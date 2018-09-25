蓬佩奥再晤金正恩 寻美朝中问题解方

(德国之声中文网) 美国国务院公布，国务卿蓬佩奥将于本週日 (10/7) 再次访问朝鲜，与朝鲜领导人金正恩商讨去核问题。他此次东亚之旅为期三天 (10/6-10/8)，除了朝鲜以下，还会到访中国、日本和韩国，向各国说明与朝鲜的会谈结果。

美国国务院发言人希瑟·奈特 (Heather Nauert) 表示﹕「国务卿在一年之内第四次访朝，显示谈判有进展和充满动力。...当然，我们还有一段路要走，但我们期待这次会谈能踏出下一步。」

蓬佩奥上次原订在八月访朝，但在临出发前突然被特朗普取消，那也是特朗普首次承认去核进程陷入僵局。这次朝鲜外交部长李勇浩是在上週到纽约出席联合国大会期间，邀请蓬佩奥访问朝鲜。

金正恩早前去信特朗普，提出举行第二次美朝首脑峰会。自从六月首次峰会后，朝鲜去核步伐不如预期，但特朗普仍多次大讃平壤，甚至形容二人关係犹如堕入爱河。

美朝又爱又恨?

不过平壤近日的态度似乎稍转强硬，李勇浩在联合国大会上表示，美国持续制裁令两国加深不信任，强调朝鲜不可能在这情况下单方面弃核。他称朝鲜已经採取了明显措施示好，包括停止核试和摧毁核试场，但是华盛顿却没有给予对等的回应。

官媒朝鲜中央通讯社 (KCNA) 在週二发表评论文章称，终止韩战永远不能成为去核的筹码，形容一些专家要求朝鲜披露其武装规划是「废话」。朝鲜一直寻求正式终止韩战，法律上这需要美方首肯，不过美国坚持要朝鲜先放弃核武，亦拒绝放宽制裁。

美国国务院发言人希瑟·奈特否认谈判陷入胶着状态﹕「我认为领导人们拥有相对友好的关係，那是一件好事，有助我们达成最终目标。」

但她也再次重申制裁不会停止。那华府会否考虑作任何形式的和平宣言？她斩钉截铁地说﹕「没有，我们的政策没有任何转变。」

美中矛盾寻解药

蓬佩奥此行另一个焦点是中国--适逢美国防长马蒂斯刚刚取消本月访华行程，中美关係又因贸易战和南海冲突不断升温。

蓬佩奥将会见日韩首脑，说明对朝会谈结果。而他访问北京期间，也会同时讨论「双边、区域和全球议题」。

奈特表示﹕「在任何关係之中，都会有顶峰或不高不低的时候，而跟某些国家也会遇到低点。...我并非在形容与中国的关係，但是关係会随时间高低起伏，所以我们肯定有很多东西跟中国政府谈。」

李芊/夏立民 (路透社等)