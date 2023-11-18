「蓝白合」民调争议 正副总统组合仍未定

距离2024年台湾总统大选候选人登记截止日仅剩下不到一周时间，但已达成「蓝白合」共识的国民党与民众党仍因对民调解读不同，因此无法确定正副总统组合。不过，尽管存在分歧，蓝白两党仍互相表示愿意协商，让合作能够顺利进行。
（德国之声中文网）台湾中选会即将于11月20至24日开放登记2024年初大选的总统、副总统候选人。相较于目前执政的民进党早已推出赖清德为总统候选人，刚于本周同意组成「蓝白合」参选的两大在野党——国民党以及民众党于周六（11月18日）上午公布了总统大选候选人组合民意调查结果。
由国民党、民众党以及负责从中协调的马英九基金会分别推荐的三位民调专家，周五晚间齐聚马英九基金会检视民意调查。不过，由于蓝白双方各自对于民调解读方式仍有分歧，因此究竟是以「侯柯配」(侯友宜为总统候选人、柯文哲为副总统候选人）或是「柯侯配」(柯文哲为总统候选人、侯友宜为副总统候选人）的组合参选，仍须等待近一步协商。
马英九基金会在11月18日上午对外公开说明，并发布一份结论文件指出两点分歧：第一，在九份民意调查中，其中三份被民众党认为有问题应排除不计，而国民党代表认为这三份没有问题应列入采计，双方就是否计入这几份民调取样未达成共识。第二，对于另外六份民意调查，国民党与民众党就统计误差范围认知出现分歧。若依国民党主张的6%范围（即以民调样本结果为中心点的正负3%范围），则「侯柯配」对「柯侯配」为5比1，若按照民众党主张的3%范围（即以民调样本结果为中心点的正负1.5%范围）则为3比3。
结论文件指出，民众党代表认为双方基于以上两点未达成共识，建议延长讨论，择期再议。文件上也只见马英九基金会执行长萧旭岑、国民党和马英九推荐的民调专家庄伯仲、陈陆辉签名等三人的签名，未出现民众党推派的关智宇。
代表国民党参与会议的庄伯仲向台媒中央社表示，按照统计学教科书，误差范围3%就是正负3%，即六个百分点，但民众党坚持柯文哲当初说的是三个百分点（正负1.5%） 。
此前，国民党与民众党于周三举行了政党协商会议，达成合作六点共识。其中提到，由两党再加上前总统马英九，三方各推一名民调统计专家，检视社会各界自11月7日至17日的民意调查，以及国民党、民众党各自提供的一份内参民意调查结果。双方同意，若超过统计误差，由胜者得一点；若在统计误差范围内，由侯柯配得一点，并且定于11月18日由马英九基金会公布最终结果。
根据协商声明，两党还同意共组竞选委员会，全力辅选总统及国会竞选。声明并写道：「在马前总统见证下，国民党及民众党承诺，为台湾第三波民主改革建立典范，必须成立联合政府。除国防、外交、两岸由总统决定，其余部会原则上依各党派立委席次分配，民众党主责监督制衡，国民党主责建设发展」。
对于蓝白不同调，马英九基金会执行长萧旭岑周六指出，他上午与民众党总统参选人柯文哲二度通电话，柯文哲表示「蓝白合」没有破局，但因双方目前意见有些歧异，因此仍须协商。他也提到关于统计误差争议，称「民众党的民调专家也承认，统计学上的统计误差确实是正负3%，但是他们认为这跟柯主席长年要求的3%是不一样的。」
国民党主席朱立伦周六在「国民党回应蓝白协商」记者会上提到，由于民众党认为其中三份民意调查应排除，因此若只采用其余六份民调，结果是5比1。此外，对于柯文哲称被国民党要求在误差范围内礼让6%，朱立伦说「从来没有所谓的让6%」，并表示希望大家尽快化解争议，组成团队争取胜选。预计与柯文哲搭档的侯友宜也表示，有六成民意期待蓝白合，好事多磨，希望能尽快解决这个问题，才能携手面对选战。他指出相信柯文哲也承受民众党内许多不同声音，应该站在柯文哲的立场，对他多包容。
柯文哲也在民众党记者会上称，仍然希望在野能整合。他指出目前合作的唯一争议是总统组合，同时表示民众党会争取最大合作范围，他也愿意继续协商总统人选，到11月24日下午5时之前（中选会登记截止时间)，什么都有可能。
在「蓝白合」公布民调结论后，其他总统候选人对于国民党与民众党是否还能顺利合作发出质疑。民进党总统候选人赖清德受访时称，蓝白想硬凑在一起，但「不论蓝或白，都不是台湾的民意主流，在政治上没有『负负得正』这种事情」。
此外，也宣布将参选总统的鸿海创始人郭台铭，其办公室发言人黄士修对目前蓝白僵局表示，如果是「郭柯联盟」将会显得更自然，郭台铭将稳健地做该做的事，也会在登记前与民众党总统参选人柯文哲沟通。
（综合报导）
©2023年德国之声版权声明：本文所有内容受著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。