「蓝白合」民调争议 正副总统组合仍未定

（德国之声中文网）台湾中选会即将于11月20至24日开放登记2024年初大选的总统、副总统候选人。相较于目前执政的民进党早已推出赖清德为总统候选人，刚于本周同意组成「蓝白合」参选的两大在野党——国民党以及民众党于周六（11月18日）上午公布了总统大选候选人组合民意调查结果。

由国民党、民众党以及负责从中协调的马英九基金会分别推荐的三位民调专家，周五晚间齐聚马英九基金会检视民意调查。不过，由于蓝白双方各自对于民调解读方式仍有分歧，因此究竟是以「侯柯配」(侯友宜为总统候选人、柯文哲为副总统候选人）或是「柯侯配」(柯文哲为总统候选人、侯友宜为副总统候选人）的组合参选，仍须等待近一步协商。

民调取样、误差范围谈不拢

马英九基金会在11月18日上午对外公开说明，并发布一份结论文件指出两点分歧：第一，在九份民意调查中，其中三份被民众党认为有问题应排除不计，而国民党代表认为这三份没有问题应列入采计，双方就是否计入这几份民调取样未达成共识。第二，对于另外六份民意调查，国民党与民众党就统计误差范围认知出现分歧。若依国民党主张的6%范围（即以民调样本结果为中心点的正负3%范围），则「侯柯配」对「柯侯配」为5比1，若按照民众党主张的3%范围（即以民调样本结果为中心点的正负1.5%范围）则为3比3。

结论文件指出，民众党代表认为双方基于以上两点未达成共识，建议延长讨论，择期再议。文件上也只见马英九基金会执行长萧旭岑、国民党和马英九推荐的民调专家庄伯仲、陈陆辉签名等三人的签名，未出现民众党推派的关智宇。

代表国民党参与会议的庄伯仲向台媒中央社表示，按照统计学教科书，误差范围3%就是正负3%，即六个百分点，但民众党坚持柯文哲当初说的是三个百分点（正负1.5%） 。

六点共识

此前，国民党与民众党于周三举行了政党协商会议，达成合作六点共识。其中提到，由两党再加上前总统马英九，三方各推一名民调统计专家，检视社会各界自11月7日至17日的民意调查，以及国民党、民众党各自提供的一份内参民意调查结果。双方同意，若超过统计误差，由胜者得一点；若在统计误差范围内，由侯柯配得一点，并且定于11月18日由马英九基金会公布最终结果。

根据协商声明，两党还同意共组竞选委员会，全力辅选总统及国会竞选。声明并写道：「在马前总统见证下，国民党及民众党承诺，为台湾第三波民主改革建立典范，必须成立联合政府。除国防、外交、两岸由总统决定，其余部会原则上依各党派立委席次分配，民众党主责监督制衡，国民党主责建设发展」。

蓝白互喊话愿化解争议

对于蓝白不同调，马英九基金会执行长萧旭岑周六指出，他上午与民众党总统参选人柯文哲二度通电话，柯文哲表示「蓝白合」没有破局，但因双方目前意见有些歧异，因此仍须协商。他也提到关于统计误差争议，称「民众党的民调专家也承认，统计学上的统计误差确实是正负3%，但是他们认为这跟柯主席长年要求的3%是不一样的。」

国民党主席朱立伦周六在「国民党回应蓝白协商」记者会上提到，由于民众党认为其中三份民意调查应排除，因此若只采用其余六份民调，结果是5比1。此外，对于柯文哲称被国民党要求在误差范围内礼让6%，朱立伦说「从来没有所谓的让6%」，并表示希望大家尽快化解争议，组成团队争取胜选。预计与柯文哲搭档的侯友宜也表示，有六成民意期待蓝白合，好事多磨，希望能尽快解决这个问题，才能携手面对选战。他指出相信柯文哲也承受民众党内许多不同声音，应该站在柯文哲的立场，对他多包容。

柯文哲也在民众党记者会上称，仍然希望在野能整合。他指出目前合作的唯一争议是总统组合，同时表示民众党会争取最大合作范围，他也愿意继续协商总统人选，到11月24日下午5时之前（中选会登记截止时间)，什么都有可能。

