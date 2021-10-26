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蒙古位于东北亚，是由中国和俄罗斯包围的内陆国家。首都乌兰巴托。
17世纪末时蒙古全境被纳入清朝统治范围，1911年清王朝崩溃后，蒙古曾宣布独立，但未得到众多国家承认，直到1921年人民革命获取在俄国控制下的独立，并至1961年加入联合国开始获取国际确认。中文中曾称外蒙古。
蒙古有时亦指蒙古族，主要生活在蒙古国及中国内蒙古。全球蒙古族人口约为一千万人，其中六百万人居住在中国大陆境内，其余的分布于蒙古国以及俄罗斯。
中国十一黄金周过后的新一轮疫情已经波及11个省份。北京、武汉马拉松比赛纷纷延期。兰州市各类居民小区均实行封闭式管理。内蒙古一旗委书记因防疫不力被免职。
中国新一波疫情再次爆发，较严重的内蒙古额济纳旗已禁止居民及游客出门。离北京冬奥开幕只剩约一百天，採「清零政策」的中国政府防疫压力也越来越大。北京冬奥组委10月25日发布了《防疫手册》。
继沈阳内蒙古阿拉善发生燃气爆炸事故后，中国东北海港城市大连周日凌晨也发生居民楼爆炸，至少两人死亡。
50年前的9月13日，林彪的座机在蒙古坠毁。作为中国现代史上最具争议的人物之一，林彪在中国大陆多年来仍是公众舆论的一个禁忌。
继河南、内蒙古等地后，湖北多地也遭遇特大暴雨，引发灾情。截至8月13日，已造成21人死亡。目前，强降水仍在继续，多地发布预警。与此同时，“为何今年暴雨频发”、“雨还要下多久” 也成为中国网络热搜词条。
塞舌尔、智利、巴林和蒙古四个国家的疫苗接种率比德国等发达国家要高得多，但上述四国无一例外均成了目前全球范围内疫情最为严重的国家，那么，问题出在哪里呢？
印度官方周日表示，该国已经批准向柬埔寨提供新冠疫苗，另外印度还计划向蒙古和太平洋国家提供疫苗。路透社分析认为，这属于印度扩大疫苗外交工作的一部分。
因中国方面要求不得出现“成吉思汗”、“蒙古帝国”等字眼。法国一家博物馆取消了原定同中方合作举办蒙古文化展览的计划。
成吉思汗是13世纪蒙古帝国传奇领导人，不过这个名字现在却成为中国政府的敏感词，甚至伸手要求法国展览不得提及。
十一個人權組織星期四（10月1日）在柏林中國大使館前舉行示威，抗议中國政府對人權及言論自由的打壓。參與示威的有旅居柏林的香港人及台灣人，亦有維吾爾族人、藏人和蒙古人。
中国外长王毅访问蒙古期间，一些示威者聚集在蒙古首都乌兰巴托，抗议中国在内蒙古地区推行的强化汉语政策。
中国政府在内蒙古强化汉语的政策遭遇强烈反弹，不仅内蒙古多地爆发抗议和罢课，海外的蒙古人也举行示威，捍卫蒙古文化。
因内蒙古民众拒绝接受所谓的新型双语教学模式，北京当局加大打压力度。与此同时，德国一些学者致函德国总理呼吁停止中国在内蒙古的汉化政策，旅居德国的蒙古人则举行了抗议集会。
有文章指出，“第二代民族政策”天生畸形，后天不足，可能将内蒙古从“模范自治区”推向抗议新地区，和维吾尔、哈萨克、回、藏一样，成为“民族大熔炉”中再无差异的一个数字和“治理对象”。
《新苏黎世报》访问了墨卡托中心的中国专家胡谧空，谈及欧洲如何调整应对中国的姿态。《法兰克福汇报》则质问，内蒙古是否将成为中国的下一个冲突根源？
内蒙古宣布推广汉语教学后引发当地人举行抗议表达不满。北京加强安保措施并发出通告悬赏通缉多人。德国人权政策发言人布朗德对中国提出批评，他指责北京对蒙古族人发起"文化战"。
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