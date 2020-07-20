 蓬佩奥会晤约翰逊 讨论共同应付中国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.07.2020

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时政风云

蓬佩奥会晤约翰逊 讨论共同应付中国

蓬佩奥与约翰逊讨论如何共同应付越来越强大的中国势力。他还将会晤末任香港总督彭定康和流亡英国的香港民主运动活动人士罗冠聪。

England London Besuch US-Außenminister Mike Pompeo (Getty Images/AFP/H. Mckay)

（德国之声中文网）本周二（月21日），来访的美国国务卿蓬佩奥会晤英国首相约翰逊，讨论如何共同应付越来越强大的中国势力。一周之前，伦敦下令从5G网络中清除华为产品。

美国总统特朗普对约翰逊禁用华为产品表示赞赏，尽管声称此乃他一手促成。他将中国视作美国21世纪的主要地缘政治对手，敦促伦敦予以重视。

英方称对中国强硬的原因是新冠疫情和港版国安法。外交人士认为，蓬佩奥此次访问将让约翰逊的决心更加坚定。他们还将讨论英国脱欧之后的英美自由贸易。

England London Besuch US-Außenminister Mike Pompeo (Getty Images/AFP/H. Mckay)

美国国务卿蓬佩奥周二造访伦敦，与英国首相约翰逊会晤

美国国务院就蓬佩奥此次访问发表声明说，" 我们欢迎英国将禁止从华为购买新的5G设备并从其5G电信网络中逐步淘汰现有的华为设备的消息。正如世界上其他国家正在做的，英国做出这项重要决定是为了保护其国家安全利益。"

中国政府声称，西方国家尤其是美国被反华势力和殖民思维操控，阻止它带领14亿中国人走向繁荣富强。

1979年，中国的经济规模小于意大利。在开放市场、吸引外国投资之后，如今已经成为世界第二大经济体。

中国的经济规模大约15万亿美元，是英国的5倍。中国政府警告英国说，华为禁令将让中国企业在英国的投资遭受重大影响。

蓬佩奥和约翰逊将讨论对华为产品的替代方案。他还将会晤流亡英国的香港民主运动活动人士罗冠聪和末任香港总督彭定康。

张平/凝炼（路透社）


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