蓬佩奥：中国勿威胁驻港美国记者工作

（德国之声中文网）美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）周日（17日）表示，注意到中国政府威胁要干涉驻港美国记者的工作，警告任何冲击香港自治的决定，都可能左右美国对香港地位的评估。

蓬佩奥在声明中说：「这些记者是新闻自由的一部分，不是宣传干部，他们的报道具有价值，为中国公民以至全世界提供资讯。」

他强调，任何有损香港根据《中英联合声明》和《基本法》承诺的自治和自由的决定，都会影响美国对「一国两制」及香港状况的评估。

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或影响香港地位评估

蓬佩奥5月6日曾宣布，考虑到北京在5月22日召开召开人大会议前后或进一步削弱香港自治，国务院决定推迟向国会提交香港评估报告。

自去年11月美国总统特朗普签署《香港人权与民主法案》，国务院每年都要提交报告，评估香港的自治权，以及是否应继续享受美国的特殊待遇。

被逐记者改驻台湾

中国外交部报复美国限制驻美中国传媒，3月下令驱逐《纽约时报》丶《华尔街日报》及《华盛顿邮报》3间美国传媒的驻华记者，要求他们在10天内交还记者证，不得在中国采访，并罕有地包​​括香港和澳门。

《纽约时报》上周四（14日）向台湾《自由时报》证实，部份被逐记者正搬到台北与首尔，继续报道中国新闻。《华尔街日报》和《华盛顿邮报》也与台湾政府取得联系，最终会否改驻台湾，有关手续尚待批准。

李澄欣/邹宗翰（综合报导）

