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蒙古位于东北亚，是由中国和俄罗斯包围的内陆国家。首都乌兰巴托。
17世纪末时蒙古全境被纳入清朝统治范围，1911年清王朝崩溃后，蒙古曾宣布独立，但未得到众多国家承认，直到1921年人民革命获取在俄国控制下的独立，并至1961年加入联合国开始获取国际确认。中文中曾称外蒙古。
蒙古有时亦指蒙古族，主要生活在蒙古国及中国内蒙古。全球蒙古族人口约为一千万人，其中六百万人居住在中国大陆境内，其余的分布于蒙古国以及俄罗斯。
天主教宗方济各在蒙古讲话时向中国致以问候，他还呼吁中国的天主教徒要做“好教徒和好公民”。天主教香港教区主教周守仁参加了教宗主持的弥撒。路透社指出，教宗方济各利用此次访问向北京传递信息，政府无需担心天主教会，因为它没有政治议程要推动。
天主教宗方济各展开了他在蒙古的首次访问之旅。为了一睹教宗真容，不少中国天主教徒专程前往乌兰巴托，但同时又不得不保持低调，因为怕回国之后被当局叫去“喝茶”。他们对法新社记者说：“希望教宗有一天也能到中国来访问。”
正在进行的中国两会期间，一名高级官员表示，上个月内蒙发生的煤矿坍塌事件中，有53人"失踪或死亡"。当局似乎已经停止了搜救行动。
中国内蒙古一处露天煤矿2月22日发生坍塌事故，造成多人死伤。在过去一年里，当局要求煤矿提高产量，同时煤矿事故比2021年增加了近一倍。
自9月21日普京宣布徵兵令以來，有約1.5萬名俄羅斯人進入蒙古國尋求庇護，來自俄羅斯聯邦布里亞特共和國、31歲的普爾博也是其中之一。當普爾博意識到街上有許多人無家可歸，急需幫助，他便決定加入當地的非政府組織，幫忙同鄉申請合法簽證以展開新生活。截至目前該組織已經幫助超過上千人。
在蒙古国首都乌兰巴托，数千人本周一不顾严寒再度走上街头，抗议该国煤炭行业的腐败和高通货膨胀。该国反腐败机构11月中旬宣布，煤炭行业30多名官员因贪污受到调查。
布里亚特共和国位于东西伯利亚南部，是俄罗斯最贫穷的地区之一。当普京宣布部分动员令的时候，该地区成千上万人逃往毗邻的蒙古国。大量移民的涌入给乌兰巴托政府造成巨大压力。
德国总理肖尔茨将于周四启程前往北京。本周二，人权组织和维吾尔社团在柏林举行新闻发布会，呼吁肖尔茨在北京公开提及中国恶劣的人权记录。与此同时，中国异议人士也发表联署信，敦促肖尔茨取消访华计划，以免向世界发出错误信号。
澳大利亞智庫20日發布一份報告，指出中共過去兩年透過第三方機構的協助，在YouTube上推廣以少數民族年輕女性為主角的影片，希望藉此對抗批評其人權紀錄的國際輿論。
这种做法虽被官方禁止，但在蒙古一些农村地区，却仍很普遍：对少女进行童贞检查，医生、护士用手指检查女孩们是否是处女。有团体试图终止这样的做法，请看DW从当地带来的报道。
蒙古著名的对华批评人士孟和巴亚尔·朝仑道尔吉被蒙古当局逮捕，罪名是涉嫌从外国情报部门接受金钱和指示。
在中国和蒙古的边境口岸，满载煤炭的卡车绵延上百公里。由于中国执行严格的清零防疫政策，即便是紧缺物资煤炭的过境物流，也受到了严重影响。
中国十一黄金周过后的新一轮疫情已经波及11个省份。北京、武汉马拉松比赛纷纷延期。兰州市各类居民小区均实行封闭式管理。内蒙古一旗委书记因防疫不力被免职。
中国新一波疫情再次爆发，较严重的内蒙古额济纳旗已禁止居民及游客出门。离北京冬奥开幕只剩约一百天，採「清零政策」的中国政府防疫压力也越来越大。北京冬奥组委10月25日发布了《防疫手册》。
继沈阳内蒙古阿拉善发生燃气爆炸事故后，中国东北海港城市大连周日凌晨也发生居民楼爆炸，至少两人死亡。
塞舌尔、智利、巴林和蒙古四个国家的疫苗接种率比德国等发达国家要高得多，但上述四国无一例外均成了目前全球范围内疫情最为严重的国家，那么，问题出在哪里呢？
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