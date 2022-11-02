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蒙古位于东北亚，是由中国和俄罗斯包围的内陆国家。首都乌兰巴托。
17世纪末时蒙古全境被纳入清朝统治范围，1911年清王朝崩溃后，蒙古曾宣布独立，但未得到众多国家承认，直到1921年人民革命获取在俄国控制下的独立，并至1961年加入联合国开始获取国际确认。中文中曾称外蒙古。
蒙古有时亦指蒙古族，主要生活在蒙古国及中国内蒙古。全球蒙古族人口约为一千万人，其中六百万人居住在中国大陆境内，其余的分布于蒙古国以及俄罗斯。
德国总理肖尔茨将于周四启程前往北京。本周二，人权组织和维吾尔社团在柏林举行新闻发布会，呼吁肖尔茨在北京公开提及中国恶劣的人权记录。与此同时，中国异议人士也发表联署信，敦促肖尔茨取消访华计划，以免向世界发出错误信号。
澳大利亞智庫20日發布一份報告，指出中共過去兩年透過第三方機構的協助，在YouTube上推廣以少數民族年輕女性為主角的影片，希望藉此對抗批評其人權紀錄的國際輿論。
新疆、云南、内蒙古等地出现疫情，中国当局再次祭出严格的防疫封控措施，甚至还传出了警民对峙的画面。时值10月旅游黄金周，但是中国多处旅游胜地都因疫情错过旅游旺季。而已经将清零防疫与个人政治权威等同起来的习近平，不太会在短期内更改防疫策略。
中国官方9月4日披露消息：全国人大常委会委员长栗战书将于9月7日至17日，对俄罗斯、蒙古、尼泊尔和韩国进行正式友好访问，并在俄罗斯出席东方经济论坛。栗战书被看作中国政界第三号人物，将是俄乌战争以来访俄的中国最高级别官员。
中俄宣布將於8月底起在俄羅斯東部地區舉行聯合軍演，包含印度、白俄羅斯、蒙古、塔吉克斯坦等國也將參加。儘管正值美中關係緊張的敏感時機，中國官方仍強調，軍演與目前的國際情勢「無關」。
这种做法虽被官方禁止，但在蒙古一些农村地区，却仍很普遍：对少女进行童贞检查，医生、护士用手指检查女孩们是否是处女。有团体试图终止这样的做法，请看DW从当地带来的报道。
蒙古著名的对华批评人士孟和巴亚尔·朝仑道尔吉被蒙古当局逮捕，罪名是涉嫌从外国情报部门接受金钱和指示。
在中国和蒙古的边境口岸，满载煤炭的卡车绵延上百公里。由于中国执行严格的清零防疫政策，即便是紧缺物资煤炭的过境物流，也受到了严重影响。
中国十一黄金周过后的新一轮疫情已经波及11个省份。北京、武汉马拉松比赛纷纷延期。兰州市各类居民小区均实行封闭式管理。内蒙古一旗委书记因防疫不力被免职。
中国新一波疫情再次爆发，较严重的内蒙古额济纳旗已禁止居民及游客出门。离北京冬奥开幕只剩约一百天，採「清零政策」的中国政府防疫压力也越来越大。北京冬奥组委10月25日发布了《防疫手册》。
继沈阳内蒙古阿拉善发生燃气爆炸事故后，中国东北海港城市大连周日凌晨也发生居民楼爆炸，至少两人死亡。
50年前的9月13日，林彪的座机在蒙古坠毁。作为中国现代史上最具争议的人物之一，林彪在中国大陆多年来仍是公众舆论的一个禁忌。
继河南、内蒙古等地后，湖北多地也遭遇特大暴雨，引发灾情。截至8月13日，已造成21人死亡。目前，强降水仍在继续，多地发布预警。与此同时，“为何今年暴雨频发”、“雨还要下多久” 也成为中国网络热搜词条。
塞舌尔、智利、巴林和蒙古四个国家的疫苗接种率比德国等发达国家要高得多，但上述四国无一例外均成了目前全球范围内疫情最为严重的国家，那么，问题出在哪里呢？
印度官方周日表示，该国已经批准向柬埔寨提供新冠疫苗，另外印度还计划向蒙古和太平洋国家提供疫苗。路透社分析认为，这属于印度扩大疫苗外交工作的一部分。
因中国方面要求不得出现“成吉思汗”、“蒙古帝国”等字眼。法国一家博物馆取消了原定同中方合作举办蒙古文化展览的计划。
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