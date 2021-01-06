 蓬佩奥不再限制美台官方往来 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.01.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

蓬佩奥不再限制美台官方往来

囿于“一个中国”政策，美国数十年来一直限制对台交往的规模和级别。在新总统拜登即将上任之际，即将离任的国务卿加大了在台湾问题上对北京的施压力度。本周六晚间，蓬佩奥宣布，不再限制美国与台湾之间的官方往来。

US-Außenminister Mike Pompeo in Griechenland I Thessaloniki

(德国之声中文网)周六晚间(1月9日)，即将卸任的美国国务卿蓬佩奥对外界表示，当年美国主动限制对台官方往来是为了"安抚北京的共产党政权"。他强调，美国与全球的非官方伙伴都保持关系，"台湾也不例外"。蓬佩奥说，宣布不再限制美台官方往来后，美台关系将不必再受"美国自己的官僚主义约束"，"过去几十年的做法就此终结"。

北京的中共政权自1949年建政以来从未实际统治过台湾，同时也一直强调"不放弃武力统一手段"。在与他国建立外交关系时，北京也始终将"一个中国政策"作为前提，1979年与美国正式建交时也没有例外--美国中断了与台湾的中华民国政权的正式外交关系，仅保留非官方的往来。

2016年，主张推动台湾独立的民进党上台执政后，北京全面加大了对台湾的压力。而随着美中两国因贸易战等问题不断升级摩擦，华盛顿方面也日益频繁地利用台湾问题向北京施压，高官访台的级别、频次显著超过了往届美国总统当政时期。特朗普政府还加强了对台湾的军售力度。

USA New York Neue US Botschafterin bei den Vereinten Nationen | Kelly Craft

美国驻联合国大使克拉夫特

就在几天前(1月7日)，蓬佩奥宣布，美国驻联合国大使克拉夫特(Kelly Craft)将在1月13日至1月15日访问台湾。蓬佩奥强调，"台湾展示了一个自由的中国也能够取得的成就"。中国外交部发言人华春莹在1月8日的新闻发布会上强烈抨击了美方的此项安排，她指责"蓬佩奥之流"等"少数反华政客"试图"不择手段利用所剩任期蓄意破坏中美关系"，认为美方严重违反了当年在中美建交公报种做出的明确承诺，并警告说，"美方如果执意妄为的话，必将为其错误言行、错误行为付出沉重的代价。"台湾方面则对克拉夫特的访问表示欢迎，认为这体现了美国对台湾参与国际事务的大力支持。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

DW.COM

美常驻联合国代表下周访台

美国国务卿蓬佩奥表示，美国将派遣美国常驻联合国代表克拉夫特访问台湾。最新消息指出克拉夫特访台将在下周成行。  

胡锡进呛声：若蓬佩奥等高官访台 解放军或在台北低飞

《环球时报》主编胡锡进在微博上发文指出，特朗普团队或者在特朗普剩余任期内让蓬佩奥及以上官员访台，若是如此，中国应该采取派战机飞越台湾岛或者在台北超低飞行动，宣誓中国主权。  

蓬佩奥称“台湾一直不是中国的一部分” 两岸回应

美国国务卿蓬佩奥11月12日接受美媒体访时说，“台湾一直不是中国的一部分。”对此，中国外交部发言人斥其“出于一己政治私利”“编造谎言”，台湾外交部发言人欧江安则说，“中华民国台湾是一个主权独立的国家，的确不是中华人民共和国的一部分。”  

台美经济对话 “不受政党轮替影响”

台湾和美国开启新的对话机制，美方称其为“历史性的对话”，台方也认为这是双方关系的“重要里程碑”，是“政府对政府的机制”，预计将每年召开。  

鹰派还是鸽派？媒体聚焦拜登对华政策

与盟国、世贸组织一道声讨北京，迫使其改变行为——这是美国前副总统拜登公开表态所流露出的对华政策迹象。不过，一面在贸易和台湾问题上强硬、一面在全球事务上与中国合作，这如何实现？  

相关内容

Symbolbild China und Taiwan

台湾智库忧心“制脑权” 中国修订《统战条例》 06.01.2021

一家台湾官方背景智库警告称，北京方面正在综合运用军事恫吓、网络假消息等“没有硝烟的战争手段”，在台湾争夺“制脑权”。该智库认为，中国把台湾当作试验品，今后可能会对西方民主国家发动“认知战”。

Botschafterin Kelly Craft

美常驻联合国代表下周访台 07.01.2021

美国国务卿蓬佩奥表示，美国将派遣美国常驻联合国代表克拉夫特访问台湾。最新消息指出克拉夫特访台将在下周成行。

Wilmington, USA | Rede Joe Biden Videokonferenz Außenpolitik

拜登就职倒数 承诺建立联盟抗中 29.12.2020

拜登在他就职倒数23天之际，听取国安跟外交专家简报，他在活动中发表演说，表示美国与盟友要组成联盟对抗中国在贸易丶技术与人权等方面的侵权行为。

广告

媒体看中国

China Peking | Sinopharm Impfstoff

德语媒体：中国疫苗——不是问题的问题 

德国《世界报》认为，中国输掉疫苗竞赛也没关系，因为另一场更重要的竞赛才刚刚开始。《法兰克福汇报》则分析了欧中投资协议完成谈判对欧盟的意义。  