对「蓝白合」的质疑

在「蓝白合」公布民调结论后，其他总统候选人对于国民党与民众党是否还能顺利合作发出质疑。民进党总统候选人赖清德受访时称，蓝白想硬凑在一起，但「不论蓝或白，都不是台湾的民意主流，在政治上没有『负负得正』这种事情」。

此外，也宣布将参选总统的鸿海创始人郭台铭，其办公室发言人黄士修对目前蓝白僵局表示，如果是「郭柯联盟」将会显得更自然，郭台铭将稳健地做该做的事，也会在登记前与民众党总统参选人柯文哲沟通。

从“打工仔”到“台湾首富” 郭台铭究竟什么来头？ 宣布投入2024年总统大选 8月28日上午，富士康母公司鸿海集团的创办人郭台铭，在台北正式宣布投入2024年1月举行的台湾总统大选。作为未经政党推荐的独立候选人，郭台铭必须在 11 月 2 日之前收集至少29万人的签名（占台湾最近一次立法委员选举的选举人总数的1.5%)，才有资格成为独立候选人参加竞选。

从“打工仔”到“台湾首富” 郭台铭究竟什么来头？ “我们必须下架民进党” 在8月28日举行的记者会上，72岁的亿万富翁郭台铭称“必须下架民进党”，批评“民进党七年多来的执政，对外，把台湾带向战争的危险，对内，国政方针充满各种错误”。他警告说，“台湾不能成为乌克兰”，并表示，“给我四年时间，我承诺给台海带来五十年的和平，为两岸互信打下最深厚的基础。”

从“打工仔”到“台湾首富” 郭台铭究竟什么来头？ 成功的实业家 郭台铭1950年10月18日生于台北县板桥镇，祖籍山西，毕业自中国海事专科学校，求学期间因需自筹学费在多家工厂打工。从中华民国空军高炮预官退伍后，郭台铭创建了鸿海塑胶公司（后改名鸿海工业），1974年与友人创建了代工厂富士康。1982年鸿海工业更名为“鸿海精密”，1985年在美国成立分公司，1988年开始投资中国大陆 。2001年，鸿海超越台积电，成为台湾第一大民营企业，2005年成为台湾最大企业。

从“打工仔”到“台湾首富” 郭台铭究竟什么来头？ 多年位居台湾首富的慈善家 据福布斯榜单，郭台铭多年位居台湾首富。而根据《壹周刊》历年“台湾50富豪”榜单，他从2002年起蝉联台湾首富至2020年。郭台铭长期参与国际教育以及针对贫困青少年的慈善和社会发展计划，2016年被《福布斯》评选为全球30位改变世界的人物之一、2017年被《哈佛商业评论》评为全球百大CEO第29名。

从“打工仔”到“台湾首富” 郭台铭究竟什么来头？ 在美国建新工厂 2018年6月，富士康在美国威斯康辛州兴建新工厂，时任总统特朗普和郭台铭一起出席了破土动工仪式。郭台铭说，若不是因为特朗普做总统，他不会来这里设厂。

从“打工仔”到“台湾首富” 郭台铭究竟什么来头？ 2019年参选国民党总统初选失败 郭台铭1970年加入中国国民党，2012年力挺马英九连任总统。2019年4月，郭台铭称妈祖托梦，表示愿意参加国民党的总统初选，并于6月辞去鸿海董事长一职。同年7月，郭台铭在国民党总统提名选举中输给韩国瑜（图右）。他随即批评国民党“迂腐”，宣布退出国民党。

从“打工仔”到“台湾首富” 郭台铭究竟什么来头？ 再次未获国民党总统参选人提名 2023年2月，郭台铭宣布参选国民党总统候选人初选。但国民党5月征召新北市市长侯友宜为2024年中华民国总统选举参选人，郭台铭未获提名。郭台铭8月28日宣布以独立候选人身份参选总统后，国民党表示极度遗憾，并警告党内为郭台铭助选者会被严肃处理。



（综合报导）

©2023年德国之声版权声明：本文所有内容受著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。