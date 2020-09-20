蓬佩奥：中国驻纽约领馆也是“间谍中心”

（德国之声中文网）周三（9月23日），美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）在接受《纽约邮报》（New York Post）采访时表示，纽约中领事馆正被中共用作在美国从事间谍活动的主要中心，"他们在从事一些活动，已经越过了正常外交活动的界线，更类似于间谍所做的事情"。

蓬佩奥是在就纽约一名警察被指控为中国充当间谍的案件发表评论时，做出上述表述的。周一，美国司法部对纽约市警察局（NYPD）的藏族警察昂旺提起刑事诉讼，指控这名出生于中国的入籍移民受中国驻纽约领事馆的外交官指使，监视纽约藏族社区及其他人的活动，并向中领馆提供情报资源。对此中国方面予以否认。延伸阅读：纽约警官被控为中国进行监视活动

蓬佩奥补充说，司法部正在处理多起此类案件的起诉，相信会有更多的案件需要跟进。

中国驻纽约总领馆次日做出回应。领馆官网25日发布"答记者问"称，"中国驻纽约总领馆一贯遵守国际法和中美双边相关协议，始终致力于促进中美各界相互了解和各领域友好合作，根本不存在所谓'间谍'活动。美方相关指控完全是造谣诬蔑之辞。""美方以不实指控故意歪曲中国驻纽约总领馆同领区各界正常交往，显然站不住脚，也不得人心"。

中国驻休斯顿领馆被关闭

下一个轮到谁？

今年7月下旬，美国政府要求中国在三天内关闭驻休斯顿总领馆，理由是为"保护美国知识产权和美国人的私人信息"。中国外交部认为这是"美方单方面对中方发起的政治挑衅"，"蓄意破坏中美关系"。几天后，在中国要求下，美国关闭了驻成都总领馆。

据 《纽约邮报》的报道，美国国务院7月证实，中国驻美国各地的使领馆协助中共军人以学生身份在美从事间谍活动。而驻旧金山和纽约的领事馆被认为是这类活动的活跃据点。前者长期被怀疑窃取邻近的硅谷企业的商业秘密，后者则被指搜集当地维吾尔人社群和中国异议人士的信息。

蓬佩奥在接受采访时还表示，中国在纽约的间谍活动，可能延伸到中国驻纽约联合国总部的外交官。他说，特朗普政府密切关注在美国工作的中国外交官人数。

除了驻华盛顿的大使馆外，中国目前还在美国的旧金山、洛杉矶、纽约、芝加哥设有领事馆。

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