蓬佩奥再晤金正恩 拒订去核时间表

(德国之声中文网) 美国国务院公布，国务卿蓬佩奥将于本週日 (10/7) 再次访问朝鲜，与朝鲜领导人金正恩商讨去核问题。他此次东亚之旅为期三天，除了朝鲜以下，还会到访中国 、日本和韩国，向各国说明与朝鲜的会谈结果。

蓬佩奧週三 (10/3) 在記者會上表示，他看好此行能為第二次美朝峰會鋪路。「我很樂觀，我們將加深彼此了解，達成更多進展及未來規劃，不只是為了兩位首腦的峰會，還有讓我們繼續為去核鋪路。」

拒订去核时间表

蓬佩奥上月曾称，美方期望朝鲜在特朗普2021年1月任期结束前去核。但是在一週之后，特朗普却唱反调否认订下时间表。

如今，蓬佩奥强调与总统的观点一致。「我们希望赶快实现，但我们不打算玩时间游戏。」

「特朗普总统的看法是对的，这是个长远问题，并已经持续几十年之久。比起以往一段糟糕的长时间，我们已经取得更多进展。重要的是，我们的做法有助于我们达到最终目标。」但他重申，国际社会在现阶段需要维持制裁。

蓬佩奥上次原订在八月访朝，但在临出发前突然被特朗普取消，那也是特朗普首次承认去核进程陷入僵局。这次朝鲜外交部长李勇浩是在上週到纽约出席联合国大会期间，邀请蓬佩奥访问朝鲜。

金正恩早前去信特朗普，提出举行第二次美朝首脑峰会。自从六月首次峰会后，朝鲜去核步伐不如预期，但特朗普仍多次大讃平壤，甚至形容二人关係犹如堕入爱河。

美朝又爱又恨?

不过平壤近日的态度似乎稍转强硬，李勇浩在联合国大会上表示，美国持续制裁令两国加深不信任，强调朝鲜不可能在这情况下单方面弃核。他称朝鲜已经採取了明显措施示好，包括停止核试和摧毁核试场，但是华盛顿却没有给予对等的回应。

官媒朝鲜中央通讯社 (KCNA) 在週二发表评论文章称，终止韩战永远不能成为去核的筹码，形容一些专家要求朝鲜披露其武装规划是「废话」。朝鲜一直寻求正式终止韩战，法律上这需要美方首肯，不过美国坚持要朝鲜先放弃核武，亦拒绝放宽制裁。

美国国务院发言人希瑟·奈特 (Heather Nauert) 否认谈判陷入胶着状态﹕「我认为领导人们拥有相对友好的关係，那是一件好事，有助我们达成最终目标。...当然，我们还有一段路要走，但我们期待这次会谈能踏出下一步。」

但她也再次重申制裁不会停止。那华府会否考虑作任何形式的和平宣言？她斩钉截铁地说﹕「没有，我们的政策没有任何转变。」

美中矛盾寻解药

蓬佩奥此行另一个焦点是中国--适逢美国防长马蒂斯刚刚取消本月访华行程，中美关係又因贸易战和南海冲突不断升温。

蓬佩奥将会见日韩首脑，说明对朝会谈结果。而他在下週一 (10/8) 访问北京期间，也会同时讨论「双边、区域和全球议题」。

奈特表示﹕「在任何关係之中，都会有顶峰或不高不低的时候，而跟某些国家也会遇到低点。...我并非在形容与中国的关係，但是关係会随时间高低起伏，所以我们肯定有很多东西跟中国政府谈。」

李芊/夏立民 (路透社等)