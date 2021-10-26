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蒙古

蒙古位于东北亚，是由中国和俄罗斯包围的内陆国家。首都乌兰巴托。

17世纪末时蒙古全境被纳入清朝统治范围，1911年清王朝崩溃后，蒙古曾宣布独立，但未得到众多国家承认，直到1921年人民革命获取在俄国控制下的独立，并至1961年加入联合国开始获取国际确认。中文中曾称外蒙古。 蒙古有时亦指蒙古族，主要生活在蒙古国及中国内蒙古。全球蒙古族人口约为一千万人，其中六百万人居住在中国大陆境内，其余的分布于蒙古国以及俄罗斯。

A man wearing a face mask to help curb the spread of the coronavirus walks by a note which reads one-way policy on a street as a measure of pandemic control in Lanzhou city in northwest China's Gansu province, Monday, Oct. 25, 2021. A northwestern Chinese province heavily dependent on tourism closed all tourist sites Monday after finding new COVID-19 cases. (Chinatopix via AP)

中国疫情继续扩散 内蒙干部因防疫不力被免职 26.10.2021

中国十一黄金周过后的新一轮疫情已经波及11个省份。北京、武汉马拉松比赛纷纷延期。兰州市各类居民小区均实行封闭式管理。内蒙古一旗委书记因防疫不力被免职。
(210912) -- XIANYOU, Sept. 12, 2021 (Xinhua) -- A health worker collects swab sample from a resident for COVID-19 test in Xianyou County, Putian City, east China's Fujian Province, Sept. 12, 2021. Xianyou County has classified Fengting Town as a COVID-19 high-risk area after new local infections were reported. (Xinhua/Wei Peiquan)

中国疫情再起 「加强针」扩大开打 25.10.2021

中国新一波疫情再次爆发，较严重的内蒙古额济纳旗已禁止居民及游客出门。离北京冬奥开幕只剩约一百天，採「清零政策」的中国政府防疫压力也越来越大。北京冬奥组委10月25日发布了《防疫手册》。
(211021) -- SHENYANG, Oct. 21, 2021 (Xinhua) -- Rescuers work at the explosion site in Shenyang, capital of northeast China's Liaoning Province, Oct. 21, 2021. Three people were killed and more than 30 others injured in an explosion Thursday at a restaurant in Shenyang, according to the local publicity department. (Xinhua/Cai Xiangxin)

大连再发生燃气爆炸，2人死亡 24.10.2021

继沈阳内蒙古阿拉善发生燃气爆炸事故后，中国东北海港城市大连周日凌晨也发生居民楼爆炸，至少两人死亡。
September 22nd 1971 Chairman Mao Zedong (right), President of the People's Republic of China, with Vice President Lin Biao leaving a press Conference in Peking, September 22nd 1971. (Photo by Keystone/Hulton Archive/Getty Images) (c) Getty Images/AFP/J. Vincent

林彪“叛逃”事件50年 历史疑云依旧 13.09.2021

50年前的9月13日，林彪的座机在蒙古坠毁。作为中国现代史上最具争议的人物之一，林彪在中国大陆多年来仍是公众舆论的一个禁忌。
(210720) -- ZHENGZHOU, July 20, 2021 (Xinhua) -- Danger signs are installed on a waterlogged road in Zhengzhou, capital of central China's Henan Province, July 20, 2021. More than 144,660 residents have been affected by torrential rains in central China's Henan Province since July 16, and 10,152 have been relocated to safe places, the provincial flood control and drought relief headquarters said Tuesday. A total of 16 large and medium-sized reservoirs have seen water levels rise above the alert level after torrential rains battered most parts of the province on Monday and Tuesday. (Photo by Hou Jianxun/Xinhua)

水灾仍在继续：湖北遭遇极端强降雨 多人遇难 13.08.2021

继河南、内蒙古等地后，湖北多地也遭遇特大暴雨，引发灾情。截至8月13日，已造成21人死亡。目前，强降水仍在继续，多地发布预警。与此同时，“为何今年暴雨频发”、“雨还要下多久” 也成为中国网络热搜词条。

Fläschchen mit dem chinesischen Corona-Impfstoff Sinovac sind während einer Zeremonie anlässlich der Ankunft von 200000 Dosen des Impfstoffs am Flughafen Suvarnabhumi zu sehen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat einem zweiten chinesischen Corona-Impfstoff eine Notfallzulassung erteilt. Es handelt sich um das Präparat der Firma Sinovac. +++ dpa-Bildfunk +++

德语媒体：中国疫苗惹的祸？ 29.06.2021

塞舌尔、智利、巴林和蒙古四个国家的疫苗接种率比德国等发达国家要高得多，但上述四国无一例外均成了目前全球范围内疫情最为严重的国家，那么，问题出在哪里呢？
A health department driver washes a vaccine van before transporting the vaccine developed by Oxford/AstraZeneca to various vaccination centres from a regional vaccine store, during the coronavirus disease (COVID-19) pandemic, in Koraput, India, January 14, 2021. REUTERS/Danish Siddiqui SEARCH SIDDIQUI OXFORD/ASTRAZENECA FOR THIS STORY. SEARCH WIDER IMAGE FOR ALL STORIES

寻求与中国抗衡 印度开打疫苗外交 07.02.2021

印度官方周日表示，该国已经批准向柬埔寨提供新冠疫苗，另外印度还计划向蒙古和太平洋国家提供疫苗。路透社分析认为，这属于印度扩大疫苗外交工作的一部分。
A guard walks down a set of stairs in front of the Genghis Khan statue at the Parliament Building of Mongolia in Ulan Bator on June 22, 2012. Mongolia's opposition Democratic Party has established a strong lead over the ruling Mongolian People's Party (MPP) ahead of elections next week, according to an opinion poll released on June 22. AFP PHOTO / Mark RALSTON (Photo credit should read MARK RALSTON/AFP via Getty Images)

