消有关对约旦河西岸产品的标识要求，批准来自这里的产品一律被标为“以色列制造”。

蓬佩奥在最高安保级别的护送下还拜访了同样具争议的戈兰高地

蓬佩奥的这种做法和欧盟针锋相对，欧盟最高法院曾在最近几年的判决中确认约旦河西岸的产品不能被标识为“以色列制造”。巴勒斯坦和以色列对于相关地区的主权归属问题有强烈的争执。巴勒斯坦认为约旦河西岸地区的主权应归其所有，但实际上大部分地区由以色列管辖。巴勒斯坦只能对其进行有限的管理。蓬佩奥的最新动作，推翻了联合国安理会2016年对约旦河西岸是以色列占领巴勒斯坦领土的判定。与特朗普总统的态度一致，在地区领土争议中明显站在以色列一方。蓬佩奥称他的做法“符合我们基于事实的外交方针”。

特朗普的第二个任期

对于蓬佩奥来说，事实与一厢情愿之间的分界线有时细如发丝。11月10日，在美国各大媒体纷纷报道拜登已经胜选，多个美国盟国领导人已经予以祝贺后，蓬佩奥在大选结果出炉第一次面对媒体时，面带一丝微笑的向在座记者表示：已经做好了准备顺利迎来特朗普的第二个执政期。这位美国国务卿指出：全世界都在看美国正在发生的事情。“我们的状态不错”，并坚信特朗普会赢得此次大选。

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作为总统特朗普外交政策的执行者，蓬佩奥任期内一反常规的“出格之举”还远远不止以上这些。在针对中国的态度上，蓬佩奥已经屡次试探中国政府底线。最近的一次是他11月中旬访问法国，接受《费加罗报》专访时表态称，美国必须说服其盟友，建立起针对中国的联盟。不然“我们就会发现自己的地位是殖民地，而不是合作伙伴。”

挑战传统外交假设

正如《费加罗报》记者所说，蓬佩奥上任以来“已经挑战了美国外交的大部分传统假设。”在对华外交方面，一个里程碑式事件就是他2020年7月23日在加州尼克松总统图书馆发表的对中国政策演说。期间，蓬佩奥用美国外交史上不曾出现过的严厉口气抨击中国，表示由于中国共产党违背对世界的承诺，迫使美国官员必须戴着口罩坐在尼克松总统图书馆，看着新冠疫情的死亡人数上升，阅读与香港跟新疆遭压迫相关的新闻，目睹中共的不当贸易行为使美国人民丢掉饭碗，并看着中国军力增长且变得更具威胁性。

他指出，认为经济繁荣将使中国自由化，并促使其对外变友善的时代已经过去，因为美国与中国交流并未带来尼克松当年所期望的改变，自由国度的政策让中国的经济得以复苏，但后来却被中国反咬一口。同时，蓬佩奥在演讲中也沿用了中国流亡美国富商郭文贵和其盟友——特朗普总统前首席策略顾问班农（Steve Bannon）的说法，要求把中国共产党和中国人民分别看待，指出美国“必须与中国人民进行接触，并赋予他们力量——他们是充满活力、热爱自由的人民，与中国共产党完全不同。”

“台湾一直不是中国的一部分”

蓬佩奥在中国官方的眼中属于“反华先锋”，中央电视台甚至在一篇评论中称他为“人渣”。尤其是他在台湾事务上的表态，经常会触动中国共产党政府的底线。负责东亚事务的美国助理国务卿史达伟(David R Stiwell)曾在今年8月表示：“美国长期以来维持一个中国政策，这不同于中共对台湾宣示主权的北京的‘一个中国原则’。美国对台湾的主权不持立场。

而11月12日蓬佩奥在接受美媒体访时更是强势重申了这种立场，表示“台湾一直不是中国的一部分。”他指出: “这在里根政府所作的政策制定工作中得到了承认，这些政策美国至今遵守了三十五年，而且两党政府都是这样做的。”但对于北京来说，1979年发表的“中美建交公报”明确指出，美国承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府。一个中国原则也是中美关系的政治基础。

目前在没有清楚迹象表明特朗普政府能扭转败选乾坤的情况下，蓬佩奥不按常理出牌、重塑美国外交政策的时日不多。有英美媒体猜测他可能将于2024年参加美国总统选举，也有可能出任美国驻联合国代表。他本人曾表示只要特朗普向让他继续担任国务卿，他会一直干下去。从目前的情况来看，起码他是特朗普“即兴外交”的忠实追随者。

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