蒙大拿州搶先全美禁用TikTok 執法難度高

（德國之聲中文網）美國共和黨籍蒙大拿州州長吉安福特（Greg Gianforte）週三（5月17日）簽署立法，禁止TikTok在該州運營，稱此舉將進一步「保護蒙大拿人免受中共監控」。該法案生效後，將使蒙大拿州成為美國第一個全面停用該中國短影音應用的州。

禁令規定，蒙大拿州境內將不得下載TikTok，這意味著谷歌和蘋果等應用商店也不得「非法」提供TikTok。每當有人使用TikTok，不論是「被提供使用這個應用程式的能力」、或是「下載它」，TikTok或應用商店即觸法，將面臨每日高達1萬美元的罰款。

此法案預計2024年1月1日生效，懲罰將不適用於用戶端。

17日，TikTok發言人奧伯維特（Brooke Oberwetter）發表聲明稱該法案違憲，「侵犯了蒙大拿州人民的言論自由」。她說：「我們想向蒙大拿州人民保證，他們可以繼續使用TikTok來表達自己、謀生、加入社群，因為我們繼續努力捍衛蒙大拿州內外用戶的權利。」

美國憲法第一修正案規定，國會制定的任何法律不得侵犯到公民的基本人權，其中包含了言論自由。

2020年，時任美國總統特朗普（Donald Trump）試圖透過商務部的規範禁止下載TikTok和微信，就被多個法院阻止，從未生效；而美國公民自由聯盟（ACLU）等捍衛憲法團體和部份民主黨國會議員，也都支持美國用戶保有使用TikTok的權利，以行使言論自由。

TikTok禁令可行嗎？

美聯社援引網路安全專家說法分析，此禁令除了祭出罰款之外，沒有任何激勵措施使相關公司願意遵守規定，因此「充分執法將非常困難」。

此外，相較於中國對公民訪問網路的控制，美國並沒有任何類似的手段或工具。該法令也將網路服務提供商排除在外。

成員包含蘋果和谷歌的貿易集團TechNet的一名代表告訴美聯社，應用商店沒有能力在不同的州對特定應用進行「地理圍欄」，因此不可能阻止TikTok在蒙大拿州被下載。該組織還表示，應該由應用程式本身來決定運行範圍，而非應用商店。

網路安全公司Check Point的產品漏洞研究主管瓦努努（Oded Vanunu）也認為，應用商店很難隔離單一國家的應用下載。他建議由TikTok來遵守規定更為可行，因為該應用本身才有權「根據用戶的地理位置或IP地址來調整設置」。

禁用TikTok 印度早已先行一步

美國加緊禁用TikTok

美國國會和州政府對TikTok的警戒日益升高，他們擔心中國政府對該平台具有潛在影響力，因而要求在全國範圍內禁止該應用程式。然而，光是要在人口超過100萬的蒙大拿州實行禁令，即面臨諸多困難；若要將禁令範圍擴大至全美超過1.5億TikTok用戶，絕非易事。

今年3月，TikTok執行長周受資赴美國國會作證，聽證會長達近6小時，氣氛劍拔弩張。國會兩黨議員都提出質疑，認為TikTok母公司字節跳動（ByteDance）將使中國政府能獲取用戶數據，或影響美國用戶在該應用上發表的內容。

對此，TikTok不斷否認它曾與中國政府共享數據，並表示如果被要求，該平台也不會這樣做。

目前，TikTok正在進行一項名為「德克薩斯項目」（Project Texas）的倡議，欲創建了一個獨立實體，將美國用戶的數據儲存在美國的服務器上，由美國科技公司甲骨文運營。

（綜合報導）

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