蒙古位于东北亚，是由中国和俄罗斯包围的内陆国家。首都乌兰巴托。

17世纪末时蒙古全境被纳入清朝统治范围，1911年清王朝崩溃后，蒙古曾宣布独立，但未得到众多国家承认，直到1921年人民革命获取在俄国控制下的独立，并至1961年加入联合国开始获取国际确认。中文中曾称外蒙古。 蒙古有时亦指蒙古族，主要生活在蒙古国及中国内蒙古。全球蒙古族人口约为一千万人，其中六百万人居住在中国大陆境内，其余的分布于蒙古国以及俄罗斯。