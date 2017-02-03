（德国之声中文网）1958年10月23日，这些开朗、快乐的蓝色小精灵首次出现在比利时漫画家皮埃尔·库利福德（Pierre Culliford），后化名贝约（alias Peyo）的一部漫画书中。如今，几乎每个孩子都认识了这些蓝精灵，而且不仅仅是在欧洲。

库利福德画笔下的反派角色格格巫

贝约的女儿维诺尼克·贝约说："可以肯定地说蓝精灵已经风靡全球。"1992年其父亲逝世之后，贝约的女儿维诺尼克便和母亲一起负责继续推广贝约的作品。蓝精灵不仅在欧洲普及，而且也风靡中国、印度、俄罗斯和拉美地区。据她们说，蓝精灵每年在全球的销售额大约10亿欧元。

电视连续剧蓝精灵获得多个艾美奖

1975年电影"蓝精灵与魔笛"的上映创造了该作品销售进程中的一个里程碑。1980年开始播出的一部共有270集的电视连续剧获得多个艾美奖。

贝约的女儿透露，一部新的蓝精灵系列将于2021年发行。该部连续剧将和2017年的电影"蓝精灵-寻找神秘村"一样，是用电脑制作的3D动画片。在德国，这一电视系列由电视一台和电视二台的儿童频道播出。

蓝精灵的发展空间因此继续在扩大。这个小精灵之所以几十年来经久不衰首先要归功于其发明家的创作激情和不懈的努力。漫画家贝约一生都在积极创作这些蓝精灵的艺术形象。在其女儿童年的记忆中，她的父亲大多数时间都是坐在绘图桌旁。除此之外，他还亲自过问蓝精灵的版权合同和销售业务。

人见人爱的蓝妹妹

他的女儿回忆说"由于他什么都是自己来做，他变得越来越沉迷于这些漫画人物。"虽然付出了很多的辛苦，但是无论是贝约还是其家人都没有料到蓝精灵会获得如此巨大的成功。

李京慧/达扬 （德新社）