蓬佩奥再晤金正恩 寻美朝中问题解方

(德国之声中文网) 美国国务院公布，国务卿蓬佩奥将于本週日 (10/7) 再次访问朝鲜，与朝鲜领导人金正恩商讨去核问题。他此次东亚之旅为期三天 (10/6-10/8)，除了朝鲜以下，还会到访中国、日本和韩国，向各国说明与朝鲜的会谈结果。
美国国务院发言人希瑟·奈特 (Heather Nauert) 表示﹕「国务卿在一年之内第四次访朝，显示谈判有进展和充满动力。...当然，我们还有一段路要走，但我们期待这次会谈能踏出下一步。」
蓬佩奥上次原订在八月访朝，但在临出发前突然被特朗普取消，那也是特朗普首次承认去核进程陷入僵局。这次朝鲜外交部长李勇浩是在上週到纽约出席联合国大会期间，邀请蓬佩奥访问朝鲜。
金正恩早前去信特朗普，提出举行第二次美朝首脑峰会。自从六月首次峰会后，朝鲜去核步伐不如预期，但特朗普仍多次大讃平壤，甚至形容二人关係犹如堕入爱河。
美朝又爱又恨?
不过平壤近日的态度似乎稍转强硬，李勇浩在联合国大会上表示，美国持续制裁令两国加深不信任，强调朝鲜不可能在这情况下单方面弃核。他称朝鲜已经採取了明显措施示好，包括停止核试和摧毁核试场，但是华盛顿却没有给予对等的回应。
官媒朝鲜中央通讯社 (KCNA) 在週二发表评论文章称，终止韩战永远不能成为去核的筹码，形容一些专家要求朝鲜披露其武装规划是「废话」。朝鲜一直寻求正式终止韩战，法律上这需要美方首肯，不过美国坚持要朝鲜先放弃核武，亦拒绝放宽制裁。
美国国务院发言人希瑟·奈特否认谈判陷入胶着状态﹕「我认为领导人们拥有相对友好的关係，那是一件好事，有助我们达成最终目标。」
但她也再次重申制裁不会停止。那华府会否考虑作任何形式的和平宣言？她斩钉截铁地说﹕「没有，我们的政策没有任何转变。」
美中矛盾寻解药
蓬佩奥此行另一个焦点是中国--适逢美国防长马蒂斯刚刚取消本月访华行程，中美关係又因贸易战和南海冲突不断升温。
蓬佩奥将会见日韩首脑，说明对朝会谈结果。而他访问北京期间，也会同时讨论「双边、区域和全球议题」。
奈特表示﹕「在任何关係之中，都会有顶峰或不高不低的时候，而跟某些国家也会遇到低点。...我并非在形容与中国的关係，但是关係会随时间高低起伏，所以我们肯定有很多东西跟中国政府谈。」
李芊/夏立民 (路透社等)
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美朝关系十个历史时刻
朝鲜战争
1950年代的朝鲜战争造成数百万人死亡，其中包括3.6万名美国士兵。 战争的开端是朝鲜军队越过三八线。后来，美国领导下的联合国军队、中国的军队加入战争。1953年7月停火。目前，美国在韩国仍有2.85万名驻军。
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平壤的美国海军舰船
1968年1月，美国海军USS Pueblo舰在朝鲜东海岸受到朝鲜军队袭击，一名美国船员丧生，82人被俘。美朝双方对事件有不同的描述。美国船员被俘11个月后，美国首席谈判人员签署声明承认船只非法进入朝鲜领海后，船员才被释放。这艘船舰如今展示在平壤。
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板门店斧头杀人事件
1976年夏，在板门店非军事区，美方砍伐一棵遮挡哨所视线的树，遇朝方阻止，发生冲突。两名美国士兵被杀死。美国十分愤怒。朝鲜领导人金日成后表示遗憾，紧张情势有所缓和。
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卡特访朝
1994年6月，美国前总统卡特从非军事区访朝，与金日成进行两轮谈话。返回韩国后，卡特向韩总统金泳三传递了朝方希望举行峰会的信息，金泳三接受了。但7月，金日成心脏病发去世。2000年，金正日与金大中举行了会晤。
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美朝关系十个历史时刻
“美朝框架协议”
1994年10月，美朝签署标志性意义的“关于解决朝鲜核问题的框架协议”。朝方冻结核活动，同意以拆除核设施换取美国为其建造两座轻水核反应堆用于发电，以及获得重油。但2002年，该协议破裂。美方指责朝方秘密以浓缩铀进行核计划。
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美朝关系十个历史时刻
朝鲜高官访美
2000年，金正日的亲信赵明禄次帅访问美国，成为朝鲜战争后访美的朝鲜最高级别官员。时任美国总统克林顿与他会晤。赵明禄转交金正日亲笔信。当年早些时候，朝韩领导人实现首次会晤。
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奥尔布赖特访朝
赵明禄访美后数周，美国国务卿奥尔布赖特回访平壤，并尝试安排克林顿访朝。奥尔布赖特还与金日成共同观赏了阿里郎大型表演。2001年1月小布什总统上台，对朝缓和的声调戛然而止。2009年，克林顿以前总统身份访朝，带领两名美国记者人质回美。
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六方会谈
2003年，美朝重返谈判桌，六方会谈框架还包括韩、中、俄、日。对话持续到2008年，但在如何核查朝鲜的去核措施上出现分歧，会谈破裂。2009年，国际社会谴责朝鲜试射远程导弹后，平壤宣布退出六方会谈。
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核试验、导弹试验
2011年金正恩上台后，进行一系列武器试验。2017年，朝鲜进行第六次、也是威力最大的一次核试验，以及试射三枚远程弹道导弹。金正恩与特朗普进行一系列言辞上的相互威胁。
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新的缓和
2018年，金正恩改变战术，向韩国派团参加冬奥会，与文在寅举行会晤。如今，6月12日，金正恩按计划将与特朗普在新加坡会晤。 （苗子/乐然 据美联社等）