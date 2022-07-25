“蓝色太平洋伙伴”将在美国登场

（德国之声中文网）美国国务卿布林肯将于本周四（9月22日）会晤“蓝色太平洋伙伴”国家领导人并同他们举行会议。白宫一名官员称，鉴于美中在太平洋地区的竞争，这一新组织旨在更好地协调对该地国家的支持。

“蓝色太平洋伙伴”于今年6月间形成，其中包括美国、澳大利亚、日本、新西兰和英国。印度则获得观察员身份。北京当时指责华盛顿“搞小圈子”。台湾也曾希望获得参与的邀请。白宫印太事务协调员坎贝尔（Kurt Campbell ）周一（9月19日）在纽约举行的一次活动中透露了布林肯国务卿会晤蓝色太平洋伙伴代表团的信息，他还表示，随着时间的推移，还会有其它国家参与进来。

坎贝尔说，太平洋岛国的状况比过去糟糕得多，“他们的生活方式受到威胁”。气候变化的挑战，以及新冠疫情使当地主要经济来源旅游业几乎颗粒无收。他表示，美国“对太平洋地区的协调援助做的还很不够，我们还不清楚什么是最好的支持方式，但我们会在现有机构和项目的基础上继续寻求。”

坎贝尔还提到，一些太平洋国家在外交领域的活动正在更为频繁，这使当地不仅获得经济前景，同时在援助领域也呈现新的景象。

他表示，美国加强在太平洋地区的活动有着“无可回避的战略因素”。

“我们看到过去数年，一个更为咄咄逼人的中国在亚太地区加强军事影响力，且不仅如此。我们的盟友澳大利亚、新西兰，乃至该地区的许多国家都为此感到不安。”

中国外长王毅访问所罗门会晤该国总理索加瓦雷

“蓝色太平洋伙伴”不是零和博弈？

“蓝色太平洋伙伴”活动将在本届联大会议9月28至29日召开峰会之前举行，届时拜登总统将主持召开并会晤太平洋岛国元首。坎贝尔就此表示，这将“清楚地表达我们继续为太平洋国家承担更多义务的愿望”。

坎贝尔说，华盛顿不愿看到该地区陷入“零和博弈”冲突，他希望同所罗门总理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）以及他率领的代表团举行会晤。

“我们尊重并支持太平洋地区发展倡议的多样性，它对所罗门而言也产生积极影响。但是，我们对自己的担忧很清楚，我们不想看到具有长远性影响的大型项目。”

今年以来，美中加强了在太平洋地区扩大影响力的竞争。中国同所罗门签署了一项安全协定，此后，不要将该地区军事化的警告声不断传来。

今年4月所罗门与中国签署了一项有争议的安全协议，引发了美国和澳大利亚的巨大关注，担心中国可能会在距离澳大利亚东北岸2000公里范围内建立中国海军基地，增加其军事存在。不只澳大利亚与新西兰，美军在西太平洋的关岛军事基地也可能将受影响。中国外长王毅5月访问该地多国，但中国同当地一系列国家签署安全协定的计划未能成行。

太平洋国家领导人本月则表示，华盛顿理应遵重和理解他们的优先事项，即气候变化、而不是超级大国的争斗，是他们最为紧迫的安全目标。

（根据路透社等综合报道）

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