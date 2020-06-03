蓬佩奥公开接见六四幸存者 王丹：历史性的会面

(德国之声中文网) 继周二 (6月2日) 在推特上抨击港府禁止民间举办六四纪念晚会後，美国国务卿蓬佩奥周三 (6月3日) 除了照惯例针对六四事件发表声明外，也在推特上发了一张接见四名六四幸存者的照片，不过他并未在推文中写下任何文字。

蓬佩奥透过声明表示，虽然六四事件当年鼓舞苏联与东欧的人民要求政府实施民主，但中国共产党的政权却得以透过掌控资讯与暴力继续存活。

他写道：「31年後，我们仍不知道当年有多少人因天安门事件而失踪或死去。美国依旧给予这群民主斗士的努力掌声，我们也继续与失去亲人的六四家属同在。我们呼吁中国政府针对因六四事件而失踪或死去的人，展开一场公开且全面的调查。」

根据推特上标记的时间，蓬佩奥是在周三中午12点上传与八九学生王丹丶李恒青、李兰菊，和作家苏晓康会面的合照。

王丹在个人脸书页面写道，他们一行人是在周二下午两点半在国务院与蓬佩奥正式见面。王丹说，这是31年来，美国国务卿首次透过公开接见的方式，对六四学运与中国民主化表达关切。王丹称「这是一次历史性的会面」。

王丹表示，蓬佩奥对六四31周年表达关切外，也希望了解他们认为美国应如何帮助中国走向民主化。他建议蓬佩奥，美国应将把对华政策转向与中国公民社会与人民直接对话，协助改善中国劳工人权，并协助解决中国网路封锁等议题，将这些议题囊括至未来中美贸易谈判中。此外，帮助中国人民了解六四等历史事件的真相。

美国国务卿依照惯例，都会针对六四发布声明，不过虽然今年并非六四周年的主要年份，但蓬佩奥仍选择打破传统，本人接见六四幸存者，并公开会面照片。蓬佩奥在声明中也写道：「我们为六四受害者哀悼，也与渴望能有个保护人权丶基本自由及人类尊严政府的中国人民站在一起。」

同一天，美国国会及行政当局中国委员会也针对六四学运发表声明。该声明由委员会主席麦高文（James P. McGovern）和联合主席卢比奥（Marco Rubio）联名发出，他们在声明中表示，他们纪念当年中国学生丶工人与人民所做出的牺牲与奋斗，但很遗憾的，中国政府选择以武力在天安门广场镇压中国人民。

他们写道：「我们呼吁中国政府针对在六四事件中失踪或丧命的中国人民总数展开全面统计，并让人民与学者能谈论并研究与天安门事件相关的议题。」

麦高文与卢比奥也强调，他们明白今日的香港仍透过举办烛光晚会来延续当年六四的精神。然而，在港警禁止人民举办今年的烛光晚会後，他们也明白香港的基本人权正在面临威胁。他们重申：「我们将永远记得这个悲剧般的纪念日，并为在中国实践天安门世代的理想继续奋斗。」