蓬佩奥不再限制美台官方往来

囿于“一个中国”政策，美国数十年来一直限制对台交往的规模和级别。在新总统拜登即将上任之际，即将离任的国务卿加大了在台湾问题上对北京的施压力度。本周六晚间，蓬佩奥宣布，不再限制美国与台湾之间的官方往来。
(德国之声中文网)周六晚间(1月9日)，即将卸任的美国国务卿蓬佩奥对外界表示，当年美国主动限制对台官方往来是为了"安抚北京的共产党政权"。他强调，美国与全球的非官方伙伴都保持关系，"台湾也不例外"。蓬佩奥说，宣布不再限制美台官方往来后，美台关系将不必再受"美国自己的官僚主义约束"，"过去几十年的做法就此终结"。
北京的中共政权自1949年建政以来从未实际统治过台湾，同时也一直强调"不放弃武力统一手段"。在与他国建立外交关系时，北京也始终将"一个中国政策"作为前提，1979年与美国正式建交时也没有例外--美国中断了与台湾的中华民国政权的正式外交关系，仅保留非官方的往来。
2016年，主张推动台湾独立的民进党上台执政后，北京全面加大了对台湾的压力。而随着美中两国因贸易战等问题不断升级摩擦，华盛顿方面也日益频繁地利用台湾问题向北京施压，高官访台的级别、频次显著超过了往届美国总统当政时期。特朗普政府还加强了对台湾的军售力度。
就在几天前(1月7日)，蓬佩奥宣布，美国驻联合国大使克拉夫特(Kelly Craft)将在1月13日至1月15日访问台湾。蓬佩奥强调，"台湾展示了一个自由的中国也能够取得的成就"。中国外交部发言人华春莹在1月8日的新闻发布会上强烈抨击了美方的此项安排，她指责"蓬佩奥之流"等"少数反华政客"试图"不择手段利用所剩任期蓄意破坏中美关系"，认为美方严重违反了当年在中美建交公报种做出的明确承诺，并警告说，"美方如果执意妄为的话，必将为其错误言行、错误行为付出沉重的代价。"台湾方面则对克拉夫特的访问表示欢迎，认为这体现了美国对台湾参与国际事务的大力支持。
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《环球时报》主编胡锡进在微博上发文指出，特朗普团队或者在特朗普剩余任期内让蓬佩奥及以上官员访台，若是如此，中国应该采取派战机飞越台湾岛或者在台北超低飞行动，宣誓中国主权。
美国国务卿蓬佩奥11月12日接受美媒体访时说，“台湾一直不是中国的一部分。”对此，中国外交部发言人斥其“出于一己政治私利”“编造谎言”，台湾外交部发言人欧江安则说，“中华民国台湾是一个主权独立的国家，的确不是中华人民共和国的一部分。”