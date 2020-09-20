 蓬佩奥：中国驻纽约领馆也是“间谍中心” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.09.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

蓬佩奥：中国驻纽约领馆也是“间谍中心”

美国国务卿蓬佩奥对媒体表示，中国驻纽约领事馆也是中国在美从事间谍活动的中心，并警告美国政府可能会调查更多为中国提供情报的人。北京回应称这是污蔑。

USA | Außenminister Mike Pompeo (Reuters/M. Segar)

（德国之声中文网）周三（9月23日），美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）在接受《纽约邮报》（New York Post）采访时表示，纽约中领事馆正被中共用作在美国从事间谍活动的主要中心，"他们在从事一些活动，已经越过了正常外交活动的界线，更类似于间谍所做的事情"。

蓬佩奥是在就纽约一名警察被指控为中国充当间谍的案件发表评论时，做出上述表述的。周一，美国司法部对纽约市警察局（NYPD）的藏族警察昂旺提起刑事诉讼，指控这名出生于中国的入籍移民受中国驻纽约领事馆的外交官指使，监视纽约藏族社区及其他人的活动，并向中领馆提供情报资源。对此中国方面予以否认。延伸阅读：纽约警官被控为中国进行监视活动

蓬佩奥补充说，司法部正在处理多起此类案件的起诉，相信会有更多的案件需要跟进。

中国驻纽约总领馆次日做出回应。领馆官网25日发布"答记者问"称，"中国驻纽约总领馆一贯遵守国际法和中美双边相关协议，始终致力于促进中美各界相互了解和各领域友好合作，根本不存在所谓'间谍'活动。美方相关指控完全是造谣诬蔑之辞。""美方以不实指控故意歪曲中国驻纽约总领馆同领区各界正常交往，显然站不住脚，也不得人心"。

USA Houston | Chinesische Konsulat (Getty Images/AFP/M. Felix)

中国驻休斯顿领馆被关闭

下一个轮到谁？

今年7月下旬，美国政府要求中国在三天内关闭驻休斯顿总领馆，理由是为"保护美国知识产权和美国人的私人信息"。中国外交部认为这是"美方单方面对中方发起的政治挑衅"，"蓄意破坏中美关系"。几天后，在中国要求下，美国关闭了驻成都总领馆。

据 《纽约邮报》的报道，美国国务院7月证实，中国驻美国各地的使领馆协助中共军人以学生身份在美从事间谍活动。而驻旧金山和纽约的领事馆被认为是这类活动的活跃据点。前者长期被怀疑窃取邻近的硅谷企业的商业秘密，后者则被指搜集当地维吾尔人社群和中国异议人士的信息。

蓬佩奥在接受采访时还表示，中国在纽约的间谍活动，可能延伸到中国驻纽约联合国总部的外交官。他说，特朗普政府密切关注在美国工作的中国外交官人数。

除了驻华盛顿的大使馆外，中国目前还在美国的旧金山、洛杉矶、纽约、芝加哥设有领事馆。

 

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

中美互关领事馆 怒火烧外交官台籍妻

美国驻成都总领事林杰伟（Jim Mullinax）有一位台籍妻子莊祖宜，由于莊祖宜母亲范宇文祖籍四川，他曾被称为「四川女婿」。不过随着中美交恶，这把因为外交争端所引起大火也烧到莊祖宜的身上。  

美驻成都领馆闭馆 中方官员入内接管

按照中方的要求，美国驻成都总领事馆必须在周一“关门”，目前已陆续有大巴和搬家车出入。门前也成为民众围观拍照的“网红地”。与从同时，中方严厉指责美方进入中国驻休斯顿领事馆。  

美要求中国速关休斯顿总领馆 中方:“政治挑衅”

中国官方表示，美国要求中方72小时内关闭其休斯敦总领事馆，这是美方对中方采取的“前所未有的升级行动”。在社交媒体上，网友们反应激烈。而在该消息传出之际，消防人员曾试图进入领馆救火。中国领馆人员据称似乎在院中用明火焚烧文件。  

相关内容

Indien Proteste vor dem Gargi College

印度记者涉嫌向中国提供情报被捕 20.09.2020

印度资深记者夏尔马被指控向中国情报人员贩售印度国防战略及国防采购等敏感信息被捕。被捕的还有一名中国女子及其尼泊尔同伴，两人涉嫌向夏尔马支付大笔资金。

Indien I Militär in Kawoosa

中方释放5名印度人 边境局势只是表面缓和？ 12.09.2020

在本周中印边界附近发生鸣枪事件之后，两国外长达成协议，同意尽快结束对峙。与此同时，此前失踪的5名印度年轻人已经得到释放。中国官媒称他们“假扮猎人”，实为越界刺探中国情况。观察人士对双方真正和解的前景并不看好。

Symbolbild Apps Facebook, Google und Google + Anwendungen

小心「数字面包屑」:中国打响大数据间谍战 15.09.2020

在互联网的时代，人们到处留下各种个人信息、喜好，或是观点。商业公司很早就开始利用这些大数据精准投放广告行销。但现在有研究发现，中国正将这些海量数据应用在监控和军事用途。

广告

时事评论

China Radfahrer in Peking (China Radfahrer in Peking)

“私营经济”--漫话中共党史术语系列之七

"私营经济"这个词的出现，与"个体户"和"雇工"两个词，是紧密联系在一起的。确立了"个体户"是"光彩的事业"，用"看两年再说"模糊了"雇工"是姓资还是姓社的争论，"私营经济"才可能出现。  