德语媒体：这个蒙古人何以惹恼了中国？ 15.10.2020

因中国方面要求不得出现“成吉思汗”、“蒙古帝国”等字眼。法国一家博物馆取消了原定同中方合作举办蒙古文化展览的计划。

A guard walks down a set of stairs in front of the Genghis Khan statue at the Parliament Building of Mongolia in Ulan Bator on June 22, 2012. Mongolia's opposition Democratic Party has established a strong lead over the ruling Mongolian People's Party (MPP) ahead of elections next week, according to an opinion poll released on June 22. AFP PHOTO / Mark RALSTON (Photo credit should read MARK RALSTON/AFP via Getty Images)

中国审查法国蒙古展 馆方决定延后 14.10.2020

成吉思汗是13世纪蒙古帝国传奇领导人，不过这个名字现在却成为中国政府的敏感词，甚至伸手要求法国展览不得提及。
01.10.2020 *** outside the Chinese Embassy in Berlin, the occasion is a protest against China's human's rights abuse.

向压迫说"不"：人權組織中国国庆日大使馆前示威 01.10.2020

十一個人權組織星期四（10月1日）在柏林中國大使館前舉行示威，抗议中國政府對人權及言論自由的打壓。參與示威的有旅居柏林的香港人及台灣人，亦有維吾爾族人、藏人和蒙古人。
A protest is staged in Ulan Bator on Sept. 15, 2020, against China's policy of strengthening Mandarin education in the Inner Mongolia Autonomous Region. Chinese Foreign Minister Wang Yi is scheduled to visit Mongolia for two days from the same day. (Kyodo) |

王毅访问蒙古遭遇抗议：“保护我们的母语” 16.09.2020

中国外长王毅访问蒙古期间，一些示威者聚集在蒙古首都乌兰巴托，抗议中国在内蒙古地区推行的强化汉语政策。
Mongolei Ulaanbaatar Proteste gegen Sprachvorschriften Ulan-Bator (AFP)

为文化而战：蒙古人海外集会抗议教改 15.09.2020

中国政府在内蒙古强化汉语的政策遭遇强烈反弹，不仅内蒙古多地爆发抗议和罢课，海外的蒙古人也举行示威，捍卫蒙古文化。
Demo für den Erhalt der mongolischen Kultur und Sprache vor dem chinesischen Generalkonsulat in Düsseldorf. Protestaktion gegen die kulturelle Genozide in der Inneren Mongolei. Zeit: 13.September 2020. 14:00 bis 18:00 Uhr, Schanzenstr. 131 vor dem Chin. Generalkonsulat in Düsseldorf Der Demoteilnehmer Temtsilt Schovtsood hat der DW das Nutzungsrecht dieser Bilder eingeräumt.

内蒙古教材改革持续发酵 德国学者和旅德蒙人抗议汉化政策 14.09.2020

因内蒙古民众拒绝接受所谓的新型双语教学模式，北京当局加大打压力度。与此同时，德国一些学者致函德国总理呼吁停止中国在内蒙古的汉化政策，旅居德国的蒙古人则举行了抗议集会。
Hohhot, CHINA: Students approach a statue of Mongolian hero Genghis Khan on the Inner Mongolia University campus, 10 February 2006 in Hohhot, capital of China's northern Inner Mongolia Autonomous Region. The 800th anniversary of Genghis Khan's empire will be celebrated this year in both the land of his birth in independent and democratic Mongolia, and in the southern stretch of land controlled by China and called Inner Mongolia. AFP PHOTO/Frederic J. BROWN (Photo credit should read FREDERIC J. BROWN/AFP/Getty Images)

墙外文摘： 内蒙古人再也不当“模范生” 06.09.2020

有文章指出，“第二代民族政策”天生畸形，后天不足，可能将内蒙古从“模范自治区”推向抗议新地区，和维吾尔、哈萨克、回、藏一样，成为“民族大熔炉”中再无差异的一个数字和“治理对象”。
200714 -- LIANYUNGANG, July 14, 2020 -- A truck is seen at the foreign trade container area of the Port of Lianyungang in Lianyungang City, east China s Jiangsu Province, July 14, 2020. China saw its foreign trade rise 5.1 percent year on year in June, with exports and imports up 4.3 percent and 6.2 percent respectively, official data showed Tuesday. Photo by /Xinhua CHINA-EXPORTS AND IMPORTS-JUNE-RISECN WangxChun PUBLICATIONxNOTxINxCHN

德语媒体：中国经济政策将碰壁 05.09.2020

《新苏黎世报》访问了墨卡托中心的中国专家胡谧空，谈及欧洲如何调整应对中国的姿态。《法兰克福汇报》则质问，内蒙古是否将成为中国的下一个冲突根源？
04.07.2018, Berlin: Michael Brand, CDU/CSU, spricht bei der Plenarsitzung im Deutschen Bundestag. Höhepunkt der 45. Sitzung der 19. Wahlperiode ist die Aussprache über den Kanzleretat, der traditionell für einen grundsätzlichen Schlagabtausch über die Regierungspolitik genutzt wird. Darüber hinaus werden die Etats des Auswärtigen Amts, des Verteidigungsministeriums und des Entwicklungshilfeministeriums beraten. Foto: Carsten Koall/dpa | Verwendung weltweit

德高官：北京对蒙古族人发起"文化战" 05.09.2020

内蒙古宣布推广汉语教学后引发当地人举行抗议表达不满。北京加强安保措施并发出通告悬赏通缉多人。德国人权政策发言人布朗德对中国提出批评，他指责北京对蒙古族人发起"文化战"。
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