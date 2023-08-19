蓝蟹“入侵”意大利 政府紧急拨款寻对策

（德国之声中文网）在意大利斯卡多瓦里泻湖的浅水区，渔民们捕捉蛤蜊、贻贝、牡蛎，蛤蜊可以用来制作意大利人喜爱的"白酒蛤蜊意大利面"。但是，如今一种"入侵者"正在威胁渔民们的生计。它就是蓝蟹。

蓝蟹原产于北美大西洋沿岸，多年来也出现在地中海沿岸。但在最近几个月，蓝蟹成为了意大利东北海岸的一个严重问题。

"蓝蟹吃光了一切。这片泻湖正在变成沙漠"，52 岁的贻贝和蛤蜊渔户特拉瓦利亚（Gianluca Travaglia）说。三代以来，特拉瓦利亚的家族一直在Sacca degli Scardovari这个三角洲地区从事渔业，这里是波河汇入亚得里亚海的重要经济区。

"我们每天都捕捞到更多的蓝蟹……我不知道该怎么办"，特拉瓦利亚驾驶汽艇在水面上航行时这样告诉法新社记者。

他还说，他的渔民朋友们也有同样的问题。他说："他们甚至不能再下网了，因为螃蟹会游进渔网，把渔网弄破。"

意大利政府奖励捕捞蓝蟹

意大利政府上周拨款290万欧元，以应对农业部长洛洛布里吉达（Francesco Lollobrigida）提到的"危急情况"。这笔钱为捕捉和处理蓝蟹的人提供"经济激励"。洛洛布里吉达说，这些螃蟹在意大利水域缺乏天敌。

商业游说团体"意大利自耕农协会"（Coldiretti）将这一现象描述为螃蟹"入侵"，其原因是水域变暖和气候变化。该协会说，在意大利海底，这种螃蟹正在消灭蛤蜊、贻贝等软体动物和一些鱼类以及它们的卵，危及波河三角洲3000家渔户的生存。

蓝蟹从美洲起源，很可能是通过船舶压舱水传播到世界各地。由于气候变化，地中海正在变暖。而蓝蟹在这里繁衍生息，越来越多。

多年来，从阿尔巴尼亚到法国、西班牙，渔民一直在与蓝蟹的扩散作斗争，因为蓝蟹会破坏本地种群的自然平衡。

蓝蟹善于游泳，体重可达一公斤，几乎什么都吃，而它们锋利的蓝爪尤其擅长撬开蛤壳。

危机也是机遇？

在威尼斯郊外的埃拉拉（Eraclea），餐厅老板法拉昂（Luca Faraon）和其他一些厨师正在探索如何利用这种美味的新资源。

这位58岁的餐厅老板说："用蓝蟹可以烹制许多美食。"这时，餐厅的食客们正在品尝厨师用大蒜、樱桃番茄和欧芹烹制的蟹肉意大利面。"我们还在考虑如何用其作甜点"，法拉昂补充道。

蓝蟹的拉丁语学名是"Callinectes sapidus"，据说意为"鲜美的美丽游泳者"，是美国东海岸切萨皮克湾的一种重要渔获，也被称为马里兰蓝蟹。

意大利农业部长洛洛布里吉达上周在与业界会晤后表示，这个问题可能也是一个机遇，并且提到了美国和中国的潜在市场。"蓝蟹是一种很好的资源"，这位农业部长表示蓝蟹富含维生素B12。

"渔民们很快就没有东西可卖了"

不过，欧洲最大贝类渔业协会之一的Polesine渔业联盟的生物学家罗塞蒂（Emanuele Rossetti）表示悲观。他说，蛤蜊是该协会成员的核心业务，而这种软体动物无法与大量蓝蟹共存。

罗塞蒂说，虽然蓝蟹在泻湖中已经存在了大约15年，但是最近几个月出现了"指数型"增长。

他警告说，蓝蟹捕食蛤蜊的速度已经构成紧迫威胁。"我确信，今年12月后，我们协会的渔民们就再没有任何渔产品可以卖了。"

（法新社）

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