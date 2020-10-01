 蓬佩奥会晤梵蒂冈高官 双方对中立场仍不同 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.10.2020

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时政风云

蓬佩奥会晤梵蒂冈高官 双方对中立场仍不同

美国国务卿蓬佩奥在连日批评梵蒂冈与中国的协议後，在10月1日与梵蒂冈高官会面。会後，梵蒂冈国务卿帕罗林表示，双方在中国议题上立场仍十分不同。

US-Außenminister Pompeo im Vatikan (Andrew Medichini/AP/picture alliance)

蓬佩奥周四与梵蒂冈高官会面了45分钟。

(德国之声中文网）美国国务卿蓬佩奥10月1日与梵蒂冈的外交部长加拉格尔大主教 (Paul Gallagher) 与国务卿帕罗林枢机主教 (Cardinal Pietro Parolin) 会面。帕罗林在会面结束後，对外表示美国与梵蒂冈在中国议题上的立场仍十分不同，并重申梵蒂冈有权力延长中梵协议。

在周四的会面前，蓬佩奥多次透过媒体投书或公开演说批评梵蒂冈同意延长中梵协议的决定，将该举动称为有损梵蒂冈的「道德权威」。梵蒂冈高官对蓬佩奥的言论感到「意外」。

帕罗林在会面期间受访时，被问到双方在中国议题的立场上是否仍南辕北辙，他表示：「是的，虽然这场会谈的目的并不是要让双方在中国议题的立场上更一致。」

梵蒂冈的发言人布鲁尼 (Matteo Bruni) 则是在45分钟的会面结束後，对外表示双方在「尊重丶开放与热络」的氛围下表达对中国议题的立场，以及对世界上其他冲突的观点。

帕罗林也表示，蓬佩奥在会面期间，解释了自己为何在公开场合发表相关言论，而梵蒂冈也解释他们为何仍决定延续中梵协议。他说：「梵蒂冈认为这是个经过深思熟虑且祈祷加持过的决定，这也是教宗所做出的选择，所以我们才能自由的去执行这个决定。」

美梵立场分歧难解

Vatikanstadt | Mike Pompeo auf Staatsbesuch in Rom (Reuters/A. Solaro)

在周四的会面前，蓬佩奥多次透过媒体投书或公开演说批评梵蒂冈同意延长中梵协议的决定，将该举动称为有损梵蒂冈的「道德权威」。

根据中梵协议的内容，教宗方济各有决定任命中国主教的最後权力，帕罗林清楚表示，梵蒂冈在中梵协议於本月期效到後，会选择延长该协议。梵蒂冈高官重申他们认为中梵协议并不完美，但是能让梵蒂冈与中国政府开始对话。

帕罗林说蓬佩奥表示他明白梵蒂冈为何在中国议题上，做出相关决策。然而，蓬佩奥9月30日在美国驻梵蒂冈大使馆举办的一场座谈上，公开称中国是全球最大的宗教迫害者。

随着美国总统大选将近，美国总统特朗普在竞选过程中，不断在中国议题上采取强硬的论述。特朗普本人与保守天主教派与新教有很密切的关系，而这两个教派都反对方济各。

杨威廉/张慈 (路透社、美联社) 
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