蓬佩奥与安倍晋三协调对朝政策

（德国之声中文网）蓬佩奥的亚洲外交攻势正值美国总统特朗普有意再次会晤朝鲜领导人金正恩之际，这两位朝美领导人于今年6月在新加坡首次会谈。

蓬佩奥周六（10月6日）对安倍首相表示，从日本领导人那里了解日方的明确立场，这对他非常重要，这样在成功实现朝鲜非核化的问题上，"我们就有完全协调、一致的观点"。周六晚些时候，他会晤日本外相河野太郎。本周日，他前往平壤。

东京是他此次3天亚洲之行的首站。他还将先后访问韩国和中国。

东京是蓬佩奥3天亚洲之行的首站

周一到北京时，蓬佩奥将面对在贸易冲突及干预美国选举纠纷造成的紧张关系。与此相对照，他与安倍和河野太郎的会面就轻松得多了。

日本内阁官房长官菅义伟昨天对记者表示，日美计划在实现朝鲜无核化的努力中深化合作。不过，他未提供细节。

对蓬佩尔真正的外交考验是在平壤。他将会晤金正恩及其最信赖的助手、前情报官员金英哲。

昨天，蓬佩奥在飞行途中表示，他的使命是，"确认，我们了解对方真正想要达到的目标……，确认，我们如何能兑现（在新加坡）作出的承诺"。他表示，他们将就第二次特金峰会的地点和日期做些设想，即使不能最终确定。

在新加坡峰会上，特朗普和金正恩笼统达成"无核化"协议，但对如何实现未置一词。

蓬佩奥曾多次拒绝讨论协议细节，其中包括美国对朝鲜要求发表朝鲜战争终结声明的立场。他也对先前出现过的在2021年1月特朗普总统任期结束前实现朝鲜无核化目标的说法不以为然。

一段时间以来，朝鲜中止了核试验和导弹试验，释放了3名在押美国人，并部分摧毁了一个导弹引擎设施及一个核试验场地下通道，但未采取任何步骤停止核武器或导弹研发。

不过与此同时，平壤也指责华盛顿在无核化问题上提出霸权主义的和蛮横的要求，并坚持要求在核谈判取得任何进展之前美方先取消禁运。

本周五，朝韩两国在平壤举行高级别会谈，讨论落实两国领导人上月峰会上达成的协议。减少两军冲突是协议的内容之一。朝鲜也表示，若美方采取善意回应措施，朝方愿拆除其最大核设施-宁边核设施。

见过和想见小金的领导人 1.特朗普 美国总统特朗普与朝鲜领导人金正恩的历史性会晤（如果不再出现波折的话）将于6月12日在新加坡举行。不过，美方已提前打好预防针：外界不要预期会谈会取得重大突破。图中是被视为朝鲜第二号人物的前情报头目金英哲6月1日访问白宫。就是在金英哲访问后，特朗普宣布恢复6月12日峰会。

见过和想见小金的领导人 为特金会做准备 金英哲访美期间，在纽约与美国国务卿蓬佩奥共进晚餐，商谈峰会大计。

见过和想见小金的领导人 2.习近平 特朗普3月宣布同意与金正恩会晤的消息传出后，金正恩于3月底、5月初两次前往中国与中国国家主席习近平会晤。特朗普后来称，金正恩在与习近平的第二次在大连的会晤后，态度似乎有所改变。

见过和想见小金的领导人 3.文在寅 4月27日，金正恩与韩国总统文在寅在板门店非军事区举行历史性的峰会。图为会后二人参加正式晚宴。在促成“特金会”的过程中，文在寅一直起着牵头作用。3月也是韩国官员向特朗普传达了金正恩邀请他会面的消息。

见过和想见小金的领导人 4. 普京 5月31日，俄罗斯外长拉夫罗夫前往朝鲜，与金正恩会晤，并邀请后者访俄。不过，分析认为，为确保6月12日特金会的成功，金正恩不会在之前与普京会面，而是在6月12日之后。

见过和想见小金的领导人 5.阿萨德 6月3日，朝鲜官方媒体宣称，叙利亚总统阿萨德表示计划访问朝鲜并与金正恩会晤。朝中社称，阿萨德5月30日在会晤朝鲜新任驻大马士革大使的时候，表达了这一意愿。不过，叙利亚方面尚未证实这一消息。还有专家怀疑朝鲜大使是不是误会了阿萨德的意思。



凝炼／王凡（美联社等）