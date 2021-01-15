蓬佩奥下台之际再推涉港制裁 港府："卑劣无耻"

（德国之声中文网）本周五（1月15日），即将卸下美国国务卿职务的蓬佩奥通过美国国务院的官方网站发表声明，通告了最新的针对6名中港官员实施制裁措施的决定。这6名官员分别是：中共中央港澳领导小组副组长尤权、北京驻香港国安公署副署长孙青野，中国全国人大常委谭耀宗，香港警务处国家安全处处长蔡展鹏，以及官阶为香港警务处助理处长的江学礼和简启恩。

蓬佩奥表示，对以上6人实施制裁的政策依据是特朗普签署的第13936号香港正常化总统行政令。这位美国国务卿在颁布最新制裁时指出，1月6日香港当局逮捕了50多人，严厉镇压那些试图推动香港立法会公平公开初选的亲民主政客和激进分子。据报告，其中有十三名前立法会议员，一名美国律师和一名前法律教授被捕后获保释。蓬佩奥表态称：香港当局的这一举动又是一个鲜明的例子，表明中国的自由和民主进程受到了根本性的破坏。

“外国和境外势力的痛处”?

针对美国国务院的声明，香港政府周六表达了“极度愤怒”，称美国国务院根据所谓“有关香港正常化的总统行政命令”，对六名中央政府和特区政府官员实施胁迫措施。是自《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》制定后，美国政府干预中华人民共和国内部事务和阻挠特区机关采取行动维护国家安全的最新例证。一位香港特区政府发言人表示：自《香港国安法》在2020年6月30日实施以来，美国政府“利用不同事件和借口，妄语诋毁《香港国安法》，对尽责、忠诚和依法落实《香港国安法》的中华人民共和国和特区机关肆意作出攻击”，令香港政府“不得不怀疑《香港国安法》是否已触及外国和境外势力的痛处。”

根据美国总统第13936行政令，受制裁的中港官员在美国所有资产将被冻结，他们和其直系亲属将被禁止入境美国。在此之前，特朗普政府已经对侵犯香港民主和自治的数十位中港官员实施制裁，包括香港特首林郑月娥、律政司司长郑若骅、保安局局长李家超、警务处处长邓炳强，中国国务院港澳办公室主任夏宝龙和副主任张晓明、中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室主任骆惠宁、以及包括中共中央政治局委员王晨在内的14名第十三届全国人民代表大会常务委员会副委员长。

在香港国安法施行后，美国政府于今年8月初就曾宣布制裁11名中港官员，其中林郑月娥首当其冲。这些官员直接或间接在美国持有的房产和权益都被封锁；在没有特别批准的情况下，这些官员也被禁止与美国人或在美国境内进行交易，即无法买卖任何涉美基金、商品与服务。在今年7月，林郑月娥就曾表示，她不害怕美国制裁。她称，自己在美国没有任何资产，也不向往去美国。在美国制裁生效后的8月，林郑接受采访时再次表示不会被制裁吓到，但也称制裁给她给人带来少许不便。她当时提到，一些金融服务不知是否与美国业务有关，另外使用信用卡也受限制，但这些“对我而言意义都不大，最重要的是我们感到光荣。”但受到制裁停用银行户口的影响，这位“有大量现金在家”的香港特首曾坦言每天必须使用现金购物。

怒怼美方报告

在抗以美国制裁的同时，香港特区政府还就美国国会中国委员会(CECC)周四（1月14日）发布的年度报告表示强烈反对。美方报告指出：中国在新疆对待维吾尔以及其它少数民族的政策可能已构成“种族灭绝”。报告认为，过去一年里出现的证据显示中国在当地可能犯下包括“种族灭绝”等“反人类罪”。报告呼吁美国政府确认新疆是否存在以上暴行。

在香港的问题上，报告认为“一国两制”框架已被摧毁，而这严重侵蚀了当地法治和人权。港府逮捕了民主派人士、阻挠记者进行报道、向司法系统施压、并允许港警严酷对待和平示威者。报告说，香港局势动荡是因为港府与北京拒绝回应港人的合理诉求。而推动实施《香港国安法》更是危及当地人的合法权益。

美国国会及行政当局中国委员会(CECC)是2001年成立的独立委员会，主要由两党国会议员以及政府成员组成，负责监察中国的人权状况及法治发展，每年向总统和国会提交年度报告。针对最新的报告，香港政府15日表示了“强烈反对”，指出“有关报告内容偏颇，出于政治动机而非反映事实。”香港特区政府重申：通过法律维护国家安全是国际惯例。报告错误指控《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》损害“一国两制”，相反，国家在“一国两制”下有权就此立法。每个国家都有维护其国家安全和主权的法例，亦是其职责所在。国际社会不应采取双重标准。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。